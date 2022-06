Luzerner Sinfonieorchester Die kommende Saison verspricht neuen Aufschwung nach Corona Das Programm für die kommende Saison des Luzerner Sinfonieorchesters knüpft an an den Erfolg vor Corona. Chefdirigent Michael Sanderling und Intendant Numa Bischof sagen, wie sie mit Stars, Grosssinfonik und neuen Formaten das Publikum zurückgewinnen wollen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 02.06.2022, 17.31 Uhr

Chefdirigent Michael Sanderling und Intendant Numa Bischof vor dem Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters.

«Stoppt Corona den Höhenflug des Luzerner Sinfonieorchesters?», fragten wir zu Beginn der Pandemie. Mit der Saison 2022/23 scheint es weiterzugehen wie zuvor. Täuscht dieser Eindruck?

Numa Bischof: Mit dem Programm setzen wir tatsächlich auf Kontinuität wie vor Corona und gehen mit neuen Formaten sogar einen Schritt weiter. Aber generell ist bei Veranstaltern die Zahl der Besucher um bis zu 40 Prozent eingebrochen. Weil man mit Livekonzerten nicht neues Publikum anziehen konnte, liessen sich Abgänge nicht durch Neuzugänge kompensieren. Da sind wir geschätzt bei einem Minus von 20 bis 25 Prozent. Es ist eine Vorgabe auch unseres Vorstands, dass wir jetzt das Publikum zurückgewinnen mit inspirierten Programmen und Meisterwerken in Topqualität.

Worin besteht die Kontinuität, und wo bieten Sie mehr?

Michael Sanderling: Wir führen den Aufbruch in die Grosssinfonik weiter mit Werken von Bruckner, Mahler und Richard Strauss. Das gehört zur Entwicklung hin zu einem Spitzenorchester, die ebenfalls eine Vorgabe ist.

Bischof: Noch vermehrt arbeiten wir mit Weltklassesolisten zusammen; mit Künstlern wie Martha Argerich, Evgen Kissin, Renée Fleming, Thomas Hampson, Gautier Capuçon und anderen zieht das Luzerner Sinfonieorchester definitiv gleich mit internationalen Spitzenorchestern.

Den Starfaktor erhöhen Sie spektakulär am Klavierfestival. Dagegen fehlt im Saisonprogramm das Zaubersee-Festival, das Sie nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine absagten. Boykottieren Sie damit russische Künstler?

Bischof: Nein, russische Künstler schliessen wir sicher nicht aus. Mikhail Pletnjev etwa unterrichtet in einem Meisterkurs, wie man vom Flügel aus ein Orchester leitet. Olga Peretyatko singt im Neujahrskonzert grosse Opernwerke. Beide Künstler leben übrigens in der Schweiz.

Will das Publikum zurückgewinnen mit inspirierten Programmen und Meisterwerken in Topqualität: Numa Bischof. Bild: Eveline Beerkircher

Sanderling: Russische Künstler pauschal zu boykottieren, wäre absurd. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und habe erlebt, wie gefährlich es sein kann, sich gegen ein autoritäres System zu stellen. Wenn russische Künstler das jetzt nicht tun, heisst das nicht, dass sie mit dem Regime einverstanden sind. Aber klar, Künstler, die sich diesem System angedient haben, würden wir nicht engagieren.

James Gaffigan holt mit Mahlers Fünfter sein Abschiedskonzert nach. An der Spitze des Orchestre de la Suisse Romande kommt mit Jonathan Nott ein weiterer ehemaliger Chefdirigent wieder. Hat das etwas mit seiner Rolle von einst zu tun?

Bischof: Nein, wir beginnen eine Zusammenarbeit mit diesem Orchester, weil es mit unserem vergleichbar ist – im Streben nach Exzellenz und der Verbundenheit mit der eigenen Region. So verstehen wir uns nicht nur als Residenzorchester des KKL, sondern sind in der ganzen Zentralschweiz präsent. Erstmals spielen wir in der Konzerthalle Andermatt. Und in den Kursaal in Engelberg bringen wir einen Geist ein, wie ihn Haydn am Hof Esterhazy erlebt haben könnte.

Mozart, Haydn und Bee­thoven, die weiterhin zum Kernrepertoire gehören, spielen immer mehr Orchester eigenverantwortlich ohne Dirigent. Können Sie als Chefdirigent nicht loslassen?

Sanderling: (lacht) Das hat damit nichts zu tun. Aber ich möchte auch in diesem Stilbereich eine gewisse Handschrift einbringen. Denn das stärker kammermusikalisch geprägte Musizieren in Werken der Wiener Klassik ist das Fundament für alles andere, auch für die Aufbauarbeit mit Bruckner oder Mahler. Da macht es keinen Sinn, beides zu trennen.

Neu ist neben Pletnjews Klaviermeisterkurs Michael Sanderlings Dirigierkurs. Kann man auch damit Publikum gewinnen?

Bischof: Ja, diese sind zum Teil öffentlich und im weiteren Sinn Vermittlungsangebote. Wie beliebt solche sind, haben unsere moderierten Familienkonzerte gezeigt. Da war das Interesse so gross, dass wir sie jetzt vom Orchesterhaus ins KKL verlegen. Als kommentierte Generalproben bei freiem Eintritt sind sie ebenfalls ein neues Format.

