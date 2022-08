Lucerne Festival Ukrainisches Jugendsinfonieorchester musiziert für die Freiheit – und offenbart ein kleines Wunder Das Ukrainische Jugendsinfonieorchester eröffnete am Montag ausser Programm das Lucerne Festival. Ukrainische Komponisten machten aus dem politischen Statement auch ein künstlerisches Ereignis. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 09.08.2022, 13.20 Uhr

Oksana Lyniv dirigiert das Youth Symphony Orchestra of Ukraine im Luzerner Saal des KKL. Priska Ketterer/Lucerne Festival (8. August)

Auch da, wo Männer formell die Chefs sind, können starke Frauenfiguren bestimmen, wo es lang geht. Dass das immer schon der Fall war, ruft einem beim ersten Konzert des Lucerne Festival am Montag das Szenario vor dem KKL in Erinnerung.

Da werden die Besucher von bis zu drei Meter hohen Schachfiguren begrüsst. Und die Skulpturen machen die realen Machtverhältnisse im königlichen Spiel sichtbar: Der König, dessen Fall über Sieg oder Niederlage entscheidet, schafft es auf höchstens zwei Meter und wird von der Dame als stärkster Spielfigur klar überragt.

Es ist eine hintersinnige Einstimmung aufs diesjährige Festival-Thema Diversity, das den Fokus auf People of Colour und – mit sieben Dirigentinnen – auf «Damen» setzt. Und gleich das erste, kurzfristig organisierte Zusatzkonzert des Ukrainischen Jugendsinfonieorchesters löst diesen Anspruch prominent ein. Am Pult steht mit Oksana Lyniv eine der angesagtesten Dirigentinnen.

Zwei Tage zuvor hat sie an den Bayreuther Festspielen, wo sie letztes Jahr als erste Frau überhaupt debütierte, Wagners «Holländer» dirigiert. Im restlos ausverkauften Luzerner Saal, wo sie eingequetscht zwischen dem Orchester und dem Publikum dirigieren muss, kommt sie einem quasi zum Anfassen nah.

Ukrainische Komponisten – ein blinder Fleck

Nicht nur der Auftritt dieser ukrainischen «Nationalmannschaft» (Lyniv) im Luzerner Saal entspricht nicht dem Bild eines Eröffnungsanlasses des Festivals. Er ist vielmehr der Auftakt zu einer Reihe von Konzerten mit Jugendorchestern vor dem Eröffnungskonzert mit dem Lucerne Festival Orchestra (Freitag, 12. August). Und auch unter den Jugendorchestern spielen die Ukrainer ausser Konkurrenz.

Als «Statement gegen den Krieg» war ihr Auftritt so kurzfristig organisiert worden, dass der Konzertsaal bereits für die ersten Proben des Festival-Orchesters verplant war. Und das Programm macht einem mit Werken von drei ukrainischen Komponisten den blinden Fleck bewusst, den dieses Land auf unserer auch kulturellen Landkarte bildet (vgl. separates Interview mit Lyniv, Link unten).

So ist das Konzert vor allem ein kulturpolitisches Ereignis. Zum Künstlerischen wird es vor allem durch die Werke, die ein Licht auf die ukrainische Musikgeschichte im 20. Jahrhundert werfen. Das aktuelle Werk dagegen, eine klassizistische Sinfonietta von Zoltan Almashi, ergeht sich, wenn man es ohne Ukraine-Bonus hörte, in banale Landszenen. Letztes Jahr komponiert, verraten sie so gar nichts von der Dringlichkeit eines Landes im Krieg.

Musikalischer Freiheitskampf

Bringt Licht in die Dunkelheit: Der ukrainische Geiger Andrii Murza als Solist. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival (8. August 2022)

Aber diese springt einen überraschend deutlich in der sinfonischen Dichtung «Grazyna» von Boris Liatoshinsky an, dem Gründervater der ukrainischen Musik seit den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Dass dem Werk die gleichnamige Dichtung des Polen Adam Mickiewicz zugrunde liegt, der sich um 1830 im Freiheitskampf gegen Russland engagierte, enthüllt das dürre Programmblatt leider nicht.

Aber die 1955, zwei Jahre nach Stalins Tod geschriebene Musik, verrät es vom ersten Ton an. Schwarz türmen sich Klänge auf, durch die schattenhaft das «Dies-irae»-Motiv geistern. In weiten Wellen und angepeitscht von einer Militärtrommel steigern sich die Klangfluten zu einem wuchtigen Requiem, das nicht den Durchbruch bringt, sondern sich zurückschlängelt und den Tag des Zorns verflüchtigt.

Natürlich liegt es am blinden Fleck und der Dominanz der russischen Kultur, dass einem dafür russische Komponisten wie Schostakowitsch als Referenz in den Sinn kommen. Das gilt auch für Vitaliy Hubarenkos Kammersinfonie Nr. 1 von 1967.

Gut möglich, dass wir dereinst in der düsteren Klangwelt, die da zu Beginn heraufdämmert, eine «ukrainische» Note erkennen. Eine ganz persönliche Note steuerte hier die Solo-Geige von Andrii Murza bei, die wie ein Engel durch diese Düsternis wandelt und mit süssem, nie kitschigem Ton warmes Licht verströmt.

Schatten des Krieges?

Die Prager Sinfonie von Mozart steht im Programm für die engen kulturellen Verbindungen der ehemaligen K&K-Metropolen in der Westukraine zu Europa, die unter anderem Mozarts Sohn Franz Xaver nach Lemberg brachte.

Auch wenn die jungen Musikerinnen und Musiker hier schlank, mit Schneid und scharfen Akzenten musizieren, liegt indirekt auch über dieser Wiedergabe der Schatten des Krieges. Einzelne Unzulänglichkeiten mögen mit den Strapazen zusammenhängen, die mit der intensiven Tourneetätigkeit seit März und mit den Sorgen um die Zurückgebliebenen in ihrer Heimat einhergehen.

Es kommt einem Wunder gleich, dass davon auf den Gesichtern der Teenager nichts zu sehen ist. «Die Musik wird für sie zu dem fast einzigen Faden, der sie mit Freiheit, friedlicher Vergangenheit und, hoffentlich, einer gewaltfreien, gerechten Zukunft verbindet», sagt Lyniv dazu. Diese Botschaft «mit der ganzen Welt zu teilen», ist das eigentliche Ereignis des Konzerts und wird vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert.

