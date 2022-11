Lucerne Festival Forward-Festival bringt neue Klassik vom Club bis ins KKL Neben der Geigerin Patricia Kopatchinskaja waren das Planetarium und das Neubad Stars am Lucerne Festival Forward. Aber Risikobereitschaft und Gefälligkeit hielten sich die Waage und ermuntern zu noch mehr Mut zum Risiko. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 20.11.2022, 16.48 Uhr

Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja im Konzertsaal des KKL. Bild: Peter Fischli / Lucerne Festival

Bei vier Konzerten von Freitag bis Sonntag sowie einem Kinderkonzert blieb das Angebot des Forward-Festivals mit zeitgenössischer Musik überschaubar. Und hatte umso mehr mit den beiden Konzerten am Samstagabend ein klares Zentrum – auch weil hier mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra ein populärer Klassikstar, die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, mitwirkte.

Damit waren nicht nur die Voraussetzungen gegeben für einen Abend mit hervorragend gespielter Musik. Die Idee, mit zeitgenössischer Musik nicht nur deren Stammpublikum anzusprechen, war auch mit der Late Night im Neubad Programm.

Smartphones lockern die Stimmung auf

Dass ihm bisweilen mehr Risikobereitschaft und damit das gewisse Etwas fehlte, zeigte das zweite Konzert des Abends mit «White Noise», einem musikalischen Parcours im kleinen Rahmen durch das Neubad. Im Zentrum steht The Rhythm Method, ein Streichquartett aus New York City.

Den Anfang macht das Streichquartett Nr. 4 von Paul Pinto im Club, unten im Keller. Es ist ein wunderschön filigranes und leises Stück, bei dem die Streicherinnen auch singen. Aufgelockert wird die Stimmung durch «Moshi Moshi» (Anna Korsun), ein Stück für Smartphones. Einige Musikerinnen und Musiker haben ihre Telefone dabei, die klingeln, und es wird viel durcheinandergesprochen. Das ist zwar lustig, jedoch erschliesst sich der künstlerische Gehalt nicht.

Klassik im Club: das Streichquartett The Rhythm Method beim musikalischen Streifzug durchs Neubad. Bild: Lucerne Festival / Priska Ketterer

Im Pool dann «Crama» (Panayotis Kokoras) und «Madness Of Dark» (Jalalu-Kalvert Nelson). Beides sind technisch sehr gute Kompositionen, die jedoch keine wirklichen Überraschungen bieten. Es sollte hier in performativer Hinsicht etwas mehr investiert werden, vor allem Mühe, nicht nur Geld. Ein Konzert von Andreas Schaerer und Lucas Niggli unlängst mit dem Boys Choir Luzern in der Maihofkirche oder die Beiträge von Tyshawn Sorey am Lucerne Festival im vergangenen Sommer sind gute Beispiele, wie man mit wenigen Mitteln Räume nutzen oder bekannte Stilmittel eines Genres neu inszenieren kann.

Kopatchinskaja geht in ihrer Rolle auf

Das erste Konzert des Abends fand im KKL statt, wo das Lucerne Festival Contemporary Orchestra Auftragswerke und Stücke von György Ligeti spielte. Auch hier sollte die Performance ein wichtiger Bestandteil des Konzertes sein. Noch vor dem Konzert mischt sich das Orchester unter das Publikum ins Foyer. Sie spielen und singen leise Melodien. Der Überraschungseffekt gelingt nicht so ganz. Nach kurzem Aufschauen gehen die Gespräche grösstenteils unbeeindruckt weiter. Im Saal sind die Musiker auch weiterhin im Publikum. Als das Konzert beginnt, gehen diese dann langsam auf die Bühne, während dort schon ein Streichquartett das «Kyrie» aus der «Messe de Nostre-Dame» von Guillaume de Machaut anstimmt. Der Singsang im Saal wirkt nun eher irritierend.

De Machaut sollte im Verlauf des Konzertes noch einmal, in einer Bearbeitung von Harrison Birtwistle, auftauchen. Durch den Einsatz von Glockenspiel und dem gehörigen Zusatz von Dissonanzen entstand jedoch der Eindruck, dass da eine Schülerband Frank Zappa übt. Denn die Transparenz der einzelnen Stimmen dieser ursprünglich vokalen Musik aus dem 14. Jahrhundert geht durch diese «Modernisierungen» völlig verloren. Das haben de Machaut und auch die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne nicht verdient.

Bei Ligeti kann man dann aber völlig eintauchen in die Welt der Cluster und Glissandi. Es werden Teile aus dem Violinkonzert und einige andere Stücke gegeben, mit Patricia Kopatchinskaja in der Hauptrolle. Die Solistin ist die ganze Zeit auf der Bühne und in der Musik von Ligeti ist sie oft auch im Ensemble eingebettet, nicht nur im nur Vordergrund. Kopatchinskaja geht voll und ganz in dieser Rolle auf. Im Trio für Violine, Horn und Klavier werden etwa Ensemblequalitäten, nicht nur von ihr, sichtbar und auf so hohem Niveau gespielt, welches sich jeder Kritik entzieht.

Die Uraufführungen passen sich mit Clustern und teils auch komplexen Rhythmen wunderbar in die Ligeti-Thematik ein. Im letzten Stück «Il Violino Magico» von Alessandro Baticci mit Live-Elektronik und -Visuals ist die Solokadenz aus Ligetis Violinkonzert enthalten. Einige Minuten reinste Virtuosität.

200 Besucherinnen und Besucher mehr als im Vorjahr

Trotz aller Kritik war diese Ausgabe des Forward ein sehr gut gelungener Vorstoss in neue Räume und in eine neue Richtung mit viel Potenzial. Das bestätigte auch die grosse Wertschätzung von Seiten des Publikums. Musik wie jener von Ligeti eine gewisse Gefälligkeit zu verleihen, bis zum Feuerwerksknall zum Schluss, gelingt auch nicht alle Tage. Das müsste eigentlich Mut machen zu noch mehr Risiko.

Weltraumtrip: Eröffnungskonzert des Forward-Festivals im Planetarium des Verkehrshauses. Bild: Peter Fischli / Lucerne Festival

Bleibt die Frage, ob sich durch die alternativen Auftrittsorte wie Neubad oder Planetarium neues Publikum gewinnen liess. «Insgesamt verzeichneten wir 1500 Eintritte», sagt Festivalintendant Michael Haefliger: «Das sind 200 mehr als im Vorjahr. Optimistisch stimmt uns aber auch, dass mehr Neugierige und Jüngere gekommen sind.» Bleibt zu wünschen, dass diese Entwicklung anhält.

Hinweis: Schlusskonzert des Forward-Festivals: Sonntag, 20. November, 18.30, KKL Konzertsaal: Lucerne Festival Contemporary Orchestra, Strassentheaterszenen von Unsuk Chin und Kollektiv-Intervention «Ein sauberes Ende».

