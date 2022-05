Duo Chelo macht Klassik für die Kleinen und tritt in Luzern auf

Am 15. Mai treten Christa Hellmüller und Elodie Théry in Luzern auf. Die beiden Cellistinnen sowie Regisseur Damiàn Dlaboha sagen, wieso Geschichten wichtig sind und wo Musikvermittlung in Anbiederung kippt.

Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr