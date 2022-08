Lucerne Festival Jugendsinfonieorchester und People of Color bringen das Publikum zum Ausflippen Zwei ethnisch bunt gemischte Jugendorchester aus England und den USA zeigen Visionen für einen künftigen Konzertbetrieb auf. In den besten Momenten vergisst man als Zuhörer komplett, dass hier nicht Philharmoniker, sondern Teenager am Werk sind. Thomas Schacher Jetzt kommentieren 11.08.2022, 13.46 Uhr

Jugendliches Temperament bis an die Spitze: Die 27-jährige Venezolanerin Glass Marcano dirigiert das Chineke! Junior Orchestra. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 09. August 2022)

Alles ist anders als sonst. Kaum haben die ersten Orchestermitglieder die Bühne des KKL betreten, bricht das Publikum in lautes Klatschen, Pfeifen und Johlen aus. Alle Musikerinnen und Musiker tragen bunte Blusen oder Hemden zu schwarzen Hosen oder Jupes. Die einen sehen noch wie Kinder aus, die anderen wie junge Erwachsene. Was sich da am Dienstag im Konzertsaal ereignet, ist der begeisterte Empfang für das Chineke! Junior Orchestra und seine Dirigentin, die 27-jährige Venezolanerin Glass Marcano.

Der in London residierende Klangkörper wurde 2015, zusammen mit der Erwachsenenformation Chineke! Orchestra, von der Kontrabassistin Chi-chi Nwanoku gegründet. Er setzt sich aus schwarzen und farbigen Musikerinnen und Musikern im Alter von elf bis 22 Jahren zusammen. Und er ist nach dem Willen seiner Gründerin der lebendige Beweis dafür, dass die Pflege der klassischen Musik nicht das Privileg von Weissen ist, sondern ein Kulturgut, an dem alle partizipieren können.

Klassik nicht nur ein Kulturgut für Weisse: Musikerinnen und Musiker des Chineke! Junior Orchestra mit Gründerin Chi-chi-Nwanoku am Kontrabass (links). Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 09. August 2022)

Selbst bei Nagelprobe sprühen die Funken

Diversität – bekanntlich das Motto des diesjährigen Lucerne Festival – demonstriert das Chineke! Junior Orchestra nicht nur hinsichtlich ethnischer Herkunft, sondern auch im musikalischen Programm. Zu Beginn erklingt die «Othello Suite» des heute weitgehend vergessenen Engländers Samuel Coleridge-Taylor, Sohn einer Britin und eines Vaters aus Sierra Leone. Trotz der afrikanischen Wurzeln des Komponisten ist das Werk ganz dem Stil einer sentimentalen europäischen Spätromantik verpflichtet. Exotischer gibt sich die Karibische Suite «Callaloo» für Klavier und Orchester des Kanadiers Stewart Goodyear. Der bunte Mix aus karibischen, afrikanischen und jazzartigen Klängen begeistert das Publikum nicht zuletzt dank des quirligen Spiels des Pianisten Gerard Aimontche.

Die Nagelprobe für das Chineke! folgt dann mit der vierten Sinfonie von Tschaikowski. Am bekannten Repertoirestück machen sich dann doch einige Mängel bemerkbar: kleine Patzer da und dort, leichte Intonationstrübungen der Streicher, nicht sehr homogene Hörner oder einige klanglich unausgewogene Passagen. Wer würde denn erwarten, dass diese jungen Leute wie die Berliner Philharmoniker spielen. Doch das Engagement und die jugendliche Begeisterung der Musiker lassen die Funken sprühen. Ermöglicht wird dies durch die souveräne Führung der temperamentvollen und ausstrahlungsstarken Dirigentin.

Das Chineke! Junior Orchestra brachte das Publikum zum Johlen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 09. August 2022)

Zukunftsweisende Jugendorchester

Erneuerungen des klassischen Konzertbetriebs im personellen und programmatischen Bereich gehen oft von Jugendorchestern und Orchestern mit jungen Erwachsenen aus. Das von Claudio Abbado 1986 gegründete Gustav-Mahler-Jugendorchester etwa hatte sich in seinen Anfängen der Zusammenarbeit österreichischer Musiker mit Kollegen aus den Ländern des damaligen Ostblocks verschrieben. Das von Daniel Barenboim geleitete West-Eastern-Divan-Orchestra setzt sich im Kern aus jungen Leuten aus Israel und verschiedenen arabischen Staaten zusammen. Die jungen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt, die sich alljährlich zur Lucerne Festival Academy einfinden und die den Nährboden des Lucerne Festival Contemporary Orchestra bilden, verschreiben sich der Pflege der neuen und neuesten Musik.

Spielt in der Champions League der Jugendorchester: das National Youth Orchestra of the USA im KKL. Manuela Jans/Lucerne Festival

Einer dieser zukunftsweisenden Klangkörper ist auch das National Youth Orchestra of the USA, das am Mittwoch am dritten Abend des Vorprogramms des Lucerne Festival zu hören war. Es ist eines der drei nationalen Jugendorchester der New Yorker Carnegie Hall und setzt sich aus jungen US-amerikanischen Musikerinnen und Musikern zwischen 16 und 19 Jahren zusammen, die in einem strengen Auswahlverfahren rekrutiert werden.

Das Konzertprogramm, welches das National Youth Orchestra of the USA in Luzern präsentiert, ist im Vergleich zu jenem des Chineke! Junior Orchestra reichlich konventionell. Aber das amerikanische Jugendorchester spielt sozusagen in der einschlägigen Champions League. Man ahnt es bereits in Elgars Cellokonzert, bei dem die Solistin Alisa Weilerstein mit einer höchst sensiblen Interpretation punktet. In Mahlers fünfter Sinfonie treten dann die Qualitäten des Klangkörpers auf das Schönste zu Tage.

Wer vielleicht befürchtet hat, dass das anspruchsvolle Werk für dieses Orchester einige Nummern zu gross sei, wird schnell eines Bessern belehrt. Daniel Harding, ein erfahrener Orchestererzieher, lässt die jungen Musikerinnen und Musiker den Kosmos der Mahlerschen Klangwelt in beeindruckender Weise ausbreiten. In den besten Momenten vergisst man als Zuhörer komplett, dass hier nicht Philharmoniker, sondern Teenager am Werk sind.

