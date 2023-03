Lucerne Festival Das neue Programm ist reichhaltiger denn je – Intendant Michael Haefliger: «Ich fühle mich als ‹Wild Duck›» Obwohl Michael Haefliger seine Intendanz beim Lucerne Festival 2025 beendet, sieht er sich nicht als «Lame Duck». Zur Publikation des Sommer-Programms zum Thema «Paradies» sagt er, inwiefern beim Festival bereits jetzt eine neue Ära beginnt. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 06.03.2023, 12.30 Uhr

Fühlt sich eher als «Wild Duck»: Intendant Michael Häfliger Bild: Dominik Wunderli (8. 3. 2022)

Michael Haefliger, fühlen Sie sich in ihrem drittletzten Amtsjahr als eine «Lame Duck» – oder wollen Sie mit dem Festivalmotto «Paradies» das Gegenteil beweisen?

Michael Haefliger: (Lacht.) Nein, dazu gibt es keine Veranlassung. An meinem Auftrag, das Programm des Festivals bis Ende 2025 zu gestalten und dessen Finanzierung sicherzustellen, hat sich durch diesen Entscheid nichts geändert. Ich fühle mich eher als «Wild Duck» und freue mich, bis 2025 noch einmal aus dem Vollen zu schöpfen. Ich habe auch noch ein paar Wunschträume und werde diese Zeit wohl auf eine spezielle Weise geniessen.

Reichen die verbleibenden drei Saisons, um Wunschträume zu realisieren?

Darüber möchte ich noch nichts verraten. Aber der Rücktritt nach 2025 ist für beide Seiten eine Chance. Persönlich möchte ich mich noch einmal neu orientieren und mich, wer weiss, ganz neu erfinden. Das Festival bekommt unter meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin die Möglichkeit, sich mit neuen Ideen ab 2026 weiterzuentwickeln. Die Voraussetzungen dafür sind gut, weil wir die Corona-Krise unbeschadet gemeistert haben und das Festival glänzend dasteht.

Allerdings sank die Auslastung 2022 drastisch von 91 Prozent (2019) auf gut 72 Prozent. Setzen Sie auch deshalb nach dem sozial engagierten «Diversity»-Thema jetzt mit «Paradies» auf ein Wohlfühlprogramm?

Nein, wir haben auch keine Indizien, dass die gegenüber der Zeit vor Corona tiefere Auslastung mit dem Thema «Diversity» zusammenhing und nicht vor allem eine Nachwirkung der Pandemie war. Und «Paradies» ist nicht einfach ein Wohlfühlthema: Das Wort verweist zwar auf die Sehnsucht nach einer heilen Welt, aber auch auf einen mythischen Idealzustand, den der Mensch aus eigenem Verschulden verspielt hat. Seither träumen wir vom Paradies und orientieren uns an Idealen, die der Mensch nie einlösen kann. Das zeigen ja drastisch die globalen Probleme wie die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine. Für mich ist «Paradies» also durchaus ein aktuelles Thema.

Was spiegelt sich von diesen Krisen im Programm des Sommers?

Wir setzen wiederum mit einem Auftritt eines Orchesters aus der Ukraine, des Ukrainian Freedom Orchestra, ein Zeichen gegen den Krieg. Das Konzert am 27. August mit Ensembles des Lucerne Festival Contemporary Orchestra thematisiert mit einem Werk von Jalalu-Kalvert Nelson Rassismus und Diskriminierung und verdeutlicht, wie weit wir im Alltag vom gesellschaftlichen Garten Eden entfernt sind. Zudem werden wir noch vor dem Sommer-Festival eine Strategie vorstellen, mit der wir das Festival selber noch nachhaltiger machen wollen.

Zeigt sich die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit auch in der Parade der Sinfonieorchester?

