Ausgehtipps für Luzern und Region vom 11. bis 15. Mai 2022

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Urs Mattenberger, Stefan Welzel 11.05.2022, 20.02 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

An diesem Wochenende drängeln sich Orchesterkonzerte nicht nur im KKL, wo sich das 21st Century Orchestra (fünfmal mit «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban») und das Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester (So, 15. Mai, 16.00) die Klinke in die Hand geben. Die Vielfalt geht in Kleinformaten weiter. Das junge Streichorchester «For Forest Strings» zeigt, wie sich der leichte Serenaden-Ton durch die Jahrhunderte gewandelt hat: kunstvollklassisch in Mozarts «Kleiner Nachtmusik », romantisch bei Edward Elgar und mit tänzerischer Rhythmik beim Begründer der amerikanischen Operette, Victor Herbert (Fr, 13. Mai, Kollegikapelle Altdorf, /Sa, 14. 19.30, Saal Dreilinden, Luzern). Das Zuger Kammerensemble schlägt eine Brücke vom Barock zum Begründer des Tango Nuevo:

Manuela Fuchs Bild: PD

Die Luzerner Trompeterin Manuela Fuchs ist Solistin in einem Tripelkonzert von Telemann (mit Violine und Cello) sowie in Astor Piazzollas «Ave Maria» (Mo, 16. Mai, 20.00, ref. Kirche Zug, Do, 19. Mai, 20.00h, Liebfrauenkirche Zug). Zu einer ganz besonderen Schubertiade lädt das Baarer Kammerorchester ein (Leitung: Manuel Oswald): In Orchesterarrangements erklingen von Schubert Lieder und die Arpeggione-Sonate mit der Cellistin Chiara Enderle als Solistin. Einen meditativen Rahmen bilden Werke von Brahms und Arvo Pärt (Sa, 14. Mai, 19.30, Kirche St. Thomas, Baar

Youth for Opera: «Zauberflöte » als Coming-of-Age-Story

Studierende der Musikhochschule Luzern führen Mozarts «Zauberflöte» auf als Suche junger Menschen nach sich selbst – auch für ein junges Publikum. Fr/Sa, 13./14. Mai, 19.30, Theater Stans, www.youthforopera.ch

Verzweiflung und Jubel: Der Schrei als Ausdrucksform

Das Schweizer Vokalconsort geht mit Werken von Bach bis Berio einer der ursprünglichsten menschlichen Ausdrucksformen nach: dem Schrei. Freitag, 13. Mai, 19.30, Matthäuskirche Luzern

Kammermusik des Luzerner Sinfonieorchesters Schwelgen mit Bruckner, Strauss und Korngold? Streicher des Orchesters stellen Werke vor, mit denen sich Schönberg in Privataufführungen intensiv befasste. Sonntag, 15. Mai, 11.00, Orchesterhaus, Kriens

Tacchi alti: «Wasserspiele» rund um Caspar Diethelm Das Ensemble Tacchi alti spielt mit den Farben von Flöte, Viola und Harfe Trios des Obwaldner Komponisten Caspar Diethelm und von Arnold Bax und Jolivet. So, 15. Mai, 17.00, Kunstkeramik, Ebikon

Pippo Pollina Bild: PD

Pippo Pollina: Im Januar erschien mit «Canzoni Segrete » («Geheime Lieder») das 24. Album des sizilianischen Singer-Songwriters Pippo Pollina. Nun bringt er mit seinem Palermo Acoustic Quintet Leben in den bestuhlten Luzerner Saal. In mehr als 35 Jahren hat sich Pollina mit seinen Balladen, Protestliedern und Rocksongs in Europa viele Fans gemacht; auch als herausragender Komponist und Arrangeur – und als grosser Poet. (reg) Hinweis Samstag, 14. Mai, 19.30, Luzerner Saal, KKL, Luzern; www.kkl-luzern.ch.

