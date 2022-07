Lucerne Festival Multimediale Eröffnung mit dem Lucerne Festival Orchestra und Anne-Sophie Mutter auf dem Inseli Das Eröffnungskonzert mit dem Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly und mit Anne-Sophie Mutter zieht am 12. August viele Register: Von der Übertragung aufs Inseli bis zur einer Performance der Künstlerin Maya Rochat nach dem Konzert, die beide frei zugänglich sind. Urs Mattenberger 19.07.2022, 13.25 Uhr

In der Tradition von Künstlerinnen wie Pipilotti Rist: Die Lausanner Künstlerin Maya Rochat (im Bild in ihrer Ausstellung in der Gallery Kali in Luzern) steuert zum Eröffnungskonzert eine Rauminstallation und eine öffentliche Performance bei. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. August 2021)

Bereits ab dem 8. August treten am Lucerne Festival zwar verschiedene Jugendorchester auf – den Anfang macht das Ukrainische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Oksana Lyniv. Aber die offizielle Eröffnung mit dem roten Teppich bleibt dem Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Riccardo Chailly vorbehalten.

Liveperformance und Inseli für alle

Der Eröffnungsakt wird nach zwei Jahren mit Coronaeinschränkungen aufwendig zelebriert. Das beginnt bereits um 17 Uhr mit einem Konzert von Superar Suisse, das die Reihe der Jugendorchester beschliesst. Vor dem Eröffnungskonzert des Lucerne Festival Orchestra, das ab 18.30 Uhr live auf dem Inseli auf Grossleinwand übertragen wird, gibt es wieder eine Eröffnungsrede. Zum Festivalthema «Diversity» spricht Chi-chi Nwanoku, die sich für mehr Präsenz von People of Color in der Klassik engagiert und deren Chineke!-Orchester am Festival auftreten. Das bundesrätliche Grusswort steuert Bundespräsident Ignazio Cassis bei.

Zudem gestaltet die Künstlerin Maya Rochat das Foyer für den Empfang von Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft mit einer grossen Rauminszenierung und führt eine ­Liveperformance für die Öffentlichkeit durch – im Anschluss an das Konzert ab 22.15 Uhr. Rochat steht mit ihren Arbeiten in der Tradition von Künstlerinnen wie Pipilotti Rist und zählt zu den wichtigsten jungen Künstlerinnen in der Schweiz.

Das Sommerfestival dauert bis zum 11. September. Mit dem Thema «Diversity» setzt es ein Zeichen für Chancengleichheit und fokussiert sich dabei auf People of Color. Erwartet werden die renommiertesten Sinfonieorchester der Welt sowie Star-Solisten wie Anne-Sophie Mutter, die im Eröffnungskonzert ein Violinkonzert des Schwarzen Mozart-Zeitgenossen Joseph Bologne spielt. (mat)

