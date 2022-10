Luzern Konzert von Grossstadtgeflüster in der Schüür: Neue und alte Songs im Berliner Slang – und jede Menge Partystimmung In der umgebauten Schüür ist der zweite Jubiläumsabend über die Bühne gegangen. Die Berliner Elektropop-Band Grossstadtgeflüster begeisterte ein mehrheitlich junges Publikum mit satten, tanzbaren Electro-Beats, eingängigen Texten und einer Attitüde. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 22.10.2022, 14.18 Uhr

Grossartige Stimmung beim Konzert von Grossstadtgeflüster in der Schüür. Bild: Anja Nora Schulthess (Luzern, 21. Oktober 2022)

Man hat das schon lange nicht mehr gesehen: Eine berstend volle Schüür und ein mehrheitlich junges Publikum, das synchron tanzt, hüpft und laut mitsingt. «Du sagst, das ist eine Gummizelle. Ich sag das ist eine Hüpfburg», lautet eine dieser Zeilen, die die Band Grossstadtgeflüster am Freitagabend in den Dachstock schleudert. «Ihr habt euch ordentlich vermehrt, seit wir das letzte Mal hier gespielt haben (2006) – irre», ruft die Berliner Sängerin Jen Bender ins Publikum und fügt hinzu: «So jung kommen wir nicht mehr zusammen, habt ihr was zu trinken?»

Stimmung machen, das kann Bender, und das Publikum bestätigt sie fast schon euphorisch. Man ist gekommen um zu feiern, zu tanzen, zu trinken natürlich und um lauthals mitzusingen: «Ich scheiss auf alle.» Eine Aussage, die vermutlich für viele gerade dann, wenn – mit Benders Worten – die Welt zunehmend ein «grosser Scheisshaufen» ist, irgendwie kathartisch wirkt.

Adoleszent und trotzig

Dass Bender bei «Ich scheiss auf alle» irgendwann selbst lachen muss, zeigt dann, dass man sich selbst nicht ganz so ernst nimmt und das ist irgendwie sympathisch. Die Band mit Raphael Schalz an Keyboard und Synthesizer und Chriz Falk am Schlagzeug feiert bald ihr 20-jähriges Bestehen, die Bandmitglieder sind mittlerweile um die 40. 2020 wäre die Tournee mit dem neuen Album «Trips&Ticks» geplant gewesen und wurde hinausgeschoben – bis jetzt.

Dass das Publikum die Songs des neuen Albums mehrheitlich zu kennen scheint und laut mitsingt, dürfte dafür sprechen, dass die Band ordentlich Klicks auf Spotify erhielt. Und vielleicht passen diese etwas adoleszent-trotzigen Texte, gepaart mit Elektro-Beats, die einen irgendwie in die 90er zurückkatapultieren, ganz gut in die Zeiten geschlossener Diskotheken und zu einer Generation, die nicht so ganz erwachsen werden will. Der zelebrierte Berliner-Slang steht dabei immer noch exemplarisch für jenes Lebensgefühl junger und junggebliebener Erwachsener, die in den Tag hineinleben, Bier aus dem Späti trinken, aus Prinzip immer ein klein wenig angepisst dreinschauen und das System «ficken», in dem sie es einfach eine Nacht lang mal wegtanzen. «Ich boykottiere dich, Realität. Du bist es nicht wert, dass sich die Welt um dich dreht. Das sind Psychopharmaka. Ich sag’: Geiler Trip, is’ da noch was da?»

Nostalgisch auf raviges Berlin

Man muss diese Musik nicht mögen, um zu verstehen, warum sie bei der Mehrheit ankommt. Simple Songtexte treffen auf simple Songstrukturen und Beats, die sich einem ins Herz hämmern. Darüber steht die rotzige Behauptung ewiger Jugendlichkeit und die Ablehnung der Welt und Realität mittels Party, Bier und Luftballons. Und das kommt an.

«Feierabend» singt das Publikum, die Hände in die Höhe, grosse bunte Luftballone werden von da nach dort gespickt und farbiges Glitterkonfetti wirbelt hübsch im Scheinwerferlicht. Für den «Fickt-euch-Allee»-Hit (2015) folgt dann der obligatorische Outfitwechsel, Las-Vegas-Style, Leuchtweste und Fischerhut im Tropical Design. Man macht hier ein wenig nostalgisch auf raviges Berlin, Neunziger, kurz nach der Wende. «Ich seh was, was du nicht siehst und das sind meine Halus», singt Bender und die Leute gehen ab. «Geil wars» – hört man die Leute draussen ziemlich unisono sagen. Diejenigen, die noch können, feiern und tanzen weiter, als gäbe es kein Morgen. Ein auf jeden Fall erfolgreicher Abend für die Schüür im neuen alten Kleid mit einem Line-up, das dem Motto «loud and proud» sicherlich gerecht wurde.

Hinweis

Am Sonntag, 23. Oktober, ist in der Schüür Tag der offenen Tür. Der Eintritt ist gratis und Türöffnung ist um 14 Uhr. Infos auf www.schuur.ch .

