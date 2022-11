Auf ihrem Zweitling «The Anatomy Of Bliss» geht das Trio Nova, bestehend aus Komponist und Gitarrist Christian Zatta, Bassist Thomas Tavano und Schlagzeuger Florian Hoesl, einmal mehr ihrer Faszination für das Weltall und Science-Fiction nach. Auf den neun Songs, die in einem Fall sogar an der Zehn-Minuten-Marke kratzen, wechselt die Band zwischen vertrackt-rockigen Riffs, jazzigen Improvisationen und ruhigen, atmosphärischen Passagen mit melancholischen Melodien, die an die Weite des Weltalls oder auch mal an den Progressive-Rock von Pink Floyd denken lassen. Was die drei Profimusiker abliefern – alle drei haben in Luzern studiert –, ist virtuos und atmosphärisch, aber nie gefällig: Als Hintergrundmusik funktioniert das Album weniger. Im Verkehrshaus wird das Trio das 2020 erschienene Album in voller Länge spielen, dazu einige ältere sowie unveröffentlichte Songs. (tos)