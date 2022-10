Luzern Acht verschiedene Sprachen am Woerdz-Festival: Weshalb der Eröffnungsabend trotzdem funktioniert hat Das Spoken-Word-Festival Woerdz im Südpol in Kriens startete mit einem besonderen Abend: Acht Dichterinnen und Dichter trugen Texte in acht verschiedenen Sprachen vor. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 27.10.2022, 12.21 Uhr

Wie die Liebesbeziehung zwischen den beiden Regentropfen wohl ausgegangen sein mag? Irgendetwas Dramatisches muss vorgefallen sein, so, wie der Thurgauer Slam-Poet Jusuf Selman an diesem Mittwochabend auf der Bühne des Kulturzentrums Südpol seine Stimme hebt und beschwörende Gesten vollführt.

Selman trägt sein Gedicht in einem irakischen Dialekt vor. Wovon es handelt, verrät er zwar noch auf Schweizerdeutsch, was darin aber genau passiert, das dürfte einem Grossteil des Publikums wohl verschlossen bleiben. Und trotzdem hängt es an seinen Lippen, am Tänzeln der arabischen Sprache, an der poetischen Ausstrahlung seines Auftritts.

Ein Abend der Sprachenvielfalt

Es ist ein Experiment, welches das Spoken-Word-Festival Woerdz an seinem Eröffnungsabend wagt. Acht Autorinnen und Poeten präsentieren Texte in acht verschiedenen Sprachen, von Schweizerdeutsch über Rätoromanisch und Italienisch bis zu Nepalesisch. Der Babel-Slam, wie der Abend heisst, ist der Sprachenvielfalt gewidmet – und manchmal auch der babylonischen Sprachverwirrung.

Bei vertrauteren Sprachen ist man noch versucht, sich einen Reim auf die Reime von der Bühne zu machen. Ist der Tessiner Marko Miladinovic wirklich gerade von einer Aufzählung von Glace-Sorten zu Sex und Tequila gesprungen? Es würde nicht überraschen: Wie er mit Lederjacke und geschlossenen Augen vor dem Mikrofon hin und her wiegt und mit lauter Stimme sein Gedicht vorträgt, wirkt er eher wie ein Rockstar denn wie ein introvertierter Poet.

Der Thurgauer Jusef Selman tritt seit 2017 als Poetry-Slammer auf. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Marko Miladinovic aus dem Tessin ist Poet und Kulturschaffender. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Die Word Warriors aus Kathmandu verbringen gerade drei Monate in Luzern. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Dalibor Marković aus Deutschland ist nicht nur Dichter, sondern auch Beatboxer. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Romana Ganzoni aus Scuol schreibt Erzählungen, Romane, Gedichte, Essays, Liedtexte, Kolumnen und Radio-Beiträge. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Meloe Gennai beschäftigt sich unter anderem mit der Kultur von Beeinträchtigten und Transgender-Personen. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Elona Gashi sieht sich als Brückenbauerin zwischen der albanischen und der Schweizer Gesellschaft. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Dominik Muheim aus Reigoldswil ist Vollzeit-Kabarettist, Slam Poet und Geschichtenerzähler. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Marguerite Meyer ist Journalistin, Slammerin und Veranstalterin aus Zürich. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Moderator Christoph Simon führte durch den Abend. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022)

Klang und Rhythmen statt Inhalt

Bei anderen Auftritten bleibt man aussen vor. Was Elona Gashi aus ihrem Familienleben erzählt, muss zum Grölen sein – zumindest, wenn man von der Reaktion des Albanisch sprechenden Publikums ausgeht. Und worüber ärgert sich Autorin Ramona Cuonz aus Scuol in ihrem rätoromanischen Text? Oder tut sie es gar nicht? Sogar quirlig klingendes Nepalesisch ist zu hören: Das Duo Word Warrior aus Kathmandu verbringt gerade eine dreimonatige Residenz im Südpol und erzählt auf Englisch und Nepalesisch von einer Frau, die zu einer Reise in die Fremde aufgebrochen ist.

Umso mehr kann man sich dafür der Melodie und dem Rhythmus der verschiedenen Sprachen hingeben, den Gesten und der Mimik der Vortragenden. Ein Gefühl, eine Stimmung vermittelt sich nämlich trotzdem, auch wenn ab und zu auch etwas Frust darüber entsteht, wie viel einem verwehrt bleibt. Ein paar zusätzliche Hinweise zum Inhalt von Moderator Christoph Simon oder von den Dichterinnen und Dichtern selbst hätten nicht geschadet.

Heimvorteil Schweizerdeutsch

Einfacher macht es einem Dominik Muheim, der gemütlich-grinsend auf Baseldeutsch erzählt. Zum Glück: Es wäre jammerschade gewesen, hätte man den Inhalt verpasst. Sein Sinnieren darüber, warum man die eigene Beerdigung feiern sollte, solange man noch lebt (weil: Wer tot ist, hat ja gar nichts von all den Festivitäten), ist köstlich.

Einen sprachlichen Heimvorteil hatten auch die Nachwuchs-Slammerinnen und -Slammer, die den Abend eröffnet haben. Acht Jugendliche aus verschiedenen Kantonsschulen, Gymnasien und Berufsbildungszentren in Luzern und Umgebung durften am U18-Dichterwettstreit teilnehmen. Mit ihren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen konnten sie es indes locker aufnehmen: Wortgewandt und souverän – von ein paar Versprechern einmal abgesehen – trugen sie ihre Texte vor, die meist von alltäglichen Situationen erzählten, mal witzig, mal poetisch, mal nachdenklich, aber immer kurzweilig.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des U18-Dichterwettstreits. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Den Wettbewerb gewonnen hat Anna Brunner. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Reto Stalder fragte sich, was wäre, wenn ein Baum laufen könnte. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Fiona Rölli erzählte aus dem Leben einer Kriminellen. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Jasper Witt schrieb eine Ode ans schlechte Wetter. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Olivia Gervasi erzählt von einem Samstag, an dem alles schief lief. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Coen Altdorfer nahm die Perspektive eines Hundes ein. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Sebastian Karlsson schilderte eine Szene aus dem Lockdown. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Tabea Hofstetter sinnierte darüber, was es heisst, im Gleichgewicht zu sein. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Anna Brunner erzählte von einer Zugfahrt am Silvesterabend. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022) Das Publikum vergibt Noten. Bild: Franca Pedrazzetti (Luzern, 26. Oktober 2022)

Das Woerdz-Festival dauert noch bis am 29. Oktober. Das Programm findet sich hier.

