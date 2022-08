Lucerne Festival Zögerlicher Vorverkauf für Sommer-Festival: Intendant Michael Haefliger über die Folgen von Corona und anderer Krisen Eine Woche vor dem Start von Lucerne Festival bleiben die Folgen von Corona die grösste Herausforderung: Intendant Michael Haefliger über den zögerlichen Kartenverkauf, Sponsorentreue und die Auswirkungen des Themas Diversity. Interview: Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 02.08.2022, 21.06 Uhr

Michael Haefliger sieht das Lucerne Festival finanziell gut aufgestellt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Juli 2022)

Das Youth Symphony Orchestra of Ukraine beginnt am 8. August Lucerne Festival mit einem «Statement gegen den Krieg». Wie bedrohlich sind dessen wirtschaftlichen Folgen für das Festival selber?

Michael Haefliger: Die Rezession hat in der Schweiz noch nicht so eingeschlagen, dass das Folgen für das Festival haben könnte. Und wirtschaftliche Krisen haben wir bereits 2001 und 2008 überstanden. Corona war und ist für uns der grössere Einschnitt als alle diese Krisen. Aber weil das Festival sehr gut dasteht, können wir auch mit dieser gut umgehen. Der Auftritt des Youth Symphony Orchestra of Ukraine hat für mich auch eine symbolische Bedeutung, weil das Festival nie russische Gelder in Anspruch nahm. Dies festzuhalten, ist mir wichtig, weil meine Beziehung zu Russland immer wieder zum Thema gemacht wurde.

Inwiefern bleibt Corona die grösste Herausforderung?

Die letzten beiden, unterschiedlich stark reduzierten Jahrgänge konnten wir auch dank der Kurzarbeits- und Ausfallentschädigungen sowie effektiven Sparmassnahmen finanziell gut überbrücken. Aber jetzt, wo wir im Programm zum Normalbetrieb zurückkehren, spüren wir auf Seiten des Publikums eine gewisse Zögerlichkeit beim Kartenkauf.

Brancheninsider schätzen, dass bei den grossen Klassikveranstaltern durch Corona das Publikum bis 30 Prozent zurückgegangen ist. Wo liegt in etwa der Vorverkauf für den Sommer?

Unser Austausch mit anderen Veranstaltern zeigt, dass für weite Teile der Klassikbranche diese Art Long Covid eine Herausforderung ist. Im Vergleich zum Jahr 2019, das mit über 90 Prozent Auslastung eines der erfolgreichsten war, bewegen wir uns noch in einem Minus von gegen 20 Prozent. Aber das relativiert sich, weil das Kaufverhalten nochmals kurzfristiger geworden ist und auch für Konzerte mit Stars noch Karten verfügbar sind. Wo wir am Schluss landen, können wir noch nicht abschätzen.

Fehlen die 15 Prozent ausländischer Gäste?

Nein. Selbst Tour-Operators aus den USA und Japan kommen wieder, wenn auch in etwas reduziertem Umfang. Nicht betroffen sind umliegende Länder. Nur aus China haben wir wegen Corona jetzt keine Gäste.

Schaffen die Krisen Unsicherheiten im Sponsoring?

Nein, die Zusammenarbeit mit den Sponsoren ist sehr gut. Der Anteil des Sponsorings am Gesamtbudget von knapp 20 Millionen beläuft sich im selben Rahmen wie bisher auf 7,5 Millionen Franken. Die Sponsoren führen auch wieder grosse Anlässe durch. Das ist wiederum gut für das KKL.

Bild: Dario Acosta

Ihr Motto Diversity steht oben in der gesellschaftlichen Agenda. Anderseits bringt es mit People of Color als Interpreten und Werken von Black Composers viel Unbekanntes. Fördert oder hemmt das den Kartenverkauf?

Programme mit weniger bekannten und zeitgenössischen Werken lassen sich auch dieses Jahr weniger gut verkaufen als populäre. Aber sie bieten den News-Charakter, den ein solches Festival unbedingt braucht. Natürlich gibt es Festivalbesucher, die ihren Beethoven so wollen, wie sie ihn kennen. Aber in unserem Publikum gibt es einen grossen Teil, der offen ist und sich für Entdeckungen begeistern lässt.

Was war für Sie selber eine Entdeckung?

Die erste Sinfonie von Florence Price, die 1933 als erstes Werk einer schwarzen Komponistin von einem grossen amerikanischen Orchester aufgeführt wurde. In ihrer Mischung aus Romantik und Folklore dürfte sie auch jenen gefallen, die noch nichts davon gehört haben. Das müssen wir bei solchen Kon­zerten einfach mehr kommunizieren, etwa mit Podcasts auf unserer Website.

Starglanz für eine Rarität und eine Uraufführung: Die Geigerin Anne-Sophie Mutter hat zwei prominente Auftritte am Festival. Bild: Bastian Achard

Anne-Sophie Mutter spielt ein Violinkonzert eines schwarzen Mozart-Zeitgenossen und die Uraufführung eines Violinkonzerts von Thomas Adès. Wie wichtig bleiben Stars als Zugpferde?

Eine Künstlerin wie Anne-Sophie Mutter bewirkt natürlich einiges. Das gilt auch für die Orchester, wo es klare Zugpferde wie die Berliner oder Wiener Philharmoniker gibt. Viele schätzen es, einmal im Jahr in der Schweiz solche Orchester bis hin zum Lucerne Festival Orchestra hören zu können – das sind für uns noch immer wichtige Primeurs. Trotzdem kann man nicht immer vorhersehen, welche Konzerte sich gut verkaufen. Aber wir wollen auch nicht unser Programm darauf ausrichten, indem wir nur populäre Programme machen.

Das können Sie sich trotz der Folgen von Corona leisten?

Ja. In der über 80-jährigen Geschichte des Festivals trat der künstlerische Anspruch gegenüber der touristischen Ausrichtung immer stärker in den Vordergrund. Diese Linie trägt der Stiftungsrat voll mit. Wir machen also ein künstlerisch anspruchsvolles Programm und schauen, wie wir das wirtschaftlich durchführen können. Bei einem Eigenfinanzierungsgrad von 95 Prozent ist das natürlich anspruchsvoll und ohne hohe Ticketpreise und Sponsorenbeiträge nicht zu schaffen.

New Yorker Freigeist zwischen Improvisation und komponierter Musik: Artiste Etoile Tyshawn Sorey. Bild: John Rogers

Die Lucerne Festival Academy, an der 100 junge Musiker zeitgenössische Musik erarbeiten, war unter Pierre Boulez ein vielfältiges Experimentallabor. Geht etwas von diesem Pioniergeist verloren, wenn Stars unter dem neuen Label «Contemporary» mitwirken?

Das ist nicht die Absicht. Das Konzert mit Anne-Sophie Mutter im Konzert von Adès hat in diesem Bereich zwar Blockbuster-Charakter. Aber einen Musiker wie den schwarzen Multiinstrumentalisten Tyshawn Sorey, der mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra improvisiert, hatten wir noch nie als Artiste étoile. Zu einem zentralen Programmpunkt hat sich mit Wolfgang Rihm und Dieter Ammann das Composer-Seminar entwickelt. Das Contemporary-Label fasst alle zeitgenössischen Programme zusammen. Der Name gibt auch dem neu aus aktuellen und ehemaligen Akademisten zusammengestellten Orchester ein klares Gesicht als Exzellenz-Orchester für zeitgenös­sische Musik.

Festivals wie das – dieses Jahr abgesagte – Blue Balls finanzieren im Rahmenprogramm Gratiskonzerte über Food and Beverage. Könnte man so auch ein Klassik-­Festival für ein breiteres Publikum öffnen?

Es gibt sicher klassische Musik, die sich dafür eignet. Aber die Art, wie sie aufgeführt wird, folgt noch immer meist einem Ritual, das gewisse Menschen ausschliesst. Deshalb wollen wir vor allem das Konzertformat selber neu interpretieren. Eine Pionierrolle haben dafür die moderierten Kurzkonzerte der Gratisreihe «40min» inklusive Stars, Sitzkissen und zeitgenössischer Musik. Unter den Musikerinnen und Musikern ist eine Generation herangewachsen, die für solch neuen Formen offen ist. Und wir haben Ideen, aus solchen Ansätzen heraus niederschwellige Angebote auch open air auszubauen.

Veranstalter bemühen sich mit Krabbelkonzerten um das Publikum der Zukunft. Sie gehen in der ersten Fes­tival-Woche mit Jugend­orchestern den umgekehrten Weg. Wollen Sie Teenager ansprechen, für die es kaum spezifische Angebote gibt?

In den Konzerten der Jugendorchester, mit denen wir das Festival auf praktisch fünf Wochen verlängern, sollen junge Menschen unverfälscht und unkompliziert klassischer Musik begegnen können. Dazu gehören Ticketpreise von 50 Franken für Erwachsene und 10 Franken für Kinder, die für Familien erschwinglich sind. Das Vermittlungsangebot für die Jüngeren bauen wir an den Schulen stark aus – mit fünf Schulkonzerten vor 2500 Kindern. Das wird nach aussen kaum wahrgenommen, ist aber ein wichtiger Teil der angestrebten Öffnung hin zu jungen Menschen.

Lucerne Festival wird am Montag, 8. August, vom Youth Symphony Orchestra of Ukraine eröffnet und dauert bis 11. September. Das Thema Diversity legt einen Fokus auf People of Color wie Artiste étoiles Olga Schultz und Tyshawn Sorey; www.lucernefestival.ch

