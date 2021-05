Lucerne Festival Ausbau der Kurzfestivals und der festivaleigenen Orchester: Intendant Michael Haefliger erklärt die strategische Neuausrichtung des Lucerne Festivals Beim grössten Schweizer Klassik-Festival kommt es zu einigen Anpassungen und Änderungen, die auch durch Corona geprägt sind. Intendant Michael Haefliger spricht im Interview über die neue Ausrichtung des Festivals und über die Wichtigkeit des Schweizer Publikums. Urs Mattenberger 05.05.2021, 10.01 Uhr

Lanciert nach den internen Turbulenzen vor zwei Jahren eine «neue Ära»: Intendant Michael Haefliger (60). Daniel Auf Der Mauer/Lucerne Festival.

Nur zwei Jahre nach der Ersetzung des Piano- und Osterfestivals durch zwei Kurzfestivals richtet Lucerne Festival sich wieder strategisch neu aus – und das noch vor Ende von Corona. Hat das eine mit dem anderen zu tun?

Michael Haefliger: Wir haben die Coronazeit intensiv dafür genutzt, um unsere Zukunftspläne weiter zu entwickeln. Aber wir bauen nun nahtlos auf dem auf, was wir vor zwei Jahren angekündigt haben. Damals kamen wir zum Schluss: Das Sommerfestival verschafft uns das internationale Renommee, mit der weltweit einzigartigen Sinfonieorchesterparade, den Stars der Branche, zeitgenössischen Projekten und der Nachwuchsförderung. Der Plan war, die eigenen Projekte weiter zu stärken, auch ausserhalb des Sommers. Dies lösen wir jetzt ein.

Kann man sich mit Kurzfestivals als eines der «international führenden klassischen Musik-Festivals», wie es in der Medienmitteilung heisst, gegen Konkurrenz wie zum Beispiel die Opernhochburg Salzburg profilieren?

Als Festival, das praktisch keine Subventionen erhält, können wir uns Opernproduktionen in der Dimension von Salzburg nicht leisten. Aber unsere Stärke als Instrumentalfestival tragen wir jetzt vom Sommer in die Kurzfestivals hinein. Dass das Frühlingsfestival neu vom Lucerne Festival Orchestra und der Herbst von Musikern des neu formierten Lucerne Festival Contemporary Orchestra bestritten wird, gibt dem Sommer mehr Präsenz unter dem Jahr. Der Sommer ist das Mutterschiff, die Kurzfestivals sind Schnellboote für kurze, intensive Festivalausflüge.

Raus aus der Rolle des Jugendorchesters: Aus dem Netzwerk der Akademie (im Bild 2019 mit Reinhold Friedrich) geht das Lucerne Festival Academy Orchestra hervor. Manuela Jans/Lucerne Festival

Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra löst das Academy-Orchester ab. Was ist daran neu ausser dem Namen?

Aus dem Netzwerk unserer Akademie ist ein Pool mit über 1200 ehemaligen Academy-Teilnehmern entstanden, die eine immer wichtigere Rolle spielen. Jetzt vereinen wir alle Kräfte unter dem Dach des Contemporary-Netzwerks. Damit wächst das Academy-Orchester endgültig aus der Rolle eines «Jugendorchesters» heraus. Der Name Lucerne Festival Contemporary Orchestra trägt dem Rechnung. Er steht für ein Exzellenz-Orchester im Bereich der zeitgenössischen Musik, das sich auf dem Markt anders positionieren kann. Das bestätigen erste Einladungen an die Berliner Festspiele und an die Donaueschinger Musiktage.

Vorgeschmack auf das «Klavierfest» ab 2023? Der Pianist Igor Levit, hier bei einem Workshop für Kinder im KKL, kuratiert das dritte Kurzfestival. Priska Ketterer/Lucerne Festival

Mit dem «Klavierfest» lancieren Sie ab 2023 ein drittes Kurzfestival. Ist dieser Ausbau, nach stagnierenden Besucherzahlen in den letzten Jahren, auch finanziell tragbar?

