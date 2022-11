Lucerne Festival Forward startet mit grossem Planetariums-Kino

Lucerne Festival Forward-Festival mit atemberaubendem Planetariums-Trip eröffnet Das Lucerne Festival Forward für zeitgenössische Musik startete am Freitag mit einem Konzert, das zeigte, wie zugänglich diese sein kann. Im Planetarium des Verkehrshauses verband sie sich mit atemberaubenden Bildern zu grossem Kino. Urs Mattenberger 19.11.2022, 13.53 Uhr

Solisten des Lucerne Festival Contemporary Orchestra improvisierten im Planetarium zu einem Feuerwerk von Weltraum-Bildern. Peter Fischli Switzerland

Wer sich unter einem Festival für zeitgenössische Musik eine abgehobene Veranstaltung vorstellt, erlebte zu Beginn des Forward Festivals am Freitag eine Überraschung. Da nämlich wurden der Mikro- und Makrokosmos, der sich einem nur mit dem Mikroskop oder dem Teleskop erschliesst, so sinnlich erfahrbar gemacht, wie man es von Filmen wie «zehn hoch zehn» (youtube) kennt.

Dessen Kamerafahrten hinaus ins Weltall und hinein ins Flimmern eines Kohlestoffatoms, wo sich dieselben Strukturen wiederholen, bildete das Konzert in zwei Teilen visuell wie musikalisch nach. Im ersten simulierte die phänomenale Projektionsanlage des Planetariums Schwindel erregende Sternfahrten, untermalt von meist grobkörnigen Improvisationen von Musikern des Lucerne Festival Contemporary Orchestra. Visuell wurde hier mit der grossen Kelle angerichtet: Wenn der Rundumhorizont des Luzerner Seebeckens versank, war es, als würden die im Kreis versammelten Zuschauer abheben ins All. Und wie auf einem Lunapark stürzte man gigantischen Planeten entgegen oder sah diese von weit her wie Geschosse auf sich zuschiessen.

Vom Schneegestörber hinein ins Kohlestoffatom

Das Quartett «The Rhythm Method» spielt «Enigma» für Streichquartett von Anna Thorvaldsdottir mit 360-Grad-Video von Sigurður Guðjónsson. Peter Fischli Switzerland

Auch wenn Tuba oder Flöte da auch raue oder sternschnuppenartig verglühende Akzente setzten, passten die Interventionen eher zum Sternenstaub, der in diesem grossen Kino wie Schneegestöber auf uns herabstürzte. Näher verbanden sich die Bilder und die Musik im zweiten Teil. Da stand mit Anna Thorvaldsdottirs Streichquartett «Enigma» mehr die Musik selber im Zentrum: Mit Klängen, die aus atomarer Zersplitterung und Vereinzelung zu archaischen Linien und geradezu sakral-feierlichen Harmonien zusammenwachsen. Damit schmiegten sie sich den fliessenden Geweben von Sigurður Guðjónssons Rundumvideo an, dessen mikroskopische Aufnahmen - ebenfalls eines Kohlestofffragments - die ganze Planetariumskuppel wie eine pulsierende Haut überzog. Ein hypnotischer Trip, dem man auch wegen der beschränkten Platzzahl unbedingt Wiederholungen gewünscht hätte .

Weitere Konzerte des Forward-Festivals Samstag, 19. November, 18.30, KKL Luzern, Konzertsaal: Szenisches Konzert rund um György Ligetis Violinkonzert, mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja und - wie in allen Konzerten - dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra.

Late Night, Samstag, 19. November, 21.00, Neubad Luzern: Musikalischer Parcours durch das Neubad, u.a. mit dem Streichquartett «The Rhythm Method» und Improvisationen.

Kinderkonzert, Sonntag, 20. November, 13.00/14.15, KKL Luzern, Probesaal: Kinder von 7 bis 12 Jahren entdecken spielerisch, wie aus grafischen Partituren und eigenen Zeichnungen Musik entsteht.

Schlusskonzert: Sonntag, 20. November, 18.30, Konzertsaal KKL: Szenen aus einem Strassentheater von Unsuk Chin, ergänzt durch theatrale Werke und die kollektivie Intervention «Ein sauberes Ende».