Verschiedenste Metal-Spielarten kommen zusammen Nightmare Constellation aus Österreich sind zusammen mit Devils Rage aus Sursee und Asgard aus Luzern auf «Open Borders Tour» und verwandeln das Treibhaus in einen Metal-Tempel. Samstag, 14. Mai, 20.30, Treibhaus, Luzern

Zweimal Volksmusik in der Kulturmühle Alpinis, die Volksmusik-Formation der Hochschule Luzern, spielt am Samstag um 20 Uhr aus dem breiten Repertoire. Geleitet wird das Ensemble vom Violinisten Andreas Gabriel, der erst gerade mit seinem «Verändler » an den Stanser Musiktagen begeistert hat. Am Sonntag um 11 Uhr frönt die Schürmüli-Musig mit Hackbrett, Akkordeon, Geige, Kontrabass und Perkussion traditioneller Appenzeller Musik. Aber auch osteuropäische Elemente und südamerikanische Rhythmen fliessen mit ein. Samstag, 14. Mai, und Sonntag, 15. Mai, Kulturmühle, Horw

Australisches Indie-Folk-Duo mit Millionenpublikum Das Debütalbum der australischen Indie-Folk-Band Hollow Coves, «Moments», ist Ende 2019 herausgekommen. Jetzt ist das bejubelte Duo damit auf Tour. Mo, 16. Mai, 20.00, Schüür, Luzern

Die Company Mafalda ist am Freitag um 16 Uhr im Theaterpavillon Luzern zu sehen. Bild: Das Tanzfest/Caroline Minjolle

Ein Spektakel der Bewegungskünste wartet dieses Wochenende in drei Zentralschweizer Ortschaften auf interessiertes Publikum. Das schweizweite «Tanzfest» präsentiert von Profis bis Laientänzerinnen und -tänzern, von Ballett über Jazzdance bis Hip-Hop-Vorführungen in Kulturhäusern wie auf öffentlichen Plätzen. (sw) Hinweis Stadt Luzern: Do–So, 12.–15. Mai; Stadt Zug: Fr–So, 13.–15. Mai; Brunnen: So, 15. Mai, jeweils diverse Lokalitäten, Programmdetails unter www.dastanzfest.ch.

Performance «Wesen» mit Tanz uns Musik In Zusammenarbeit mit dem Kulturprojekt «Innereien» präsentiert der Luzerner Südpol eine Tanzund Musikperformance aus der Feder der Choreografin I-Fen Lin und der Saxofonistin Silke Strahl. «Wesen» ist eine ästhetische Inszenierung aus Körpern und Instrumenten, Bewegung und Klang. Do., 12. Mai, 20.00, Fr., 13. Mai, 19.00, Sa., 14. Mai, 16.00 & 20.00, Südpol Luzern/Kriens

Science-Fiction-Stück mit Aktualitätsbezug Die Theatergruppe Sedna hat den Science-Fiction-Roman «The Stars are Legion» von Kameron Hurley als Grundlage für ihr neues Stück genommen. Das Publikum erwartet einen wilden Weltraum- Ritt und die Abhandlung aktueller Themen wie Genderidentitäten und Umweltzerstörung. Freitag, 13. Mai, 20.00, Burgbachkeller, Zug

«Standup Philosophy» mit Sprecher und Bossart Ein letztes Mal in dieser Kleintheater- Saison laden Yves Bossart und Rayk Sprecher zur unterhaltsam- humoristischen Philosophie- Show. Mittwoch, 18. Mai, 20.00, Kleintheater, Luzern

Frauenporträts von Jolanda Masa in Luzern Die freischaffende Künstlerin Jolanda Masa (geboren 1970), die in Rothenburg lebt und arbeitet, stellt ihre Frauenporträts noch bis zum 4. Juni in der Kreativ- und Werbeagentur Stadt- Hirsch in der Kasimir-Pfyffer- Strasse 2 in Luzern aus. Bis 4. Juni, «StadtHirsch», Luzern

Performance von Barbara Kiener im Museum1 Im Museum1 ins Adligenswil realisiert Barbara Kiener am kommenden Samstag, 14. Mai, um 14 Uhr eine performative Intervention an der Erdplastik von Aldo Mozzini, die in der Brache liegt und von der Natur mehr und mehr eingenommen wird. Kiener kreiert einen Raum zwischen den Betrachtern und der Erdplastik als Bestandteil eines fortwährenden natürlichen Prozesses. 14. Mai um 14 Uhr, Museum1

«Balla Balla» mit Alexander Heil in Adligenswil Der Künstler Alexander Heil nennt seine Skulpturen Tagträumer und Traumtänzer. Heil erschafft seine Skulpturen mit grobem Werkzeug aus Holz. Seine Bronzeskulpturen wiederum ähneln den Holzarbeiten sehr. Ab 14. Mai, in Zsuzsa`s Galerie