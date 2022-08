Nachhaltigkeit liegt in unseren Händen

Sie interessiert sich für Nachhaltigkeit und interkulturellen Austausch. Sie wuchs in Tschechien auf, lebt nun in der Schweiz und verbrachte erst gerade ein halbes Jahr in Kairo – im Rahmen eines Atelieraufenthalts der Städtekonferenz Kultur. Die Rede ist von Markéta Jáchimová, die sich bereits 2009 mit aktivistischer und ökologischer Kunst einen Namen in der Prager Kunstszene gemacht hat.

Seit mehr als fünf Jahren lebt die 1988 geborene Künstlerin in der Schweiz. 2019 schloss sie den MFA Visual Art and Media an der Zürcher Hochschule der Künste ab. In ihrer Einzelausstellung «My Hands», die heute von 11 bis 19 Uhr Vernissage feiert, präsentiert Jáchimová Werke, die während ihres Aufenthaltes in Kairo und in ihrem Atelier in Luzern entstanden sind.

Aufgewachsen in einem kleinen Dorf im böhmischen Wald

Die 34-Jährige setzt Wandteppiche, Keramikobjekte, Fotografie, Video und Installation ein, um ihre Eindrücke aus Ägypten sowie den unterschiedlichen Umgang der Menschen mit der Natur zu thematisieren. «Die Kluft zwischen Natur und schnellem Leben.» Fussabdrücke und Handarbeit.