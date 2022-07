Ausstellung von André Wilhelm im «Beraterhaus» Luzern

lUZERN Ausstellung von André Wilhelm: Bilder von geradezu ungestümer Farbigkeit Der in Cham aufgewachsene Künstle André Wilhelm stellt im «Beraterhaus» Luzern aus. 10.07.2022, 20.11 Uhr

André Wilhelm, hier mit «Gwand»-Direktorin Suzanna Vock, vor einem seiner Bilder mit dem Titel «I Love Planets». Bild: PD

«Dieser Maler scheint in sein Meer von Farbkübeln eintauchen zu können, ohne vorangegangenes Nachdenken, ohne Zögern, mit stupender Sicherheit, die richtige Farbe erwischt zu haben und sie am richtigen Ort seiner Kompositionen einzusetzen.»

Dies schreibt Guido Magnaguagno, früherer Direktor des Tinguely-Museums in Basel, über André Wilhelm. Der in Cham aufgewachsene Künstler, der auch einige Jahre in Meggen gelebt hat, wandelt auf den Spuren eines Chaim Soutines oder eines Alexander Jawlensky. Nun zeigt der 59-Jährige seine Bilder im «Beraterhaus» in Luzern.

Wilhelms Bilder erfreuen mit explosiver Farbigkeit nicht nur das Auge. Sie sollen subtile Botschaften zu vergangenen wie aktuellen gesellschaftlichen Themen vermitteln. Auch Motive aus der Kunstgeschichte verarbeitet er. Mit seinem auffälligen Stil will er durchaus anecken: «Ich will die Betrachtenden herausfordern, sie dazu bringen, die Entscheidung zu treffen, ob sie zu einem Bild stehen können oder eben nicht.»

André Wilhelm, der Mitte der 1980er-Jahre zur Künstler- und Punkgruppierung Junge Wilde in Luzern gehörte, hat schon im Kunstmuseum Luzern, Kunsthaus Grenchen, Islington Museum London, Tinguely-Museum Basel und vielen anderen Orten ausgestellt. Er ist auch der textilen Kunst zugewandt, entwirft Kleider und Stoffe. (are)