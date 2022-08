Luzern Seine Skulpturen spielen mit unserer Wahrnehmung: Julian Voss-Andreae schweisst durchsichtige Menschen aus Stahl Sie sind aus kaltem Edelstahl, aber herzerwärmend schön. Der deutsch-amerikanische Künstler und Physiker berechnet seine Skulpturen am Computer, bevor es ans Schweissen geht.

Exklusiv für Abonnenten

Steht man in gerader Linie vor den Scheiben aus Edelstahl, dann blickt man durch sie hindurch und sieht ins Licht. Mit dem Effekt, dass da mehr Licht ist als Edelstahl und die Skulptur sich aufzulösen scheint. Dominik Wunderli (Luzern, 25. August 2022)

Seine Skulpturen sind aussergewöhnlich. Sie zeigen Menschen in anmutiger Haltung, die je nach Perspektive mal sehr kompakt erscheinen und mal fast verschwinden.

Dies deshalb, weil der Künstler Julian Voss-Andreae sie aus vielen einzelnen Scheiben aus Edelstahl zusammensetzt – und steht man in gerader Linie vor diesen Scheiben, dann blickt man durch sie hindurch und sieht ins Licht. Mit dem Effekt, dass da mehr Licht ist als Edelstahl und die Skulptur sich aufzulösen scheint.

Der Künstler Julian Voss-Andreae ist mit diesen Kunstwerken mittlerweile auf allen Kontinenten vertreten. Seine Werke werden weltweit auf Kunstmessen und in Galerien gezeigt und sind in Sammlungen sowohl in den USA und Europa, als auch in Asien, Afrika und Australien zu finden. Die Ausstellung in Luzern ist seine erste Soloausstellung auf europäischem Boden und umfasst zehn Werke: Sieben Skulpturen sind in der Impulse Gallery zu sehen, zwei stehen vor dem Grand Hotel National und eine vor dem KKL: Der «Head» zeigt den Kopf eines Mannes.

«Sitting Woman» und «Kneeling Man», so nennen sich die Skulpturen auf dem Nationalquai. Das Gras um diese zwei Anmutigen vor dem Hotel National sieht tatsächlich schon so mitgenommen aus wie jenes in Wimbledon, geht man nur kurz nach Ausstellungsbeginn daran vorbei. Die Gründerin der Impulse Gallery ist übrigens froh, die Ausstellung gemeinsam mit dem Hotel National zu realisieren:

«Wir möchten Grenzen durchbrechen und mit ‹Beneath Reality› Kunst für alle zugänglich machen.»

Beneath Reality – die Realität darf auch mal in Frage gestellt werden, sei es aus wissenschaftlicher Sicht, sei es mit den Mitteln der Kunst. Julian Voss-Andreae ist eine spannende Person, auch im Gespräch, ist er doch Künstler, Philosoph und Physiker in einem. 1970 in Hamburg geboren, studierte Voss-Andreae Quantenphysik und Philosophie in Berlin und Edinburgh, bevor er für das Studium der bildenden Künste nach Portland in die USA zog, wo er heute mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt.

Die Skulpturen von Julian Voss-Andreae sehen je nach Perspektive mal kompakt und mal durchscheinend aus. Dominik Wunderli (Luzern, 25. August 2022)

Der Physiker interessierte sich schon als Kind für Kunst, und auch mit dem Material Stahl kam er früh in Berührung – bei Ferienjobs. Während seines Zivildiensts entschied er sich dann aber zunächst für ein naturwissenschaftliches Studium.

«Wissenschaft ist eine potente Methode, die Welt anzuschauen, aber man sollte Natur und Wissenschaft nicht miteinander verwechseln.»

Der Künstler sagt weiter, auch aus der Sicht des Physikers: «Man kann nicht beobachten, ohne das System zu ändern.» Und:

«Realität entfaltet sich auch durch unser Bewusstsein.»

Die erste seiner spektakulären Skulpturen, die je nach Perspektive von durchscheinend zu kompakt wechseln im Blick des Betrachters, entsteht 2006. Julian Voss-Andreae schnitzt mit heissem Messer einen 2 Meter 50 hohen Styroporblock. Später folgt das Bearbeiten von Metall mit dem Plasmaschneider. Alle Skulpturen werden am Computer designt, mit 3D-Technik gedruckt und mit Laser geschnitten. Als Vorlage dienen individuelle Menschen: «Der Körper als Ausdruck von etwas Bestimmten ist mir wichtig. Es ist kein Zufall, was für eine Nase oder Mund man hat.» Details am Computer zu bearbeiten, sei wie das Modellieren mit Ton. Die Software, um Details zu berechnen, schreibt der Künstler selbst.

Der deutsch-amerikanische Künstler Julian Voss-Andreae in seiner Ausstellung in der Luzerner Impulse Gallery an der Haldenstrasse 19. Drei weitere Skulpturen des renommierten und weltbekannten Künstlers befinden sich vor dem Grand Hotel National und dem KKL. Dominik Wunderli (Luzern, 25. August 2022)

Auf die Arbeit am Computer folgt harte körperliche Arbeit. Während des Schweissens steht Julian Voss-Andreae oft acht Stunden am Stück in der Werkstatt. Er mache alles mit Herzblut, sagt der gebürtige Hamburger. Sei es das Berechnen am Computer, sei es das Handwerk, seien es das Verfolgen von Wissenschaft oder Kunst. Seinen Skulpturen sieht man dieses Herzblut an, auch wenn sie aus kühlem Edelstahl gemacht sind.