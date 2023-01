Luzern Aha-Festival: Wie unsere Vorstellung einer Cloud korrigiert wird – und wie Wirtschaftswachstum nicht nur Wohlstand bringt Das Wissenschaftsfestival «Aha» bot am Wochenende auch bei seiner 4. Auflage im Südpol Kriens/Luzern eine bunte Palette von Themen und Erkenntnissen. Arno Renggli Jetzt kommentieren 28.01.2023, 12.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wie repariert man ein Korallenriff?». Darüber referierte Meeresbiologin Ulrike Pfreund. Bilder: Franca Pedrazzetti

(27. Januar 2023

Was mache ich eigentlich hier? Besser gefragt: Mit welcher Absicht geht man ein Wissenschaftsfestival wie «Aha» im Südpol, wo man an zwei Tagen nicht weniger als 16 Vorträge hören kann. Und dies zu den unterschiedlichsten Themen, die das Festivalteam aufgrund eigener Neugierden gesetzt hat. Darunter auch nicht ganz so naheliegende Fragestellungen: «Wie repariert man ein Korallenriff?» lautet eine.

Spontane Entscheidungen

Das Publikum ist jedenfalls zu Hunderten gekommen. Hört man sich um, gibt es welche, die es ähnlich machen wie an einem Musikfestival: Man ist mehr oder weniger die ganze Zeit hier, trifft Leute, geht an eine der Bars und besucht die Vorträge nach Lust und Laune. «‘Wer kauft welche Kunst und warum’», liest ein Besucher seiner Begleiterin aus dem Programm vor und beschliesst: «Da gehe ich hin.» Andere sind von einem bestimmten Thema angelockt worden. «Aber auch bei diesen bleibt es dann selten beim Besuch nur eines Vortrags», hat Christoph Fellmann, Co-Leiter des Festivals, beobachtet.

Ich entscheide mich für pure Effizienz; für einen zeitlich kohärenten Block von drei Vorträgen. Nämlich für das Thema Fake News und Verschwörungstheorien, aus beruflichem Interesse. Und auch, weil es mich Wunder nimmt, was ergänzend zu unserem Interview mit Expertin Nicola Gess gesagt wird. Dann für das Referat «Wo sind meine Daten», denn das frage ich mich immer mal wieder. Und schliesslich für das Thema, was eigentlich Wirtschaftswachstum ist. Einfach, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe.

Nicola Gess (links) wird von Ana Matijasevic und Christoph Fellmann, den Festivalleitern, interviewt.

Eine Bedrohung für die Demokratie, aber auch sozialer Kitt

Das erste Thema wird nicht als Referat, sondern als Interview mit der Expertin präsentiert. Natürlich gibt es etwa zum Aspekt Halbwahrheiten viele Parallelen mit dem Zeitungsinterview. Aber den einen oder anderen Gedanken nehme ich trotzdem mit: Etwa, dass Halbwahrheiten die demokratische Debatte erschweren. Weil sie nämlich sie eine gemeinsame Diskussionsbasis, die auf Fakten beruht, unterwandern. Und auch, weil die Kontroverse darüber, was wahr, halbwahr oder falsch ist, oft vom eigentlichen Thema ablenkt. Erinnert wird man auch daran, wie man Halbwahrheiten erkennen kann: Etwa wenn eine Aussage oder eine Geschichte zu einfach und zu abgerundet wirkt. Und: Halbwahrheiten sind nicht nur negativ. Im Alltag etwa brauchen wir sie oft, etwa um höflich oder diplomatisch zu sein. Sie gehören also zum sozialen Kitt.

Eine Wolke, die sehr hart gebaut ist

Drei Erkenntnisse also, nicht übel. Ich nehme mir vor, auch aus den folgenden beiden Vorträgen so viel mitzunehmen. Doch rasch bin ich irritiert. Vom Thema «Wo sind meine Daten?» wollte ich erfahren, wer denn über meine Daten verfügen und mich beeinflussen kann. Aber die deutsche Referentin Katharina Neubauer, eine Architektin, behandelt das Thema wörtlich. Und befasst sich mit Gebäuden, wo Daten gespeichert werden.

Interessant ist es aber schon: Diese Anlagen sind meistens sehr unauffällig, abgelegen etwa in Nordschweden oder Irland und werden immer grösser. Indem man ihre Bedeutungslosigkeit vortäuscht, lenkt man davon ab, dass sie antastbar sind. Und dass wir unsere Daten nicht mehr selber besitzen. Nebenbei korrigiert dies auch unsere Vorstellungen von rein virtuellen Clouds & Co. Denn sie bestehen eben aus ganz materiellen Anlagen und Gebäuden.

Architektin Katharina Neubauer zum Thema, wo unsere Daten gespeichert werden.

Wachstum berücksichtigt Umweltschäden nicht

Apropos digital: Der Berliner Nachhaltigkeitsforscher Philipp Lepenies muss sein Referat über Wirtschaftswachstum krankheitshalb via Live-Übertragung halten. Der Wirkung tut dies keinen Abbruch. Er zeigt zunächst, dass Wirtschaftswachstum eines Landes gemäss internationaler Konvention einfach zeigt, wie stark das Bruttoinlandprodukt (BIP) steigt. Zu dieser Konvention gehört auch, dass zum BIP auch Staatsausgaben oder Bankkredite gerechnet werden. Vor allem gibt der Referent zu bedenken, dass beim BIP Aspekte wie der Zustand der Infrastruktur eines Landes, seiner Institutionen etwa im Bereich Bildung oder vor all auch Umweltzerstörungen gar nicht berücksichtigt werden.

Wieso Wirtschaftswachstum dennoch bis heute als zentrale Wohlstandsindikator gesehen wird, habe vor allem auch historische Gründe: Nach dem Zweiten Weltkrieg sei es in den USA die wesentliche Strategie gewesen, die vielen heimkehrenden Soldaten zu beschäftigen und auch in der Folge Arbeitslosigkeit zu vermeiden. In den 1970er-Jahren sei, etwa durch den «Club of Rome», zwar die Einsicht laut geworden, dass Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht endlos möglich sei. Aber bis heute, so schliesst der Referent, sei die Wegkehr vom Wirtschaftswachstum als vermeintliches Heilmittel für alles nicht gelungen.

Auch Daniel Craig wird zum Thema

Auch nach diesem Vortrag unterhalten die Gäste angeregt. Allerdings oft nicht über das Thema. Sondern über alles Mögliche. Der neue «Knives out»-Film habe ihm nicht wirklich gefallen, sagt jemand beim Verlassen des Saals zu einem Begleiter. Und: «Daniel Craig ist halt auch kein guter Schauspieler.» Auch darüber kann man diskutieren. Aber dass sich Privates und Soziales mit dem Wissenschaftlichen immer wieder vermischt, gehört ja gerade zum Charakter eines solchen Festivals.

Das Aha-Festival hat am Samstag, 28. Januar, seinen zweiten und letzten Tag. Vorträge von 16 bis 23.15 Uhr. Das Programm; www.aha-festival.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen