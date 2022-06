Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter, Urs Mattenberger, Stefan Welzel 02.06.2022, 10.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Kammermusik-­«Raffinessen»

Das Kammermusikfestival «Erstklassik am Sarnersee» behält die während Corona vorgenommene Neuausrichtung bei. Während ursprünglich Musiker des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks den Künstlerstamm bildeten, setzt es auf freischaffende Ensembles, regionale Künstler und junge internationale Preisträger. Die grössere Abwechslung, die Konzertveranstalterin Elisabeth Melcher-Arquint damit anstrebt, zeigt sich in fünf Konzerten vom 7. bis zum 19. Juni. Der Titel «Raffinessen» bezieht sich auf den vor 200 Jahren geborenen Schweizer Romantiker Joachim Raff und die Stilvielfalt von Bach bis Gershwin in den Konzertprogrammen.

Preisträger, Regionalbezug und Wanderkonzert

Das Eröffnungskonzert führt zwei Preisträger zusammen. Der Pianist Anton Gerzenberg, Gewinner des Wettbewerbs «Géza Anda» 2021, spielt mit dem ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Geiger Aylen Pritchin Violinsonaten von Schumann, Janáček und Franck. Eine «Raffinesse» im Programm ist die Fantasie fis-Moll von Carl Philipp Emmanuel Bach (Di, 7. Juni, 19.30, Aula Cher, Sarnen).

Topmusiker aus der Schweiz sind die Geigerin Hanna Weinmeister, Konzertmeisterin am Opernhaus Zürich, die Cellistin Anita Leuzinger, Solo-Cellistin im Tonhalle Orchester, und der Pianist Anton Kernjak. Sie spielen romantische Klaviertrios von Raff und Schumann sowie Liszts stürmisches «Vallée d’Obermann» in einer Trio­fassung. Den Regionalbezug schaffen die Alpnacher Musikschülerinnen der «String Springers» mit Telemann (Di, 14. Juni, 19.30, Aula Cher, Sarnen).

Am 16. Juni lädt die Sachsler Sängerin Lara Morger mit Lisa Anna Gross (Oboe) und Chiara Enderle (Cello) zum traditionellen Wanderkonzert zwischen Flüeli Ranft (15.00) und dem Museum Bruder Klaus Sachseln (17.00). Mit American Dreams beschliesst das Arcis Saxophon Quartett das Festival mit Konzerten im Barocksaal des Klosters Engelberg (Sa, 18. Juni, 20.00) und im Alten Gymnasium Sarnen (So, 19. Juni, 10.30). (mat)

Liebeszauber und -abenteuer mit Disney-Melodien

Der Uni-Chor Luzern begeht sich mit Disney-Melodien auf Liebesabenteuer vom Eispalast in «Frozen» über Tarzans Lianen-Dschungel bis in die farbenfrohe Meereswelt der «Kleinen Meerjungfrau».

Samstag, 4. Juni, 19.30, Sonntag, 5. Juni, 17.00, Maihof, Luzern, www.unichor-luzern.ch

Zeitgenössische Volksmusik auf der Rigi

Der Kulturkreis Rigi bringt mit Albin Brun (Schwyzerörgeli, Sopransax) und Kristina Brunner (Cello, Schwyzerörgeli) zeitgenössische Volksmusik auf den Berg.

So, 5. Juni, 16.00, Ref. Bergkirche Rigi Kaltbad

Ukrainisches Orchester in der Zentralschweiz

Mit dem Khmelnitsky Chamber Orchestra gastiert erstmals seit dem Krieg ein ukrainisches Orchester in der Zentralschweiz. Das Programm mit Werken von Mozart, Schubert (5. Sinfonie) und Elgar (Serenade) wird geleitet vom in Arth wohnhaften Dirgienten Marco Müller, der regelmässig in der Ukraine auftritt.

Mo, 6. Juni, 18.00, Kapelle Missionshaus Bethlehem, Immensee

Sonntag, 29. Mai, 19.30, Kirche St.Matthias, Steinhausen

Bürgermusik-Jubiläum: Konzerte und Party

Die Brassband Bürgermusik Luzern begeht ihr 100-Jahr-Jubiläum mit einem Fest auf dem Europaplatz und im KKL (Ausgabe vom 28. Mai). Ab Mittag bis am Abend treten befreundete Formationen aus der Region und dem Kanton Luzern auf. Auf dem Europaplatz spielen ab 13.30 Uhr die Harmoniemusik Luzern Horw, die Brassband Hallau und die Feldmusik Luzern, im Luzerner Saal ab 12.30 das Jugendblasorchester Luzern, diverse Brass Bands und das Blasorchester Stadt­musik Luzern. Den Abschluss bildet das Gala-Konzert der Brassband Bürgermusik und der BML Talents im KKL-Konzertsaal (19.30) sowie eine Abschlussparty, bei der «Spinning Wheel» und ein DJ den Luzerner Saal noch einmal so richtig einheizen (22.00). (mat)

Rockig, rotzig, laut geht’s im Schüür-Garten los

Mit dem Festival «Back To Backyard Baby» werden der Schüür-Garten und die Sommersaison eröffnet: Den Anfang macht das Art-Punk-Trio TsuShiMaMiRe (Mittwoch) aus Tokyo, gefolgt von der «dienstältesten Berner Rockband» The Monsters (Donnerstag) und Jolly & the Flytrap (Freitag) aus Engelberg. Den Abschluss am Samstag machen SchnellerTollerMeier, die Meister der Experimentierkunst aus Luzern. Alle vier Konzerte gibt’s für 100 Franken.

Bevor der Schüür-Garten offiziell eröffnet ist, macht sich ein Schweizer Frauentrio die kleine Bühne zu eigen. «Velvet Two Stripes sind zurück, rockig, rotzig, laut», schrieb das «St. Galler Tagblatt» zum dritten Album der in St. Gallen und Zürich beheimateten Band. Viele Lieder auf «Sugar Honey Iced Tea» drehen sich um Sexismus und Diskriminierung. «Die neun Songs zwischen Blues- und Garage-Rock sind sperrig, treibend, vielschichtig und dynamisch, versetzt mit ruhigen Parts, welche die verzerrten Ausbrüche umso wirkungsvoller machen.» Aus der gehypten Nachwuchshoffnung ist eine selbstbewusste Band geworden. (reg)

Velvet Two Stripes aus St. Gallen. TsuShiMaMiRe und SchnellerTollerMeier treten auch am «Halt auf Verlangen» im «Grünenwald» bei Engelberg auf (siehe S. 29).Bild: PD

Velvet Two Stripes: Samstag, 4. Juni, 20.30 / Festival «Back To Backyard Baby»: Mittwoch, 8. bis Samstag, 11. Juni, Garten, Schüür, Luzern.

Volksmusikabend an der ­«Isithaler Kultürwuchä»

Im Rahmen der «Isithaler Kultürwuchä» (bis 4. Juni, siehe auch «Bühne» unten) spielt die Kapelle Waschächt urchige und bodenständige Klänge sowie Melodien aus der Unterhaltungsmusik.

Donnerstag, 2. Juni, 20.00 im Zelt auf dem Dorfplatz, Isenthal

Tanzen zu Latin Sounds unter freiem Himmel

Das Riviera Latina Festival findet wieder wie gewohnt an Pfingsten in Weggis statt. Am Freitag geht es los im «Latino Village» mit DJs und Tanzshows (Enea 21), Kunst und Kulinarik. Das Salsakonzert von Conjunto Salsometro am Samstagabend und der wiederholte Auftritt der legendären Grupo Dar Vida am Sonntag sind die Highlights. Es gibt ein Kinderprogramm und einen ökumenischen Gottesdienst mit dem Chor BelCanto.

Freitag (ab 17.00), Samstag (ab 14.00), Sonntag (ab 11.00), 3. bis 5. Juni, Pavillon am See, Weggis

Eine Ladung Progressive Metal und Post Rock zum 40.

Das Musikzentrum Sedel feiert seinen 40. mit einer Ladung Progressive Metal und Post Rock. Dafür sorgen The Ocean aus Berlin, pg.lost aus Schweden) und Psychonaut aus Belgien.

Sa, 4. Juni, 19.30, Sedel Luzern.

«Amphitryon» im emanzipierten Gewand

Zum Abschluss der Schauspielsaison im Luzerner Theater setzt sich die junge deutsche Regisseurin Elsa-Sophie Jach mit Heinrich von Kleists «Amphitryon» auseinander. Der Dramatiker, der zur Zeit der Weimarer Klassik und Romantik lebte und schrieb, ohne sich wirklich in diese Strömungen einordnen zu lassen, nahm Molières gleichnamiges Stück als Vorlage. Zunächst nur als Übersetzung geplant, bearbeitete von Kleist den antiken Stoff im Kleid des französischen Königshofs und entwickelte die Tragikomödie um Täuschung, Spiegelung, Begierde und dem «Sich-Verlieren-in-der-Welt» weiter.

Die Handlung in «Amphitryon»: Der Gott Jupiter nimmt auf der Erde die Gestalt des Feldherren Amphitryon an und verführt dessen Gattin Alkmene. Jupiter wird dabei von Merkur begleitet, der ebenfalls in den Körper eines Menschen schlüpft und sich als Diener Sosias ausgibt. Den Identitätsraub löst Jupiter am Ende auf, schenkt Amphitryon und Alkmene als Entschädigung den Sohn Herkules. Doch lässt er Alkmene im Schmerz, in metaphysischer Verwirrung und Lebensentfremdung zurück.

