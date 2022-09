Lucerne Festival Nach diesen Konzerten ist klar: Die Londoner Symphony wird Simon Rattle noch vermissen Zum letzten Mal gastiert das London Symphony Orchestra unter Simon Rattle am Lucerne Festival. Er bringt nicht nur grosses Können, sondern auch am meisten «Diversity» mit. Roman Kühne Jetzt kommentieren 04.09.2022, 16.28 Uhr

Simon Rattle bei einem seiner beiden Konzerte mit dem London Symphony Orchestra im KKL. Bild: Priska Ketterer / Lucerne Festival

(3. September 2022)

Spannend am Lucerne Festival ist, dass sich die Orchester in schnellster Folge abwechseln. Am Donnerstag waren es die Berliner Philharmoniker. Am Samstag ist es das London Symphony Orchestra, das den Saal füllt. Beide Top-Ensembles interpretierten eine Sinfonie von Anton Bruckner. Bei den Deutschen war es die sperrige Vierte und bei den Engländern die «romantische» Siebte.

Der Gegensatz könnte grösser nicht sein. Nicht in der Qualität. Diese haben natürlich beide. Aber während die Berliner ihre überlegene Technik zele­brierten und so Ohr und Geist reizten – gläserne Klarheit im Klang, abrupte Lautstärkenunterschiede, geschliffene Artikulation –, pflegt Simon Rattle mehr einen gesanglichen Stil.

Ob bei «Die Okeaniden» und «Tapiola» von Jean Sibelius vor der Pause oder bei Bruckner: Wie natürlich fliessen bei ihm die Linien. Tief horcht er hinein in den zweiten Satz von Bruckners Siebter. Tastet er im Innern der Musik. Klänge, Stimmungen und Farben – immer wieder fächern sie sich zu neuen Bildern auf. Dann die Steigerung. Eindringlich und zwingend, hin zum Licht, zieht das Orchester seine mächtige Bahn. Bis am Schluss die versöhnlichen Dur-Akkorde erneut die Hoffnung schüren.

Der Stress ist ihm zu gross geworden

Lange ist Sir Simon Rattle nicht mehr bei den Engländern. Nachdem er in den Jahren von 2002 bis 2018 schon die Berliner Philharmoniker leitete, wechselt er ab der kommenden Saison zurück nach Deutschland, zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Dieses möchte mit ihm – seit vier Jahren ist es ohne Chefdirigent – wieder an die glorreiche Zeit unter Mariss Jansons anknüpfen. Ihm ist «der Stress in England zu gross geworden», wo die kaum subventionierten Orchester auf viele Konzerte und Tourneen angewiesen sind.

Simon Rattle bringt «Diversity» ans Lucerne Festival mit: Sechs Komponisten sind es alleine in diesen zwei Tagen. Bild: Priska Ketterer / Lucerne Festival

(3. September 2022)

Und gerade im Lockdown habe er gemerkt, wie erfüllend das Leben mit seiner Familie in Berlin sei. Ein zweiter Grund: Er hat nach dem Brexit die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Wegen der neu eingeführten Visumpflicht war dies für ihn «wie für viele Musiker eine absolute Notwendigkeit».

Blendender Sonntagsstrauss

Doch Rattle ist nicht nur ein musikalisch reicher Dirigent. Wie wenige bringt er auch im Repertoire «Diversity» mit: Sechs Komponisten sind es alleine in diesen zwei Tagen. Vor allem das zweite Konzert am Sonntagmorgen ist reich gemischt. Es geht vom Virtuosenstück, die «Ouvertüre zu Le Corsaire» von Hector Berlioz, über die kurze, aber dunkel verträumte siebte Sinfonie von Jean Sibelius bis hin zum verrückten «La Valse» von Maurice Ravel.

Für den nötigen Sonntagszucker sorgt das gepuderte Trompetensolo der «Blumine», ein Satz aus Gustav Mahlers erster Sinfonie, den er jedoch als zu süss verwarf. Für die spannenden Morgennews die Schweizer Erstaufführung «Sun Poem» von Daniel Kidane. Ein attraktives Stück, das von seinen Rhythmen und versprengen Bläsereinwürfen lebt.

Simon Rattle wechselt in der kommenden Saison zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Bild: Priska Ketterer / Lucerne Festival

(3. September 2022)

Es ist ein buntes, zum Tag passendes Programm. Die weiten Linien, die tiefe Musikalität, die unglaublichen Piani, die Farben in den Steigerungen und diese ungekünstelte Musikalität machen die beiden Konzerte zu etwas vom Besten, was bisher im Sinfoniebereich am Festival zu hören war. Und wer weiss: Wenn Simon Rattle bald wieder etwas Zeit haben sollte, lassen sich vielleicht auch mit dem Lucerne Festival Orchestra erneut engere Bande knüpfen.

