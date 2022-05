Luzern Jean-Paul Anderhub ist gestorben: Er war ein grosser Förderer des regionalen Theaterschaffens Jean-Paul Anderhub bezog als Schauspielleiter am Luzerner Theater von 1980 bis 1987 immer wieder regionale Autoren und Laienspieler in sein Schaffen ein. Hugo Bischof 17.05.2022, 14.47 Uhr

Jean-Paul Anderhub 2006 als Regisseur eines Theaterstücks in OIten. Bild: Bruno Kissling/Ot / NDA

Der Theaterregisseur Jean-Paul Anderhub ist am 9. Mai im Alter von 80 Jahren in Luzern gestorben. In der Spielzeit 1979/80 hatte er im Luzerner Theater mit seiner Inszenierung von Ulrich Plenzdorfs «Die neuen Leiden des jungen W.» schweizweit Beachtung gefunden. Von 1980 bis 1987 leitete er daraufhin die Sparte Schauspiel am Luzerner Theater. Dabei war ihm die Förderung des regionalen Theaterschaffens ein grosses Anliegen.