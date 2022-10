Luzerner Sinfonieorchester Beethovens fünfte Sinfonie vor 1500 Jugendlichen im KKL: Für einmal stimmte alles Vor dem Saisoneröffnungskonzert spielte das Luzerner Sinfonieorchester im KKL Beethovens fünfte Sinfonie vor über 1500 Schülerinnen und Schülern. Damit erreicht seine Musikvermittlung lustvoll eine neue Dimension. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 19.10.2022, 17.00 Uhr

Wie eine grosse Familie: das Luzerner Sinfonieorchester vor über 1500 Kindern und Jugendlichen im Konzertsaal des KKL. Bild: Dominik Wunderli (19. Oktober 2022)

Autofahrer, die gestern vor dem KKL den Europaplatz passierten, dürften sich gewundert haben über die vielen Kinder und Jugendlichen, die aus dem Haus strömten und ihre Durchfahrt blockierten. Noch mehr gewundert hätten sich Autofahrer, wenn sie gehört hätten, womit die Kinder auf ihrem Vortrittsrecht am Fussgängerstreifen pochten. Einzelne von ihnen klatschten den Autos nämlich ein vorwitziges «Tä-tä-tä-täää» entgegen: das berühmte Klopfmotiv aus Beethovens fünfter Sinfonie.

Die nämlich führte das Luzerner Sinfonieorchester morgens um 10 Uhr im Konzertsaal vor Schulklassen aus dem ganzen Kanton Luzern auf. Und das Angebot wurde von Lehrpersonen so rege genutzt, dass der Saal praktisch voll war. Damit spielte das Orchester unter Chefdirigent Michael Sanderling vor weit über 1500 Kindern und Jugendlichen. So viel junges Publikum war nicht nur für das Orchester eine Premiere. Ähnlich voll war der Saal überhaupt erst einmal in einem Vermittlungsprojekt der Luzerner Kantorei in diesem Frühling, bei dem die Kinder erst noch aktiv mitsingen konnten.

Damit hat die Musikvermittlung des Luzerner Sinfonieorchesters eine neue Dimension erreicht. Im Pilotprojekt dafür, einem ebenfalls von Sanderling dirigierten und moderierten Familienkonzert im Orchesterhaus, hatten gerade mal 200 Besucher – Kinder mit Eltern – Platz. Noch entscheidender war, das jetzt selbst in diesem Orchesterwerk die Kinder aktiv mittun konnten.

Elterliche Schimpftirade und Johlen wie im Popkonzert

Das begann eigentlich schon vor dem Konzert mit der animierten Stimmung, die Hunderte von erwartungsfrohen Kindern und Jugendlichen unter dem KKL-Dach verbreiteten. Dabei vollzog sich der Eintritt ins Haus und auf die Plätze geradezu routiniert. Und auch im Saal und während des Konzerts wunderte man sich, wie diszipliniert das junge Publikum den Darbietungen auf der Bühne lauschte – und das, obwohl die Begegnung mit diesem Stück Weltkulturerbe (Intendant Numa Bischof, vgl. separaten Artikel) für viele von ihnen eine Premiere war.

Trotzdem durften sie auch mal so richtig laut werden. Schon bei der Einstimmung durch das Moderationsteam um Johanna Ludwig trugen die Kinder die Echos aus der Echokammer weiter, indem sie nach Herzenslust jauchzten. Wenn die Orchestermusiker gruppenweise ihre Instrumente wie Fahnen schwenkten, wurde das mit Gejohle wie im Popkonzert quittiert. Und Michael Sanderling schuf sogar im grossen Saal eine familiäre Atmosphäre, als er mit dem Orchester das «Tä-tä-tä-täää»-Motiv in verschiedenen Versionen vorstellte – einmal als elterliche Schimpftirade, einmal im eingeschüchterten Kinderton.

Mitmachen beim grossen Finale

Höhepunkt war aber der Einbezug der Kinder im grossen Finale. Als Noah Petschi vom Vermittlungsteam vor dem dritten Satz mit dem vollen Saal einen aus Klatschen und Bodypercussion kombinierten Rhythmus einstudierte, war das für sich schon eine spassige Performance. Dabei zeigte sich, dass selbst das möglichst geräuschlose Aufstehen geübt sein wollte: Als sich die über 1500 Kinder und Jugendlichen erhoben, waren es die Klappstühle, die am meisten Lärm verursachten. Beim nahtlosen Übergang vom dritten zum vierten Satz, wo die Musik zu jubelndem C-Dur durchbricht, klappte aber alles wie am Schnürchen: Wie heimlich erhob sich der ganze Saal, und als die Rhythmen von 3000 Händen sich in die Trompetenfanfaren mischten, war nicht klar, wer hier wen mehr mitriss – Beethovens Musik die Kinder oder umgekehrt.

Dass während des Konzerts verschiedene Kinder die Musik mit taktschlagenden Armen und allerlei Handballett begleiteten, zeigte, dass auch die angebotenen Materialien zur Vorbereitung in Klassen genutzt wurden. Wie die aufgeräumte Stimmung im Saal bestätigte, bot dieses Vermittlungsprojekt für einmal alles, was Kinder an Konzerten oft vermissen: die Länge von nur einer Stunde, die Kommunikation zwischen Bühne und Publikum, das aktive Mittun und dass viele andere Kinder mit im Saal sind. Und nicht zuletzt ein Luzerner Sinfonieorchester, das mit Beethovens Fünfter eindrücklich auftrumpfte.

Konzerte zur Saisoneröffnung im KKL-Konzertsaal Mittwoch, 19. Oktober, 19.30: Beethoven (Sinfonie Nr. 5), Dvořák (Violinkonzert mit María Dueñas).

Donnerstag, 20. Oktober, 19.30: Beethoven (Sinfonie Nr. 5), Dvořák (Klavierkonzert mit Francesco Piemontesi).