Engagiert sich stark in Luzern: Michael Sanderling (hier am Klavierfestival im Führling mit dem Luzerner Sinfonieorchester) gibt neu einen Dirigierkurs. Patrick Hürlimann

Sanderling: Der Dirigierkurs, aus dem wir eine neue Assistenzstelle besetzen, ist Teil der wichtigen Nachwuchsarbeit in vielen Bereichen. Ein Beispiel, wie wir junge Solisten aufbauen können, ist die Geigerin Maria Dueñas, die ich schon als 13-Jährige in Dresden kennen lernte. Sie kommt, nach mehreren Auftritten mit dem Luzerner Sinfonieorchester, jetzt als Star wieder. Und im Gemeinschaftskonzert mit der Musikhochschule Luzern, wo Studierende Pult an Pult mit unseren Musikern spielen, machen wir mit Schostakowitsch einen richtigen Brocken.

Den internationalen Anspruch lösen Sie bereits wieder mit Tourneen ein. Wieso geht es nach Corona gleich bis nach Asien?

Mit Südkorea verbindet uns eine lange Partnerschaft; wir reisen bereits zum vierten Mal hin. Aber genauso wichtig ist die Tournee nach Deutschland, wo wir erstmals in der Elbphilharmonie auftreten. Noch wichtiger ist, dass wir von Veranstaltern hören, einer unserer Solisten habe uns als exzellentes Orchester gerühmt. Wenn Dritte das sagen, ist das immer am meisten wert.

Das darf man vom Luzerner Sinfonieorchester erwarten

Meilensteine mit Bruckner & Mahler

Beim Amtsantritt vor einem Jahr hatte Chefdirigent Michael Sanderling eine Entwicklung hin zu einem Repertoire «mit mehr Saft» versprochen. Eingelöst wird das exemplarisch mit Gustav Mahlers «Lied von der Erde», für Intendant Bischof ein «Meilenstein auf dem Weg in die Grosssinfonik» (Gesangssolisten: Anna Larsson und Daniel Behle). Am Lucerne Festival spielt das Orchester Tschaikowskys «Pathétique» und die «Vier letzten Lieder» von Richard Strauss. James Gaffigan kehrt zurück mit Mahlers Fünfter, Michael Sanderling beschliesst die Saison mit Bruckners Vierter Sinfonie.

Orchestermusiker als Solisten

Das klassische Kernrepertoire ist exemplarisch vertreten mit Beethovens fünfter Sinfonie und einer Sinfonia Concertante von Haydn mit vier Orchestermitgliedern als Solisten. Schwerpunkte in der Romantik sind Brahms (mit der Aufnahme aller Sinfonien für Warner) und Dvořák mit der achten Sinfonie und den Konzerten für Violine (Maria Dueñas), Klavier (Francesco Piemontesi) und Cello (Gautier Capuçon). Charles Dutoit dirigiert Berlioz’ «Symphonie fantastique», Jonathan Nott das Orchestre de la Suisse Romande in Rachmaninows drittem Klavierkonzert (mit Khatia Buniatishvili).

Der grosse erste Schritt

Uraufführungen verhelfen Werken zu einem «ersten Schritt», sagt Sanderling, den Weg in die Welt müssten sie dann selber finden. Gross ist dieser Schritt im Fall des Schweizer Komponisten Andrea L. Scartazzini. Dessen neues Werk dürfte auf der Tournee (mit dem Klarinettisten Andreas Ottensamer) von 10000 Besuchern gehört werden. Topprominent ist der Auftrag für ein neues Violinkonzert von Toshio Hosokawa (gemeinsam mit den Berliner Philharmonikern) sowie ein neues Werk des englischen Starkomponisten Thomas Adès, das Gaffigan mit Mahlers Fünfter kombiniert.

Hier spricht der Chefdirigent

Neben rund 45 Sinfoniekonzerten gibt es weiterhin Lunchkonzerte, Kammermusik-Matineen mit Orchestermitgliedern sowie Vermittlungsprogramme. Hinzu kommen ein Klaviermeisterkurs von Mikahil Pletnev und ein Dirigierkurs von Michael Sanderling, die durch öffentliche Konzerte abgeschlossen werden. Neu sind auch öffentliche Generalproben im KKL, die der in Luzern stark engagierte Chefdirigent Michael Sanderling persönlich kommentiert. Anlässlich einer CD-Aufnahme mit der Pianistin Elisabeth Leonskaja wird das Orchesterhaus zum «Salon symphonique» mit Publikum.

Ein Booster für das Klavierfestival

Einen Booster erhält das Schumann gewidmete Klavierfestival. In drei Sinfoniekonzerten kommt es einmal zur Traumbesetzung mit Martha Argerich in Schumanns Klavierkonzert. Hinzu kommen Rezitals in Starbesetzung, darunter mit Rudolf Buchbinder und Argerich, die mit Freunden, aber auch solo am Flügel auftritt. Neue Formate sind ein Cembalo-Rezital im Neubad und ein hälftig als Sinfoniekonzert und Solo-Rezital gestalteter Abend mit Vikingur Olafsson. In Vorkonzerten treten Krystian Zimerman mit Freunden und Evgeny Kissin mit der Sängerin Renée Fleming auf.

www.sinfonieorchester.ch

