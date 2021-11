Die Kultur- und Ausgehtipps der Woche für Luzern und Region

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Urs Mattenberger, Regina Grüter 04.11.2021, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Anne-Sophie Mutters Jahreszeiten

Leitet als Geigerin «Mutters Virtuosi»: Anne-Sophie Mutter. Bild: Bastian Achard/PD

Die Stargeigerin spielt mit ihren Stipendiaten im KKL Luzern. Ihre Vielseitigkeit hat die Geigerin Anne-Sophie Mutter zuletzt am Lucerne Festival mit barocker Klangrede in einer Mozart-Sonate gezeigt. Jetzt verbindet sie im Migros-Kulturprozent-Klassikkonzert mit «Mutters Virtuosi» Mozart mit einem Urquell der Barockmusik, Vivaldis «Vier Jahreszeiten». Zuvor tritt das aus ihren besten Stipendiaten zusammengesetzte Ensemble solistisch und orchestral auf in Mozarts Streichquintett KV 614 und Unsuk Chins «Gran Cadenza». (mat)

Freitag, 5. November, 19.30, Konzertsaal KKL, Luzern; www.kkl-luzern.ch

Frauenquote für Schattengewächse

Der Verein Schmelzpunkt will mit der Reihe «Frauen*» die «Frauenquote» einführen und holt Komponistinnen aus dem Schatten heraus, in den sie von ihren männlichen Zeitgenossen verdrängt wurden. Im ersten Konzert «Schattengewächse» erklingen Lieder von Alma Mahler, Clara Schumann, Fanny Hensel und Amy Beach. Vom Schatten ins Licht gerückt werden sie auch durch Visuals und kurze Texte, die einen Abend lang ihr Schaffen und Leben sichtbar machen. (mat)

Freitag, 5./Samstag, 6. November, 19.30, Saal der Maskenliebhaber-Gesellschaft, Luzern; www.schmelzpunkt.art

Der Geiger Maxim Vengerov bringt Starglanz nach Andermatt

Das Klassik-Herbstfestival dauert vom 4. bis 6. November. Andermatt Music setzt im ersten Herbstfestival auf einen klingenden Namen. So wird Maxim Vengerov kurz und bündig gar als «der weltbeste Geiger» angekündigt. Er wirkt beim ersten der beiden Kammerkonzerte und als Solist im Orchesterkonzert mit, die vom 4. bis zum 6. November (jeweils 19 Uhr) über die Bühne der Konzerthalle Andermatt gehen.

Die Programme lassen die Vielseitigkeit des russischen Geigers erahnen, der nach einer krankheitsbedingten Pause über den Tango zurück auf die Bühne fand, sich mit der Barockgeige auseinandersetzte und eine Karriere auch als Dirigent begann. So spielt Vengerov im Eröffnungskonzert mit der Pianistin Polina Osetinskaya ein Programm mit Sonaten von Mozart, Enescu und Richard Strauss sowie Sarasates «Tzigane» (Donnerstag, 4. November). Der Pianist Giuseppe Guarrera krönt Schumann (Papillons) und Beethoven mit Modest Mussorgskis «Bilder einer Ausstellung» (Freitag, 5. November). Das Orchester Teatro La Fenice aus Venedig begleitet Maxim Vengerov im Violinkonzert von Brahms, zwischen der Hebriden-Ouvertüre und der Schottischen Sinfonie von Mendelssohn (Samstag, 6. November). (mat)

www.andermattmusic.com

Katharina Webers «traumtief am tag»

Das Ensemble amaltea bringt Katharina Webers Gedichtvertonung «traumtief am tag» mit Kancheli, Silvestrov und Schostakowitsch zur Uraufführung.

Freitag, 5. November, 19.30, Schlössli Wartegg, Luzern

Komponierende Kurfürstin aus dem 18. Jahrhundert

Die Kurfürstin Maria Antonia wurde von klein auf als Komponistin gefördert. Jetzt zeigt die Kammeroper München ihre Amazonen-Oper «Talestris».

Samstag, 6. November, 19.30, Theater Casino, Zug

Musikalisches Feuerwerk für den Sonnenkönig

Das Barockensemble Le Grand Trianon spielt ein musikalisches Feuerwerk, wie es sich am Hof des französischen Sonnenkönigs zugetragen hat.

Samstag, 6. November, 19.30, ­Kirche St. Klara, Stans

Orgelpunkte Hochdorf mit Zink und Orgel

Katharina Haun bläst den Zink im Programm «Lobpreis aus den Habsburger Landen» mit Musik um 1600, an der Orgel unterstützt von Lukas Frank.

Sonntag, 7. November, 17.00, ­Kirche Hochdorf

Mit internationalem Touch

Die Schweizer Band der Stunde und der Basler Wahl-New-Yorker spielen in Luzern.

Janine Cathrein, Sängerin der Band Black Sea Dahu. Paul Märki/PD

Endlich kann die Zürcher Band Black Sea Dahu wieder das tun, was sie vor Corona so oft getan hat: vor Publikum auftreten. Auch im Ausland sind sie eine gefragte Nummer. Weit über hundert Shows spielte die Indie-Folk-Gruppe um Frontfrau Janine Cathrein allein im Jahr 2019. Am diesjährigen Montreux Jazz Festival hatte die Band eines ihrer ersten Konzerte seit Pandemiebeginn. Auch in der Luzerner Schüür wird Black Sea Dahu das Publikum mit alten und neuen Songs begeistern.

Lange auf Auftrittsmöglichkeiten gewartet hat auch der Basler Sam Koechlin alias Sam Himself. Anfang 2020 ist er nach zehn Jahren in Brooklyn vorübergehend in seine Heimatstadt zurückgekehrt, um mit Anna Rossinelli auf Tour zu gehen. Eigentlich.

Seit Anfang Oktober ist das Début­album «Power Ballads» des SRF 3-Best-Talent 2020 und Swiss-Music-Award-Nominierten 2021 auf dem Markt, bei dem er abermals mit dem US-Produzenten Daniel James Schlett zusammenarbeitete. Sam Himself bezeichnet seine Musik als «Fondue-Western-Sound». Irgendwo zwischen Indie und Pop, amerikanisch und doch schweizerisch. (reg)

Black Sea Dahu: Donnerstag, 4. November, 20.30; Sam Himself: Samstag, 6. November, 21.00, Schüür, Luzern.

Luzerner Band Yet No Yokai lädt zum Residenzkonzert

Etwas düster, entrückt und geheimnisvoll sind die Klangwelten von Thomas Seidmann und Co., wie das japanische Fabelwesen im Bandnamen. Psychodelischer Alternative Rock trifft’s auch.

Donnerstag, 4. November, 21.00, Club, Südpol, Kriens

«Simply the best Blues» ­mit Koechli und Band

Der ausgezeichnete Blueser Richard Koechli, Gitarrist, Songschreiber und Sänger, spielt im Trio mit Michael Dolmetsch und Fausto Medici.

Freitag, 5. November, ab 20.00, Restaurant Pyramide, Meggen

Singer-Songwriter, Folk und Americana

Die schweizerisch-amerikanische Singer-Songwriterin und Fiddlerin Mala Oreen aus Luzern tauft ihre Platte «Awake» (Albumbesprechung siehe «Piazza»).

Samstag, 6. November, 20.30, Jazzkantine, Luzern

Hiesige Tanzmusik aus dem 19. Jahrhundert

Das Volksmusikquintett Husi­stein-Musik spielt Tanzmusik von etwa 1850 bis 1890, in Arrangements voller Lebenslust und Abwechslung unter dem Titel «Souvenir de Lucerne».

Sonntag, 7. November, 17.00, Pfarrkirche St. Peter und Paul, Willisau

Dem brennenden ­Europa entfliehen

Nach «Maria» inszeniert Schauspieldirektorin Katja Langenbach «Transit» am Luzerner Theater.

Regina Grüter

Sie spielen in «Transit»: Marta Rosa, Anja Signitzer, Alexandre Pelichet und Martin Carnevali. Bild: Ingo Höhn/LT

Die europäische Flüchtlingskrise 2015/16 hatte dem Roman «Transit» der deutschen Autorin Anna Seghers zu neuer Aktualität verholfen. Sie verfasste ihn in den 1940er-Jahren im mexikanischen Exil – es ist eines der bedeutendsten Werke der deutschsprachigen Exilliteratur. Katja Langenbach, Schauspieldirektorin und Regisseurin am Luzerner Theater, hat die gleichnamige Schauspielproduktion 2017 unter dem Eindruck der damaligen Flüchtlingswelle entwickelt. Der deutsche Filmemacher Christian Petzold hat den Spielfilm «Transit» gedreht, der 2018 bei uns in den Kinos lief. Er handelt von Flüchtenden zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, die Handlung ist aber im Marseille der Gegenwart angesiedelt. Sie wählten Seghers’ Werk zum Ausgangspunkt einer künstlerischen Auseinandersetzung mit Migration, einer der drängendsten Fragen unserer Zeit.

Die Geflüchteten kommen aus Deutschland und Frankreich

Katja Langenbach holt die Geschichte nicht in die Gegenwart, sie spielt während des Zweiten Weltkriegs. Wie bei Seghers kommen die Geflüchteten nicht aus Syrien oder Afghanistan, sondern aus Deutschland und Frankreich. Der Hafen von Marseille war damals ein Ort der Hoffnung für die Verfolgten, wenn auch von Warten, Resignation und Chaos geprägt. Langenbach entwickelte «Transit» gemeinsam mit einem internationalen Team als freies Projekt im Grenzbereich zwischen Schauspiel und Tanz.

Der Ich-Erzähler – im Stück heisst er Franz – stiehlt die Identität eines verstorbenen Dichters. Franz verliebt sich in Marie. Als er erkennt, dass sie die Frau des Dichters ist, beschliesst er, ihr nichts von dessen Tod zu erzählen. Die vielen Figuren, die in Marseille stranden, werden in der Inszenierung von lediglich vier Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt. Sie lassen die Illusion von Menschenmassen in überfüllten Räumen ebenso entstehen wie das Gefühl von Einsamkeit und Isolation.

Die Kunst setzt ein, wo ­die Politik versagt

Deutschlands «Willkommenskultur» für Geflüchtete war überwältigend. Wie sieht es heute damit aus? Die Bemühungen um eine gemeinsame europäische Asylpolitik tragen keine Früchte. Im Gegenteil machen Berichte über Pushbacks, etwa an der kroatischen EU-Aussengrenze, Schlagzeilen.

Hier setzt die Kunst ein, wie etwa jüngst der Dokumentarfilm «Réveil sur Mars» über eine nach Schweden geflüchtete Roma-Familie. Oder das Buch «Mädchen, Frau etc.» der Britin Bernardine Evaristo über afrikanische und karibische Einwanderinnen der ersten, zweiten und dritten Generation. Und jetzt «Transit», das «die Geschichte von Menschen in Zwischenräumen, gefangen irgendwo zwischen Heimat und Asyl, Verlust und Neubeginn» erzählt, wie es in der Medienmitteilung zum Stück heisst.

Premiere «Transit»: Samstag, 6. November, 20.00 (Dernière: 21. Dezember), Luzerner Theater, Spielstätte UG; weitere Infos: www.luzernertheater.ch

Comedy-Lesung mit Reeto von Gunten

Der Berner Radiomoderator erzählt in seinem neuesten Programm «2050 – clever vorgesorgt» Geschichten aus einer Zukunft, wie sie sich nur jemand ausdenken kann, der sich auf das Altersheim freut.

Freitag, 5. November, 19.30, Le Théâtre, Emmen

Neuer Schwank aus Udligenswil

Die Theatergesellschaft Udligenswil meldet sich mit «Ausser Kontrolle» zurück. Darin treffen sich ein SVP-Nationalrat und eine SP-Parteisekretärin zu einem folgenreichen Stelldichein.

Premiere Samstag, 6. November, 20.00 (Kindervorstellung gleichentags um 14.00), Schulhaus Udligenswil

Beat Vogt liest – Roland Bucher macht den Sound dazu

Ein «Live-Hörspiel» der besonderen Art erwartet Zuhörerinnen und Zuhörer an diesem Lesungsabend. Der Luzerner Autor Beat Vogt trägt seine absurd-witzigen Geschichten vor, und Roland Bucher verwandelt die Sprache an seinem Noise-Table in kunstvolle Klänge.

Dienstag, 9. November, 20.00, Loge, Luzern

Rochus Lussi stellt in Beromünster aus

Der Künstler Rochus Lussi ist zu Gast im Atelier Fotobass in der Gärbigass 15 in Beromünster. Die Ausstellung «on and on» wird bis 28. November gezeigt. Ein Künstlergespräch gibt es am Samstag, 13. November, um 17 Uhr. www.fotobass.ch

Beromünster, bis 28. November

Silvan Baer stellt im B74 Raum für Kunst in Luzern aus

Der Künstler Silvan Baer stellt unter dem Titel «Pandemonia» vom 4. bis zum 20. November im B74 Raum für Kunst in Luzern aus. Vernissage ist heute, Donnerstag, von 19 bis 21 Uhr in der Galerie an der Baselstrasse 74. Mit seiner Rauminstallation «Pandemonia» denkt der Künstler über «die Zerrissenheit in Zeiten der Pandemie» nach.

B74 Luzern, 4. bis 20. November

Kunstausstellung im Schlössli Utenberg

«Ursache & Wirkun:st» nennt sich die Ausstellung im Schlössli Utenberg Luzern, die noch bis 26. November dauert. Sechs Kunstschaffende stellen zusammen aus, ohne sich vorher wirklich gekannt zu haben. Ganz verschieden sind ihre Werke.

schloessli-utenberg.ch/ausstellung