Luzern Zwei alte Freunde spannen zusammen: Sie kennen sich seit 23 Jahren – jetzt gibt es das erste gemeinsame Blues-Album Der Gitarrist Joe Charitos und der Sänger Paul Miles haben ihr erstes gemeinsames Album als «Joe & Paul» herausgebracht – über 20 Jahre, nachdem sie sich auf einer Bühne im Casino in Luzern kennen gelernt haben. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paul Miles (links) und Joe Charitos im Zeugheersaal des Hotel Schweizerhof in Luzern. Bild: Pius Amrein (19. Januar 2023)

Wenn sie miteinander diskutieren, dann in einer Mischung aus Französisch, Englisch und vielen Gesten. Machen sie zusammen Musik, dann verstehen sich der Franzose Joe Charitos und der Amerikaner Paul Miles blind. «Musik ist eine eigene Sprache. Es geht ums ‹Feeling›, um die Chemie», sind die beiden, die seit vielen Jahren in der Zentralschweiz zu Hause sind, überzeugt.

Ihre musikalische Sprache klingt dabei bluesig und rockig, manchmal soulig und funkig, zuweilen ruhig und folkig. «What's cooler than love» heisst das erste gemeinsame Album, das am 4. Februar erscheint. Der Gitarrenvirtuose Charitos hat die Musik darauf geschrieben, Miles hat ihr seine soulige Stimme verliehen. Nach einem Début klingt das aber nicht: Hier machen zwei erfahrene Musiker gemeinsame Sachen.

Geschichte mit Verzögerungen

Tatsächlich kennen sich Charitos und Miles seit Jahrzehnten, und die Chemie stimmte von Anfang an. Im Jahr 2000 haben sie sich auf der Bühne im Casino Luzern kennen gelernt, erzählt der 57-jährige Charitos, während einer Jam-Session im Rahmen des Blue Balls Festival. Miles, heute 70 Jahre alt, erinnert sich: «Wir haben Nummern ausgetauscht und uns gleich am nächsten Morgen zum Kaffee getroffen.» Sie wurden Freunde, jammten zusammen, wenn Miles, der aus Detroit stammt und seit 2017 in Littau lebt, wieder einmal in der Schweiz weilte.

Bis zum ersten gemeinsamen Album als «Joe & Paul» sollte es aber noch etwas dauern. Zwar hätten sie das Projekt schon 2012 angerissen, erinnert sich Charitos, der seit über 30 Jahren in der Zentralschweiz lebt und als Gitarrist in unterschiedlichen Formationen, Bars und Pubs unterwegs ist. Aber immer wieder sei etwas dazwischen gekommen: eigene musikalische Projekte, Auszeiten, die räumliche Distanz, zuletzt Corona. «Es ist eine Geschichte mit vielen Verzögerungen», blickt der Musiker zurück.

Backing-Vocals von zwei Legenden

Gänzlich neu ist das Werk der beiden aber nicht. Die Hälfte der Songs stammt von Charitos' instrumentalen Soloalbum «Walk Free» von 2013, die andere Hälfte hat er eigens für das Album komponiert, während Miles Texte und Gesangsmelodien beisteuerte.

Ihre musikalischen Vorstellungen fügten sich dabei fast von alleine zusammen. «Ich habe Paul einen fertigen Song gegeben, er ist im Zimmer verschwunden und drei Stunden später mit einer ersten Version für den Text und die Gesangsmelodie zurückgekommen», erinnert sich Charitos. Und Miles ergänzt: Es sei regelrecht aus ihm herausgeflossen. Manchmal hätte ihm schon ein kleiner Hinweis von Charitos gereicht oder der Titel eines Songs, um seine Kreativität in Gang zu bringen.

Aufgenommen haben sie das Album im Soundfarm Studio in Obernau, zusammen mit – neben anderen – Bassist Patrick Archer, Pianist Michel Carras und Schlagzeuger Tosho Yakkatokuo. Eine besondere Dynamik und auch einen eigenen Touch verleihen dem Album die Backing-Vocals. Auf zwei Songs sind dabei die Stimmen echter Legenden zu hören: Annette Helton und Rosalind Holmes, die in den 60er-Jahren als Teil der Rhythm-&-Blues-Gruppe «Martha & the Vandellas» grosse Erfolge feierten. Miles kannte die beiden und konnte sie für das Projekt begeistern. «Sie haben die Musik gleich gemocht und sagten sofort zu», so Charitos.

Die Bühne als nächster Schritt

Nun warten die Bühnen auf «Joe & Paul». «Das ist nochmals etwas ganz anderes als das Komponieren und Aufnehmen», sagt Charitos. Musikerinnen und Musiker organisieren, bühnentaugliche Versionen erarbeiten, proben – das bedeutet einiges an Aufwand. Miles: «Die Studiosituation ist kontrolliert. Beim Live-Auftritt sieht man die Reaktionen der Leute unmittelbar. Die Energie ist eine andere.»

Im Oktober dieses Jahres soll es so weit sein. Auch sieben neue Songs, die es nicht mehr aufs Album geschafft haben, werden dann zu hören sein, versprechen die beiden. Bis zum ersten Album von «Joe & Paul» hat es etwas gedauert – in Zukunft dürfte man öfters von den beiden hören.

Mehr zur Band auf www.joeandpaul.com. Kaufen kann man das Album im Luzerner Old Town Records Store.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen