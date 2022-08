Im letzten Jahr sind in der Schweiz über 13’500 Haustiere ins Tierheim oder die Auffangstation abgegeben worden. Das sind fast 10 Prozent mehr als in den vergangenen Jahren. Das merkt man auch im Tierheim an der Ron, das gerade in der Sommersaison viel zu tun hat.

25.08.2022, 07.43 Uhr