Luzerner Kantorei Jubiläumskonzert der Luzerner Kantorei: Auch im Jubel hinkt keiner hinten nach Die Luzerner Kantorei ist wohl der beste Kinder- und Jugendchor der Schweiz. Das Jubiläumskonzert in der Lukaskirche beweist es mit einem anspruchsvollen Programm und Pauken und Trompeten. Roman Kühne Jetzt kommentieren 27.06.2022, 17.00 Uhr

90 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne: Mädchenchor und Sängerknaben der Kantorei beim Jubiläumskonzert in der Lukaskirche. Philipp Schmidli

Es gibt in der Schweiz wenige Orte mit einer ähnlichen Chorstruktur wie Luzern. Nur Zürich, Basel und Solothurn haben ein ähnlich breites Angebot, das Kindern und Jugendlichen beider Geschlechter eine praktisch professionelle Gesangsausbildung bietet. Aber wohl nur die Luzerner Chöre sind fähig, regelmässig und alleine grössere Projekte wie Messen und Oratorien zu stemmen.

Am Sonntag feierte die Luzerner Kantorei mit dem Mädchenchor und den Sängerknaben unter der Leitung von Eberhard Rex ihr Jubiläum mit einem Konzert in der Lukaskirche. Und zwar nicht irgendeines. Ganze 160 Jahre sind es, wie der Präsident des Trägervereins, Ursin Villiger, mit einem Lächeln erzählt.

Vor 30 Jahren gegründet: Mädchenchor der Kantorei. Philipp Schmidli

Denn vor 90 Jahren wurden die Singknaben gegründet. Vor 30 Jahren folgte der Mädchenchor. Ebenfalls vor 30 Jahren gründete der Kantonsschullehrer Franz Kaufmann das Konkurrenzprodukt Luzerner Kantorei. Sie war offen für alle Kinder, weil die Stadt nur Stadtluzerner singen lassen wollte. Und dann, vor 10 Jahren, wurden diese verschiedenen Stränge unter dem Dach der Neuen Luzerner Kantorei zusammengeführt. Zusammengezählt eben 160 Jahre Chorgeschichte.

Ein Festprogramm mit schwierigsten Stücken

Das Programm ist ganz auf das Fest ausgerichtet. Englische Kathedralmusik mit Pauken und Trompeten! Schwierigste Akrobatik von John Rutter, Benjamin Britten oder Kenneth Leighton. Das Konzert zeigt auf fast schon exemplarische Weise, wozu diese Chöre fähig sind. Einfache Akkorde, reines Dur oder Moll kommen eigentlich nicht vor. Vieles wird a cappella gesungen. Nach einer kurzen Brass-Einleitung folgen lange Passagen, die die Kinder und Jugendlichen alleine gestalten. Die Intonation muss so gehalten werden, dass sie am Schluss wieder genau mit dem Blech zusammentrifft. Für die 90 Jugendlichen und Kinder auf der Bühne alles kein Problem.

Hinzu kommt eine unbeschwerte Sicherheit. Ansatzlos setzt der Sopran die hohen Noten beim Beginn der Missa Brevis von Benjamin Britten. Die anschliessenden, klaustrophobischen Akkorde werden ausgehalten, ohne dass die Sänger sich in der Lage angleichen. Schlank hüpft das spritzige «Gloria» vorwärts. Keine Spur von dem – für viele Amateurchöre typischen – Nachhinken. Das Wechselspiel zwischen kurzen Sologesängen und dem Gesamtchor ist aus einer Bewegung. Tänzerisch flechten sich die Noten und Stimmen ineinander.

Verblüffend auch, welchen Reichtum an Nuancen die 8- bis 22-Jährigen auf die Bühne bringen. Herrlich wie in John Rutters «Winchester Te Deum» die Farben sich im vergehenden Nebel mischen. Der weite Atem der Interpretation, die Genauigkeit der Einsätze und der Artikulation sowie die hohe Qualität der Klangbalance ergeben ein attraktives Konzertpaket.

Grossaufgebot mit 8- bis 22-jährigen Sängerinnen und Sängern, Bläsern und Wolfgang Sieber an der Orgel in der Lukaskirche. Philipp Schmidli

Das Begleitensemble mit Trompeten, Posaunen, Tuba und Schlagwerk steht dem in nichts nach. Sorgfältig werden die Spitzen aufgebaut, der Ausgleich mit dem Chor gewahrt. Der Organist Wolfgang Sieber setzt einen Farbtupfer mit seiner bunten, raffiniert registrierten «Surprise» zu Motiven aus Händels «Music for the Royal Fireworks». Pompöse, strahlende Nummern wechseln sich mit ruhigen, eher besinnlichen Werken. Bei diesen merkt man denn auch am ehesten, dass hier Jugendliche singen. Die Innerlichkeit, die Seele der Musik ist etwas, was sich meist, wenn überhaupt, erst nach Jahrzehnten des Musizierens erschliessen kann.

Trotz Probenverbot Corona gut überstanden

Eberhard Rex ist denn auch hoch zufrieden:

«Gerade vor dem Sommer ist es manchmal schwierig, alle Jugendlichen zusammenzubringen. Sie haben Abschlussprüfungen oder müssen Maturaarbeiten schreiben.»

Aber erstaunlich ist für ihn, «wie die Kinder am Konzert über sich hinauswachsen. Auch am Sonntag gab es beim Auftritt einen gewaltigen Sprung, verglichen mit den Proben.»

Die Reserven, die da freigesetzt werden, muss man sich bei der Ausbildung erarbeiten. Dabei war die durch Corona erzwungene Pause gerade für einen sich ständig wandelnden Jugendchor eine riesige Herausforderung. «Aber eigentlich sind wir gut durch diese Zeit gekommen», führt Eberhard Rex aus, «und haben keine Sängerinnen und Sänger verloren.» Trotzdem sei «Nachwuchs bei einem zeitlich begrenzten Chor» immer ein Thema:

«Tatsächlich konnten wir jetzt zwei Jahre nicht in die Schule gehen und so das eine oder andere Talent für uns gewinnen.»

Im Konzert ist davon nichts zu spüren. Den zweiten Teil gestalten die 90 Sängerinnen und Sänger aus einem Guss. Ohne Unterbrüche wird der Bogen immer dichter, bis er im jubelnden «Gloria» – unterbrochen von begeistertem Szenenapplaus nach dem ersten Satz – seinen grossen Höhepunkt findet.

www.luzernerkantorei.ch

