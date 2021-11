Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Urs Mattenberger/Regina Grüter/Stefan Welzel 11.11.2021, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Nach dem Notfall kommt jetzt ein Meisterwerk von Bach

Das Bach Ensemble Luzern ist mit der Johannes-Passion zurück.

Nachdem das Bach Ensemble Luzern wegen eines medizinischen Notfalls sein Konzert im September abbrechen musste und die betroffene Sängerin später gestorben ist, beschloss es, auf eine Wiederholung jenes Programms zu verzichten. So kommt jetzt regulär das nächste zur Aufführung, und das ist nichts Geringeres als die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach. Sie ist, neben dem Weihnachtsoratorium am 23. Dezember, ein Höhepunkt des aktuellen Zyklus mit oratorischen Werken und Kantaten von Bach durch das Kirchenjahr.

Von Bachs Passionen ist die Johannes-Passion im Vergleich zur kontemplativeren nach Matthäus die dramatischere, weil die Volkschöre die Erzählung der Passionsgeschichte durch den Evangelisten drastisch veranschaulichen. Auch interpretatorisch stellen sie als Gegenpol zu den Chorälen und gläubigen Betrachtungen in den Arien eine Herausforderung für Chor und Orchester dar. Unter der Leitung von Franz Schaffner singen Christina Boner-Suter (Sopran), Ingrid Alexandre (Alt), Hansjürg Rickenbacher (Tenor) und Stefan Vock (Bass). (mat)

HINWEIS

Sonntag, 14. November, 17.00 Uhr, Franziskanerkirche, Luzern; VV: www.bachensembleluzern.ch, Tel. 076 638 17 45.

Ein Orgel-Jubiläum mit «Goll und Silber»

Martin Heini feiert das Jubiläum der St. Katharinen-Orgel in Horw.

Während des Lockdowns fanden Konzerte der Musik zu St. Katharina in Horw teilweise als Livestreams statt. Jetzt wird die Rückkehr des Publikums zum Auftakt der Konzertsaison 2021/22 gefeiert – mit einem festlichen Orgelrezital zum silbernen Jubiläum der 1996 erbauten Goll-Orgel, einem Referenzinstrument der international renommierten Luzerner Orgelbaufirma. Der Organist Martin Heini lässt die über 3000 Pfeifen des Instruments in all ihren Farben erklingen. Das Spektrum reicht von Bachs filigranem Trio «Allein Gott in der Höh sei Ehr» über Louis Viernes silbrig glitzerndes, einem Wasserspiel gleichenden Fantasiestück «Naïades» bis zu César Francks gross angelegter «Grande Pièce Symphonique».

Vom Barock zum strahlenden orchestralen Glanz der französischen Romantik also: Damit stellt das Programm ein Instrument vor, das exemplarisch ist für die damalige Neuorientierung des Orgelbaus; weg vom zuvor favorisierten, obertonreich geschärften Klangbild barocker Instrumente, hin zu Registerfarben, die sowohl sinfonische Mischklänge ermöglichen als auch für neuere Musik geeignet sind. (mat)

HINWEIS

Sonntag, 14. November, 17.00 Uhr, Pfarrkirche St. Katharina, Horw.

Barock: «Music zu lieblichen Violen»

The Little Light Consort spielt Musik für Gamben des deutschen und englischen Barock.

Fr, 12. November, 19.30, Matthäuskirche, Luzern; Sa, 13. Nov., 18.00, Sakramentskapelle, Ettiswil; So, 14. Nov., 15.00, Piuskirche, Meggen

Ensemble Montaigne spielt Perpetuum mobiles

Das Ensemble Montaigne spielt zum Motto «Perpetuum Mobile» Werke von Asia Ahmetjanova, Tüür, Poulenc und Gubaidulina.

Samstag, 13. November, 20.00, Neubad, Luzern; Sonntag, 14. November, 18.30, Chollerhalle, Zug.

Schuberts Streichquintett in der Kunstkeramik

Das Ensemble Kunstkeramik und der Cellist Heiner Reich spielen von Schubert das Jugendwerk Ouvertüre c-Moll und sein visionäres Streichquintett.

Samstag, 13. November, 19.30, Kunstkeramik, Ebikon

Die Sonne und das Licht von Afrika

Der Zuger Kammerchor bringt Wärme in den kühlen November, unterstützt durch die afrikanische Gruppe Black Soofa.

Samstag, 13. November, 20.00 und Sonntag, 14. November, 17.00, Kirche St. Johannes, Zug

Er kehrt immer wieder ins ­Rampenlicht zurück

Michael von der Heide hält Rückschau und blickt in die Zukunft.

Michael von der Heide präsentiert alte und neue Songs in Zug und Luzern. Bild: Patrick Mettraux/PD

Mit einem dreifachen Jubiläum – 50 Jahre Michael, 30 Jahre Bühne, 25 Jahre Tonaufnahmen – und einer neuen Platte feiert «Michael Sweetheart National» seine Karriere und das Leben. Der Konzerttour den Namen gibt das Doppelalbum «Echo» mit neuen Songs und einem Karriere-Best-of. Die erste Single heisst «SOS», ein französischsprachiges Popsong-Minidrama. (reg)

HINWEIS

Freitag, 12. November, Galvanik, Zug; Donnerstag, 25. November, Kleintheater, Luzern.

Offenes Format für zeitgenössische Musik

Endless Bazaar ist eine neue Veranstaltungsreihe im Klub Kegelbahn in Luzern. Jeden zweiten Dienstag werden lokale, nationale und internationale Künstler eingeladen. Am nächsten Dienstag schaffen zwei Acts Raum für den Austausch mit dem Publikum. Dj Lostboi alias Malibu (F) kreiert hymnische Ambient Music. Sie arbeitet häufig mit Popmusiksamples, die danach kaum mehr identifizierbar sind. Die jüngsten Songs von Milyma sind «reduziert in der Instrumentation, üppig im Ausdruck, arty in der Präsentation». (reg)

HINWEIS

Dienstag, 16. November, 20.30, Klub Kegelbahn, Luzern.

Vier Tage UrRock-Festival in Sarnen mit Rockurgesteinen

Die dritte Ausgabe des Rockfestivals lockt mit grossen Namen wie Nazareth, Orden Ogan oder Firewind mit dem Ex-Ozzy-Osbourne-Gitarristen Gus G (siehe Vorbericht vom 14. Oktober).

Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. November, Aula Cher, Sarnen

Träumerischer Indie-Pop-Rock mit Frederik

Frederik (Luzern/Bern) spielen Songs ab ihrer ersten LP «Portraits»: Von Shoegaze-Bands inspiriert, mit Texten von Rolf Laureijs, die Bilder erschaffen.

Freitag, 12. November, 21.00, Klub, Neubad, Luzern

Elektronische Popmusik ­aus Bern und Luzern

Die Berner Elektronik-Mundart-Combo Jeans for Jesus ist für ihre Livequalitäten bekannt. Belia Winnewisser eröffnet mit Popsongs aus Stimme, abstrakten Sounds und Club-Beats.

Freitag, 12. November, 21.00, ­Schüür, Luzern

Sängerin Sarah Buechi ­präsentiert neues Album

Jazzsängerin Sarah Buechi, Dozentin an der Hochschule Luzern, hat ein Album mit Septett und Orchester eingespielt. Mehr dazu am Dienstag auf der «Piazza».

Mittwoch, 17. November, 20.00, ­Gewerbehalle, Luzern

Multimediashow zum Bilderstreit von Oberwil



Mit Musik, Text, Licht und Projektionen behandelt ein Künstlerteam den Bilderstreit von Oberwil. Moderne Wandgemälde in der Kirche Bruder Klaus waren in den 1950er-Jahren Grund der Entrüstung. Schauplatz der Multimediashow «Verhüllt» ist die Kirche selbst.

Premiere: Donnerstag, 11. November, 20.00, Kirche Bruder Klaus, Oberwil bei Zug

Lara Stoll mit neuem ­Programm in Ruswil

Die mehrfache Poetry-Slam-Meisterin und Buchautorin zeigt in ihrer Soloshow «Gipfel der Freude» eine Mischung aus zynisch-dadaistischer Stand-up-Comedy und Spoken Word.

Samstag, 13. November, 20.00, am Märtplatz, Ruswil

Theatergruppe «Zell:stoff»präsentiert «Was bleibt»

In dem neuen Stück von «Zell:stoff» (unter anderem mit dem Luzerner Schauspieler Patric Gehrig) treffen vier Menschen aufeinander, die mit einer privaten Katastrophe zurechtkommen müssen.

Premiere: Freitag, 12. November, Bell-Areal, Kriens (Karten über das Kleintheater Luzern)

Ems Troxler stellt im Rathaus Willisau aus

«Versuchsanordnungen» heisst die Ausstellung mit Ems Troxler, die am kommenden Sonntag um 11 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Willisau eröffnet wird und bis 5. Dezember zu sehen ist. Die Ausstellung anlässlich des 70. Geburtstags der Künstlerin zeigt Zeichnungen und Druckgrafik.

Rathaus Willisau, 14.11. bis 5.12.