Ja, ein Beispiel ist die konzertante Aufführung von Richard Wagners «Rheingold», in dem durch den Raub des Rheingolds die Ordnung der Natur zerstört wird. Am Ende von Henry Purcells «Fairy Queen» besingen Adam und Eva die Freuden des Gartens Eden, bevor der Mensch dessen Schönheit zerstörte. Zentrale Beiträge sind die Sinfonien von Gustav Mahler und Anton Bruckner sowie die Alpensinfonie von Richard Strauss. In ihnen verkörpert die Natur als Sinnbild einer überirdischen Ordnung und, bei Bruckner, eines göttlichen Mysteriums die Sehnsucht nach einem Paradies.

Das umfangreiche Programm kehrt definitiv zum Stand vor Corona zurück. Wie schöpfen Sie darüber hinaus als «Wild Duck» aus dem Vollen?

Allein schon damit, dass dieses Jahr beim Festival eine neue Ära beginnt. Denn erstmals lässt sich das Konzept der Satellitenfestivals, die das frühere Piano- und Osterfestival ersetzen, vollumfänglich realisieren. Das beginnt Ende März mit dem Frühlingsfestival des Lucerne Festival Orchestra. Im Mai geht erstmals das neue, von Igor Levit kuratierte «Klavier-Fest» über die Bühne, das Jazz und Klassik zusammenführt. Im Herbst wird das vor zwei Jahren gegründete Lucerne Festival Contemporary Orchestra wiederum das Forward-Festival mit zeitgenössischer Musik bestreiten. Das alles sind exklusive Events, die zur internationalen Ausstrahlung auch des Sommers beitragen und mit diesem eng verbunden sind.

Der Pianist Igor Levit tritt nach dem Klavier-Fest auch im Sommer auf – hier mit Riccardo Chailly und dem Lucerne Festival Orchestra, das sein 20-Jahre-Jubiläum feiert. Bild: Peter Fischli/Lucerne Festival (14. 8. 2021)

Welcher Art sind die Verbindungen zwischen den Satelliten und dem Sommer?

Das Lucerne Festival Orchestra steht als «Orchester der Freunde» im Sommer zusätzlich im Mittelpunkt, weil es da sein 20-jähriges Bestehen feiert. Das «Klavier-Fest» findet im Sommer eine Art Fortsetzung. Hier kann man wiederum Igor Levit und neben dem «Artiste étoile» Daniil Trifonov die wichtigsten Tastenvirtuosen der Branche erleben. Das ist eine Art Festival im Festival, das die Pianistenparade des ehemaligen Piano-Festivals quasi in den Sommer verlegt. Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra schliesslich bestreitet einen Grossteil der Contemporary-Programme mit «Composer in Residence» Enno Poppe und insgesamt 19 Uraufführungen. Für eine Bilanz meiner letzten Jahre spielt dieses Orchester denn auch eine Schlüsselrolle.

Inwiefern?

Ein erfolgreiches Gastspiel des Lucerne Festival Contemporary Orchestra in der Elbphilharmonie hat im Februar einmal mehr bestätigt, dass das Festival mit dieser Formation über ein zweites, eigenes Exzellenzorchester mit internationalem Ruf verfügt. Mein Ziel als Intendant war von Anfang an, die Identität und Exklusivität des Festivals und damit seine internationale Ausstrahlung zu stärken. Dabei spielen neben den Themen die Festival-eigenen Klangkörper eine wichtige Rolle.

Sie wollen ihre Themen nachhaltig weiterverfolgen. Geht im Sommer die «Diversity» unter den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern weiter?

«Diversity» geht weiter: Die Schwarze Sopranistin Talise Trevigne ist Solistin im Schlusskonzert unter der Leitung von Mirga Gražinytė-Tyla. Bild: Arbour Artists

Ja. Das beginnt prominent mit den Jugendorchestern vor Beginn des Festivals. Formationen aus Kuba und den USA verbinden Klassik mit kubanischen und afro-amerikanischen Jazzklängen, unter anderem mit der Jazzsängerin Dee Dee Bridgewater. Solche Bespiele finden sich über die Debut-Konzerte und den Contemporary-Bereich bis zum Schlusskonzert: In Mahlers Auferstehungssinfonie leitet Mirga Gražinytė-Tyla die Münchner Philharmoniker und wirkt die schwarze Sopranistin Talise Trevigne als Solistin mit.