Ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv: «Krieg und Frieden kann man nicht trennen» Seit ihrem Debüt in Bayreuth gehört sie zur Spitze der Dirigentinnen. Aber Oksana Lyniv engagiert sich auch gegen den Krieg – wie jetzt mit ihrem ukrainischen Jugendsinfonieorchester am Lucerne Festival. 04.08.2022

Gehört spätestens seit ihrem Debüt als erste Frau in Bayreuth zur Spitze der Dirigentinnen: Die aus Brody bei Lwiw stammende Oksana Lyniv (44). Bild: PD

Oksana Lyniv, Sie dirigieren morgen in Bayreuth und eröffnen zwei Tage später das Lucerne Festival mit dem ukrainischen Jugendsinfonieorchester. Wie bewältigen Sie dieses Leben zwischen Krieg und Frieden?

Dort der Krieg und hier im Westen Frieden – das kann man nicht so trennen. Dieser Krieg ist ja eine Realität, die direkt auch Westeuropa und die internationale Gemeinschaft überhaupt betrifft. Ich kann zwar auch mal abschalten, auf Tournee oder wegen eines guten Konzerts. Aber dann treffen mich die Nachrichten etwa über die grausamen Terroranschläge auf die zivile Bevölkerung immer wieder unerwartet. Ich persönlich befinde mich emotional auf einer Schaukel.

Wir lasen schon vor Wochen, in Lwiw spiele wieder die Oper. Bekommt die Kunst im Kampf gegen die russische Aggression einen neuen Stellenwert?

Trotz der Raketenangriffe werden Veranstaltungen durchgeführt, müssen aber oft unterbrochen werden. Die Aufführenden und das Publikum bringen sich für eine Stunde in Schutzräumen in Sicherheit, nach der Entwarnung gehen die Vorstellungen weiter. Mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt. Die Musiker oder die Ballerinen gehen in Kostüm und Schminke in den Keller, da wird Kammermusik gemacht oder Leute singen zusammen im Chor. Trotz des Risikos suchen die Menschen das gemeinsame Kulturerlebnis, weil es ihnen Kraft und Hoffnung gibt – aufs Überleben und auf die Zukunft. Insofern hat die Kultur tatsächlich einen anderen Stellenwert gewonnen.

Wie muss man sich die Lebensumstände der jungen Musiker des Jugendsinfonieorchesters vorstellen, das Sie 2016 gegründet haben?

Als Russland mit dem Angriffskrieg begann, habe ich alle meine Möglichkeiten dafür genutzt, um junge Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine zu evakuieren, zum Beispiel mit dem Projekt «Music for the future», das ich zusammen mit slowenischen Partnern organisiert habe. Das gilt auch für die Mitglieder des Jugendsinfonieorchesters, in dem die begabtesten jungen Musiker aus dem ganzen Land versammelt sind. Wir haben für sie Auftrittsmöglichkeiten an Festivals zwischen Berlin, Bayreuth und Luzern organisiert. Damit sind sie bis Mitte September unterwegs und in Sicherheit.

Zur Person Oksana Lyniv geriet ins Scheinwerferlicht, als sie 2021 als erste Frau an den Bayreuther Festspielen dirigierte. Ihre internationale Karriere begann sie 2013 als Assistentin von Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper. Sie war Chefdirigentin an der Grazer Oper und ist seit diesem Jahr Generalmusikdirektorin an der Oper in Bologna. Mit dem Ukrainischen Jugendsinfonieorchester, das sie 2016 mit Unterstützung des Bundesjugendorchesters gründete, eröffnet sie am 8. August das Lucerne Festival, das dieses Jahr unter dem Motto «Diversity» steht. Weitere Infos: www.lucernefestival.ch

Jugendorchester stehen für enthusiastische Aufbruchstimmung, aber Ihre jungen Musikerinnen und Musiker bringen traumatische Erfahrungen mit. Wie gehen die Jugendlichen mit dieser Spannung um?

Das ist unterschiedlich, je nach der Situation, in der sie sich befinden. Die Zwölfjährigen sind zum Teil mit ihren Müttern hier, die Väter von vielen sind an der Front. Aber im Orchester zu spielen, ist für diese jungen Menschen psychologisch eine grosse Hilfe. Die Arbeitstage sind durch Proben, Reisen und Konzerte durchgetaktet. Dadurch sind sie derart beschäftigt und in einer kindlichen Begeisterung, dass sie gar nicht in depressive Stimmung kommen können. Da ist eine unglaubliche Energie wie überall, wo 70 Teenager zusammenkommen. Aber sobald man sie individuell anspricht, werden sie sehr ernst.

Weil Kriegserlebnisse immer mitreisen?

Ja, viele waren mit ihren Familien vom Krieg direkt betroffen. Sie sorgen sich etwa um die kleine Schwester, die auf die Welt kam, bevor die ersten Bomben flogen, erzählen vom Vater, der als Kriegsgefangener inhaftiert wurde, oder dass die Mutter in einem Korridor gebären musste, weil ihr Haus in Charkiw zerbombt worden war. Alle haben ihr eigenes Trauma, das auch ihr Spiel beeinflusst.