Um neues Publikum zu gewinnen, müssen auch Festivals heute grössere Anstrengungen unternehmen. Das tun wir seit Jahren mit neuen Formaten wie etwa der erfolgreichen Gratis-Reihe «40min». Das vierte Festival ist Teil einer solchen Vorwärtsstrategie. Wir wollten nach dem Ende des Piano-Festivals wieder etwas rund um das Klavier machen, das aber offener konzipiert ist. Nach dem erfolgreichen Beethoven-Zyklus mit Igor Levit entstand so die Idee eines von ihm kuratierten «Klavierfests». Finanziell wird sich das natürlich in einem machbaren Rahmen bewegen. Lucerne Festival ist finanziell gesund aufgestellt, auch Dank der Treue der Sponsoren und Freunde während der Pandemie.

Lucerne Festival strebte in den letzten Jahren nach immer mehr Internationalität und ausländischen Gästen. War diese Strategie falsch angesichts der Pandemierisiken, die uns Corona vor Augen führt?

Nein. Bei einem Anteil von 10 bis 15 Prozent unserer Besucher aus dem meist nahen Ausland sind krisenbedingte Ausfälle verkraftbar. Zudem setzen wir jetzt auch bei unserer Kommunikation in den USA oder in Asien eher auf den Individualtourismus, der weniger krisenanfällig ist als Gruppenreisen. Aber zentral ist und bleibt für uns das Schweizer Publikum, mit einem Schwerpunkt auf Luzern und aus dem Raum zwischen Zürich, Bern und Basel. Ein solch starkes Heimpublikum ist angesichts von Corona ein grosser Vorteil.

Was könnte sich dennoch durch die Coronakrise für Festivals ändern?

Nicht ändern wird sich, dass ein Festival wie das unsere stark auf Internationalität im Bereich der Musiker, des Publikums und der medialen Wahrnehmung ausgerichtet ist. Aber auch im Kulturbereich dürfte die internationale Reisetätigkeit etwas zurückgehen und werden Online-Aktivitäten eine grössere Rolle spielen.

Bestreitet künftig das Kurzfestival im Frühling: Das Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Riccardo Chailly. Priska Ketterer/Lucerne Festival

Zeigt sich das auch bei Lucerne Festival?

Wir planen dieses und nächstes Jahr zum Beispiel keine Asien-Tourneen mit dem Lucerne Festival Orchestra, stärken dagegen mit seinem neuen Kurzfestival im Frühling den Standort Luzern. Ein attraktives Festival-Zentrum ist wichtig, weil zwei Aspekte an Bedeutung gewinnen dürften: Orte, an denen Kultur physisch aufgeführt und live erlebbar gemacht wird, und einzigartige Projekte, die so anderswo nicht zu sehen sind. Dafür bietet Luzern mit dem KKL, seiner Lage und als eine Art Sehnsuchtsort ideale Voraussetzungen.

Im diesjährigen Sommer kommen kommen unter dem Motto «Verrückt» die Stars und grossen Sinfonieorchester, aber diese treten in mittleren Besetzungen vor 1000 Besuchern auf. Ist dieser Sommer musikalische Schmalspurversion?

Nein, die Orchester sind trotz allem noch gross besetzt, zum Teil wurden sie nur leicht reduziert – Schmalspurversionen ergibt das also sicher nicht. Aber wir haben die Programme so angepasst, dass mehrheitlich nicht grosssinfonische Werke von Mahler oder Bruckner, sondern mehr Beethoven oder Schubert zu hören sein wird. Kaum betroffen sind von diesen Änderungen die übrigen Programmbereiche mit zeitgenössischer Musik, inszenierten Konzerten oder für Familien und junges Publikum. Unter Corona-Bedingungen wird auch die Eröffnung auf dem Inseli auf Grossleinwand übertragen, unter dem ebenfalls neuen Titel «Lakeside Symphony».