So weit so gut die klassische Vorlage und der Prototyp der Geschichte. Bei Molière war das übrigens als eine kritische Metapher zu den Liebesabenteuern des Sonnenkönigs Louis XIV. und dessen Machtmissbrauch zu verstehen. Dies aber nur am Rande. Es ist nicht anzunehmen, dass man in Luzern allzu viele Bezüge zum absolutistischen Frankreich wird herauslesen können. Hier kriegen wir nämlich eine Fassung dargeboten, die das Verwirrspiel zusätzlich auf die Spitze treibt. Bei Jach spielen zwei Schauspielerinnen die beiden Götter. Entlang der gesellschaftlichen ­Aktualität mit der Aufweichung und Entgrenzung geschlechtlicher und sexueller Identitäten werden die fiesen Göttinnen letztlich zu beliebig bespielbaren Projektionsflächen der eigenen Wünsche und Begierden. Alkmene erhält so letztlich die Chance, sich anders als beim antiken Stoff, bei Molière oder von Kleist zur selbstbestimmten, von Machtmissbrauch befreiten Person zu entwickeln. (sw)

Premiere heute, 2. Juni, 19.30 (das Stück wird auch in der Saison 2022/23 weiter aufgeführt), Luzerner Theater.

Blick auf die Geschichte in Chile

Ein unkonventionelles Konzept liegt der Theaterperformance «Wallmapu ex situ: Territorio expandido» zugrunde. Das transdisziplinäre Kollektiv Trop cher to share erforschte mit einem Partnerteam aus Chile die kolonialen Verstrickungen der beiden Länder – dies mit Blick auf das Gebiet Wallmapu, welches seinen Namen von dem dort lebenden Mapuche-Volk erhalten hat. Die Performenden nehmen die multimedial inszenierte Perspektive nichtmenschlicher Wesen zur Veranschaulichung der Geschichte des Ortes ein. (sw)

Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Juni, jeweils 20.00, Südpol, Luzern/Kriens

Der «Godfather of Poetry-Slam» zweimal in Luzern

Von Chicago aus in die Welt: Die Performance Poetry sei eine Kunstform für jede und jeden, sagt Marc Smith. Bild: PD

Die Slam-Poeten und -Poetinnen haben nur wenige Minuten Zeit, ihre Texte mit Mikrofon und Zettel zu präsentieren. 1986 organisierte Marc Smith in einem Jazz Club in Chicago einen ersten Poeten-Wettkampf. Am Dienstag, 7. Juni, 20 Uhr, tritt der 73-jährige «Godfather of Poetry-Slam» in der Loge in Luzern auf – allein; am Donnerstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr führt er als MC (Master of Ceremonies) durch den Poetry-Slam mit Matto Kämpf, Sandra Künzi, Etrit Hasler, Rosie Hörler, Valerio Moser und Miriam Schöb im Hotel Beau Séjour, Luzern (www.logeluzern.ch). (reg)

Chansonkabarett auf Berlinerisch

Judith Bach alias Claire Alleene philosophiert auch in ihrem zweiten Solo-Programm «Endlich – Ein Stück für immer» in keckem Berlinerisch. Die Komikerin lässt es aber ebenso am Klavier krachen.

Donnerstag, 2. Juni, 20.00, Kleinbühne Kultur Neuenkirch

Krimi-Abend im Isenthal

An «Isenthal kriminal» lesen Peter Weingartner, Lorenz Müller, Nicole Bachmann und Raphael Zehnder aus ihren Romanen. Dabei geht es unter anderem um die Mafia, Fremdenhass oder einen Sportklub. Die musikalische Begleitung liefert Sängerin und Akkordeonistin Charlotte Wittmer.

Samstag, 4. Juni, 20.00, Hotel Urirotstock, Isenthal

Die Nacht aus einer anderen Perspektive

Theatermacherin Nicole Davi entführt uns in «Die Nacht schläft nicht» in die dunklen Stunden Luzerns. Begleitet von Leïla Fuchs erlebt man die Nacht mit ihren Wundern und Geheimnissen überraschend und ungewohnt (ab 7. Schuljahr, Dauer: 20 Min.).

Dienstag (14.00 & 15.00) & Mittwoch (10.00 & 11.00), 7. & 8. Juni, Natur-Museum Luzern

Ein Festival für Kacheln in der Luzerner Galerie Ahoi

Eva Brunner und Alexander Amir Khan studierten beide Textildesign an der Hochschule Luzern. Nun organisieren die beiden das «Tiles Festival 22», das sich rund um Fliesen und Kacheln dreht. Bereits 2019 starteten die beiden zusammen das Projekt «Talking Tiles», das sich die Vermittlung und die Aufarbeitung von Fliesen und Kacheln zur Aufgabe macht. Im Rahmen des Coaching Preises von «Ahoi Luzern» wird das «Tiles Festival 22» in der Luzerner Galerie Ahoi seinen Mittelpunkt haben. Zeitgleich findet das internationale Festival in Mexiko und online statt. So verbinden Eva Brunner und Alexander Amir Khan Kachelproduzenten und -interessierte aus der ganzen Welt miteinander.

Galerie Ahoi, 3. bis 30. Juni 2022

Der Künstler Roland Dörig bei «Fine Art» in Stansstad

Die Galerie Franco Fornara Fine Art in Stansstad zeigt Werke des Künstlers Roland Dörig: Ölbilder auf Leinwand und Skulpturen. Feine Linien, Ornamente und fantasievolle Figuren werden in ihren Konturen mit Blattgold bearbeitet.

Galerie Franco Fornara Fine Art, Stansstad, Dorfstrasse 13