Durchgetakteter Tournee-Alltag: Das Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Bild: Serhiy Horobets

Inwiefern?

Wenn wir eine traurige Stelle proben und ich das anspreche, sehe ich, wie Einzelnen die Tränen kommen. So hat das Orchester über das musikalische Training hinaus eine neue Dimension gewonnen: als Community, die Überlebenshilfe und menschliche Hilfe bietet, bis hin zur finanziellen Unterstützung, die wir an Angehörige in der Ukraine schicken.

Wie stehen Sie in Kontakt mit Ihren Angehörigen in der Ukraine?

Weil es keine Flüge gibt, ist es momentan schwierig und zeitaufwendig, in die Ukraine zu reisen. In meinem Terminkalender ist das für mich gar nicht möglich. Meine Mutter hatte mich in Bologna besucht (Lyniv ist dort Chefdirigentin des Opernorchesters). Aber sie musste bald zurückkehren, weil sie und mein Vater fünf Familien aus der Ostukraine aufgenommen haben und sich um Flüchtlinge aus dem Osten kümmern. Mein Bruder wirkt in der Verteidigung mit, dann sind da auch Enkelkinder. Die ganze Familie muss zusammenhalten. Aber ich hoffe, dass sie mich im September zu meiner Premiere von «Andrea Chénier» in Italien besuchen können.

In Luzern dirigieren Sie Werke von drei im Westen unbekannten ukrainischen Komponisten. Wieso war die Kultur der Ukraine und diese selbst aus westlicher Sicht bis zum Krieg ein blinder Fleck auf der Landkarte?

Darüber war ich schon immer traurig. Als meine internationale Karriere lange vor dem Krieg begann, war mir von Anfang an wichtig, Werke von ukrainischen Komponisten zu präsentieren. Ein Grund ist sicher, dass die Ukraine seit Jahrhunderten durch die imperialistische Politik Russlands in dessen Schatten stand. Hinzu kommt, dass Europa sich dieses propagandistischen Klischees von «russischer» oder «slawischer» Kultur bedient hat, ohne das weiter zu hinterfragen. Drittens hat es die Ukraine versäumt, mit der Unabhängigkeit die eigene Kultur aktiver zu unterstützen und bekannter zu machen. Auch das hat sich mit dem Krieg verändert. Jetzt interessieren sich viel mehr Orchester und Festivals für die Kultur in unserem Land.

Oksana Lyniv begann ihre Kerriere als Dirigentin an den Opernhäusern in Lwiw und Odessa. Bild: Oliver Wolf

Dass Putin-nahe Künstler wie Valery Gergiev im Westen nicht mehr auftreten können, ist unbestritten. Aber in St.Gallen wurde gar eine Oper von Tschaikowski vom Spielplan genommen. Wie stehen Sie zur Frage eines Generalboykotts russischer Künstler oder Kunst?

Man muss da schon genau differenzieren. Tschaikowskis Musik zum Beispiel hat nichts mit dem zu tun, was jetzt Putins Regime macht. Tschaikowski war auch nie chauvinistisch gegen die Ukraine. Er hatte sogar künstlerisch eine enge Beziehung zu unserem Land und liess sich immer wieder vom Liedgut und von Themen aus der Ukraine inspirieren. Auch bei den heutigen Künstlern muss man unterscheiden. Es gibt grossartige Künstler und Menschen, die sich sofort klar gegen den Krieg positioniert haben, wie Jevgeni Kissin, Kirill Petrenko und viele andere. Sie zu boykottieren, wäre unsinnig, weil wir gemeinsam mit ihnen gegen diesen menschenverachtenden Krieg kämpfen.

Lwiw, oder auf Deutsch Lemberg, gehörte als K&K-Metropole zum westlichen Kulturkreis. Unter anderem lebte und wirkte hier Mozarts Sohn Franz Xaver. Wie lebendig ist dieses europäische Erbe heute noch, an das Sie mit Ihrem LvivMozArt-Festival anknüpfen?

Diese Verbindung zu Europa ist in der Architektur und Atmosphäre sehr präsent, nicht nur in Lemberg, sondern auch in Czernowitz, wo Paul Celan geboren wurde. Das LvivMozArt-Festival präsentiert solche internationale Verbindungen. 2019 machten wir ein Projekt zum österreichischen Autor Joseph Roth, der aus meiner Geburtsstadt Brody stammte. Dazu führten wir die «Kaddish»-Sinfonie von Leonard Bernstein auf, dessen Eltern jüdische Emigranten aus der Ukraine waren. In einemOnlineprojekt mit dem Mozarteum Salzburg verbinden wir jetzt Musik von Franz Xaver Mozart mit Interviews mit ukrainischen Künstlern, die emigriert sind. Damit zeigen wir den Austausch in beide Richtungen: Nicht nur wir haben von der europäischen Tradition profitiert, sondern wir ergänzen jetzt die internationale Mozart-Forschung, in derüber Franz Xavers Wirken in Lemberg bisher wenig bekannt war.

