Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter, Regina Grüter, Urs Mattenberger, Stefan Welzel und Susanne Holz 24.06.2021, 05.00 Uhr

Erste Grossveranstaltung im KKL mit Midori und Strings

Die Festival Strings führen mit der Geigerin Midori als Solistin in Beethovens Violinkonzert die erste Grossveranstaltung im KKL mit über 1200 Besuchern durch.

Do, 1. Juli, 19.30, Konzertsaal, KKL Luzern, www.kkl-luzern.ch

Noch dreimal Solidarische Klänge im Orchesterhaus

Das Finale bestreiten der Geiger Sebastian Bohren (Fr, 25. Juni, 12.30), das Duo Kowalczyk & Palmizio (So, 27. Juni, 11.00) und das Trio Eclipse (Mi, 30. Juni, 19.30).

Orchesterhaus beim Südpol, www.sinfonieorchester.ch

Montaignelight mit Klarinette, Violine und Kontrabass

Das Ensemble Montaigne spielt Werke seiner Mitglieder Andreas Brenner, Julianna Wetzel, Peter Vögeli und Claudia Kienzler.

Fr, 2. Juli, 20.00, Peterskapelle Luzern; Sa, 3. Juli, 20.00, Beinhaus Stans; So, 4. Juli, 18.30, Gewürzmühle Zug

Sinfonieorchester des Kantons Schwyz (SOKS)

Das SOKS spielt mit jungen Streichern Dvorak, Kodaly, Raff.

Samstag, 26. Juni, 19.30, Einsiedeln, Jugendkirche; Sonntag, 27. Juni, 18.30/20.30, Altendorf, Mehrzweckhalle, www.soksz.ch

Luzerner A-cappella-Sextett im Schüür-Garten

«Keis Problem» heisst die aktuelle Single, «Sommer statt Pause» die Schüür-Konzertreihe. Vocabular singen Pop, Balladen und eigene Songs, jodeln auch mal und tanzen dazu.

Freitag, 25. Juni, 21.00, Schüür, Luzern; Kollekte, www.schuur.ch

Braui Blues Night openair ­ mit Bluecerne

Die sieben Innerschweizer widmen sich seit 2000 dem Old School Blues und Southern Soul und haben sich auch im nahen Ausland einen Namen gemacht.

Freitag, 25. Juni, 20.00, Brauiplatz, Hochdorf; Vorverkauf: Tel. 0797043010

Sommermatinee mit ­ Famous October

Die Amerikanerin Sarah Bowman und der Nidwaldner Rene Coal Burrell, musikalisch und privat ein Paar, spielen akustischen Indie-Folk.

So, 27. Juni, 10.00, Ermitage, Beckenried; Anm.: Tel. 0416203170, www.kulturverein-ermitage.ch

Den Auftakt zur Konzertreihe «Ändlich wieder live» macht die Luzerner Akkordeonistin Claudia Muff mit ihrem Quartett.

Dienstag, 29. Juni, 20.00, reformierte Kirche, Sursee; Tickets: www.eventfrog.ch

Tanzperformance von Cosima Grand

Die in Zürich lebende und wirkende Walliser Choreografin und Tänzerin Cosima Grand präsentiert in «Restless Beings» ein Stück für fünf Tänzerinnen und Tänzer. Zusammen mit ihren Darstellerkolleginnen und -kollegen bildet sie einen schaukelnden, zitternden und bebenden Chor. Erzählt wird dabei in der mittleren Halle des Südpols von verschiedenen Formen des Zusammenlebens unter Menschen und Nicht-Menschen.

Donnerstag, 24. Juni, 20.15 und Freitag, 25. Juni, 19.00, Südpol, Kriens

Kindertheater um einen Banküberfall

Der Kinderclub der Luzerner Spielleute meldet sich mit «Hände hoch! Der Überfall findet statt.» aus der Coronapause zurück. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller spielen unter Anleitung von Anaïs Grütter und Alexandra Weibel drei Bankangestellte, die einen normalen Arbeitstag vor sich zu haben glauben, vier Polizistinnen und Polizisten sowie drei Bankräuber, die sich fragen müssen, was sie mit fünf Millionen überhaupt anstellen sollen.

Mittwoch, 30. Juni, 19.30, Theaterpavillon, Luzern; Reservation unter lisa.bachmann@bluewin.ch

Otto Heigold im Bistro Quai 4: «Bildsetzkasten»

Der Künstler und frühere Luzerner Hochschuldozent Otto Heigold stellt von Juni bis Ende August im Bistro Quai 4 in der Zentral- und Hochschulbibliothek in der Sempacherstrasse 10 in Luzern aus. Die Rauminstallation trägt den Titel «Bildsetzkasten».

Bistro Quai 4, bis Ende August

Diplomausstellung in der Luzerner Kantonalbank

Antonie Schnider stellt unter dem Titel «Transmission» in der Luzerner Kantonalbank aus. Schnider reduziert auf die zeichnerische Linie und ordnet Alltagsobjekte neu. Ihre Bewegungsausführung ist so wiederholend wie variierend.

LUKB, Pilatusstr. 12, Luzern, bis zum 30. Juni

Lichtkünstler bespielen Impulse Gallery

Ab heute präsentiert die Impulse Gallery an der Haldenstrasse in Luzern das digitale Kunstprojekt «Momentum» in Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv Projektil und dem Verein Lichtfestival Luzern. Das Licht- und Soundspektakel lädt jeweils für vier Minuten zum Staunen ein.

Impulse Gallery, zu sehen auf unbestimmte Zeit