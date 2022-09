Luzern Jam-Sessions auf dem Dampfschiff, Stiche gegen FCL-Fans und guter Krach: So bleibt das Blue Balls Festival in Erinnerung Nach Jahren der Ungewissheit ist das Blue Balls Festival in Luzern Geschichte – zumindest in der bisher bekannten Form. Wir werfen einen Blick zurück. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 20.09.2022, 10.33 Uhr

1992 nahm das Blue Balls Festival seinen Anfang - auf einem Dampfschiff. Anlässlich des Luzerner Seenachtsfestes organisierte Urs Leierer zusammen mit Richard Köchli und Martin Vokinger eine grosse Jam-Session: 40 Musikerinnen und Musiker waren dabei, rund 400 Gäste tanzten und feierten auf dem Dampfschiff «Stadt Luzern». Um 22 Uhr legte das Schiff ab, um 4 Uhr in der Früh legte es wieder an. Was eine einmalige Sache bleiben sollte, ist zum Startschuss für das Blue Balls Festival geworden.

Blue-Balls-Gründer und Direktor Urs Leierer. Bild: Pius Amrein

Der Rest ist bekannt: Vom Dampfschiff wechselte man in die Schüür, dann ins Casino, ins Hotel Union, an den Pavillon am Nationalquai und schliesslich ins KKL, gegen 100'000 Personen besuchten jeweils das neuntägige Festival.

Bis 2019, der letzten Ausgabe, beehrten Weltstars wie Patti Smith, Alanis Morissette oder Iggy Pop das Festival genauso wie Neuentdeckungen oder Künstlerinnen und Künstler aus der Zentralschweiz. Das Ganze ist zum Volksfest geworden – auch mit vielen kulinarischen Ständen und Gratiskonzerten.

Euphorisches Publikum am Blue Balls Festivals 2010. Auf der Bühne stehen die Berner Kummerbuben. Bild: Boris Bürgisser

Jetzt, mehr als 30 Jahre nach der ersten Ausgabe, ist das Blue Balls selbst Geschichte geworden: Der Verein Luzerner Blues Sessions wird das Festival nicht mehr durchführen, zumindest nicht in der bisher bekannten Art. Zeit, zurückzublicken und in Erinnerung zu schwelgen. Es dürfte sich wohl kaum eine Luzernerin, kaum einen Luzerner geben, die oder der über die Jahre nicht irgendwie und irgendwo mit dem Festival in Kontakt gekommen ist.

Stiche gegen den FCL und ein träumerischer Sog

An musikalischen Highlights ist das Festival reich. Zum Beispiel begeisterten die Berner Züri West, die 2018 im KKL spielten - auch wenn Sänger und bekennender YB-Fan Kuno Lauener ein paar gemeine Nadelstiche für FCL-Fans setzte. Erfreulich inspiriert sei die Band gewesen, selbst wenn sie auch ihre bekanntesten Songs zum Besten gaben, fand unser Autor damals.

Als Glanzpunkt in die Geschichte des Blue Balls eingegangen ist auch das Konzert des Iren Damien Rice 2015. Ganz alleine füllt er mit seiner Gitarre und seinem Loopgerät den Saal und konnte dabei ganz schön Druck aufbauen. Und als Unterhalter überzeugte er ebenfalls: Er erzählt lange Geschichten über seine Lieder, die meist ausuferten und ein bisschen alles erklärten: die Religion, das Hadern mit sich selber und natürlich die Liebe.

Zum Träumen und Abschweifen luden hingegen die Franzosen von Air ein. Das Elektronik-Duo spielte 2018 im KKL - und srgte für einen ersten Höhepunkt. Ihrem hypnotischen, entspannten Sog und den sexy Bassläufen konnte sich auch in Luzern niemand entziehen.

Guter Krach und eine Bühne voller Menschen

Es konnte auch laut werden am Blue Balls. Der Black Rebel Motorcycle Club aus Kalifornien, ebenfalls 2018 zu Besuch, macht Musik, die ganz zum Bandnamen passt. «Das ist Rock'n'Roll!», schrieb Autorin Regina Grüter begeistert. Und: «Es ist schon verrückt, was für einen – guten – Krach drei Leute machen können.»

In Erinnerung bleibt auch das Konzert von Pete Doherty im Jahr 2017. Der britische Skandalrocker und ehemalige Libertines-Sänger hat das Publikum zur Zugabe auf die Bühne gebeten. Wie er da umgeben von einer feiernden Masse «Fuck Forever» sang, das hatte etwas Rührendes, fand unser Autor. Richtig glücklich habe er gewirkt, er, der so oft an den Drogen, dem Alkohol und sich selber zerbrochen sei.

Nicht aus den Socken gehauen

Manche Auftritte blieben auch hinter den Erwartungen zurück. 2017 stand niemand Geringeres als Patti Smith, die «Godmother of Punk» auf der Bühne des KKL. Es war nicht ein Konzert, das einen nicht aus den Socken haute, aber eines, das man sich sehr gerne gefallen liess, fand Rezensent Pirmin Bossart damals.

Zurückhaltend begeistert äusserte sich Autorin Regina Grüter zum Aufritt von Charlotte Gainsbourg am Festival von 2019: Die Französin, Tochter von Serge Gainsbourg, Schauspielerin und Musikerin, bleibe ein Faszinosium, das Konzert gut, aber nicht überragend.

Und auch Katie Melua, ebenfalls 2019 in Luzern zu Gast, riss unseren Rezensenten nicht vom Hocker: Schön, aber etwas harmlos, befand Autor Michael Graber. Die Melancholie in den Songs wirke zu wenig melancholisch, und die rockigeren Phasen würden dann doch zu wenig rocken.

