Luzern Mehr meditativer als virtuoser Flow: Die neue Platte «Anima» des Geigers Jonas Erni Auf seinem neuen Album verarbeitet Geiger Jonas Erni auch den Tod seines Vaters. 08.12.2022, 16.00 Uhr

Das CD-Label «Schweizer Fonogramm» der Schwyzer Dirigentin und Kuratorin Graziella Contratto wirkt der «Dematerialisierung» der Musik entgegen – mit Studioproduktionen, die «einzigartig, klanglich herausragend und ‹inwendig voller Figur›» sind.

Jonas Erni, Geiger im Luzerner Sinfonieorchester. Bild: PD

Für diesen hohen Anspruch steht auch die CD «Anima» des Geigers Jonas Erni (u.a. Luzerner Sinfonieorchester). Denn als Referenz für die sechs Fantasien für Violine, die er während der Lockdowns schrieb, nennt er im Booklet Bach und Ysaïe. Inwendig voller Figur sind die Werke, weil Erni darin persönliche Erfahrungen wie den Tod seines Vaters spiegelt. Zwischentexte von Michael Schwendimann erläutern solche Umsetzungen und führen auf die Musik hin.

In dieser behalten meditative Stimmungsbilder gegenüber virtuosen Aspekten die Oberhand. Wie Erni solche Kontraste organisch aus einem «Flow» heraus entwickelt, zeigt das Titelstück, in dem sich eine sanft dahinschlängelnde Melodie in helle Bereiche öffnet und über tänzerischen Schwung zur Kantabilität zurückführt. Doppelgriff-Passagen, sich entgrenzte Klangfarben («Irisbogen») und federnde Virtuosität («Dance») verraten den versierten Geiger und lassen die grossen Vorbilder erahnen. (mat)