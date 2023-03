Luzerner Sinfonieorchester Konzert mit James Gaffigan: Der Abschied ist auch ein Neuanfang Der ehemalige Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters holte sein Abschiedskonzert nach: und erntete mit Mahlers fünfter Sinfonie, was er in zehn Jahren zuvor gesät hatte. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 09.03.2023, 17.49 Uhr

Dirigent James Gaffigan dirigiert das Luzerner Sinfonieorchester am Mittwoch, 8. März 2023, im Konzertsaal des KKL Luzern. Bild: Philipp Schmidli/Luzerner Sinfonieorchester

Eigentlich hätte sich James Gaffigan in seiner letzten Jahr als Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters mit einem Feuerwerk verabschieden wollen. Spektakuläre Werke wie Strawinskys «Le Sacre du Printemps» oder Mahlers fünfte Sinfonie waren geplant als klingende Bilanz für sein zehnjähriges Wirken in Luzern, wo er dem Orchester die Entwicklung hin zu grosssinfonischen Besetzungen.

2020 war dieses Feuerwerk Corona zum Opfer gefallen. Eines der Schlüsselwerke aber holte James Gaffigan am Mittwoch (und in der Wiederholung vom Donnerstag) nach, eben Mahlers fünfte Sinfonie. Allerdings fand die Aufführung jetzt, zwei Jahre später, unter anderen Voraussetzungen statt. Zum einen hat Michael Sanderling den Weg ins grosssinfonische Repertoire – mit Bruckner und Mahler – mit grossem Erfolg bereits spürbar weitergeführt – unter anderem mit einem auf einem breiten Bassfundament ruhenden Orchesterklang, die das Versprechen auf «mehr Saft» früh einlöste. Zum andern hat Gaffigan in dieser Zeit selber wichtige Karriereschritte vollzogen. Leitende künstlerische Positionen hatte er bereits wärend der Pandemie beim Festival Palau de les Arts Reina Sofía in Valencia und beim Trondheim Symfoniorkester bezogen. Dann wurde er, ein grosser Karriereschritt, zum Generalmusikdirektor an der renommierten Komischen Oper in Berlin (ab diesem Sommer) ernannt.

Umarmungen im Schlussapplaus

Damit kehrt der einstige Jungdirigent quasi als Star zu einem veränderten Orchester zurück. Umso eindrücklicher war im Konzert, wie beide offenbar wie ein Herz und eine Seele zusammenfanden. Das bestätigte sich am Schluss in schönen Szenen, wo sich Gaffigan auf Tour durch sein ehemaliges Orchester begab und solistische Glanzleistungen (an der Spitze der phänomenalen Blechbläser: der Hornist Florian Abächerli und der Trompeter Philipp Hutter) mit herzlichen Umarmungen verdankte.

Die Vertrautheit war aber spürbar schon zu Beginn im neuen Werk, Thomas Adès’ «The Exterminating Angel Symphony». Dass dieses in Kooperation mit internationalen Orchestern in Auftrag gegeben worden war, zeigte, wie das Luzerner Sinfonieorchester unter Gaffigan auch im internationalen Networking erfolgreich war. Das vierteilige Orchesterstück (nach einem Musiktheater von Adès) war wie geschaffen für ein solches Abo-Konzert. Denn es wies mit schlagkräftigen Marschrhythmen, dem Sehnsuchtston der Streicher, einem abgründig überdrehten Walzer und seiner schillernden Orchestrierung auf den sinfonischen Kanonen und ganz konkret auf Mahlers fünfte Sinfonie.

Das Abschieds- als Antrittskonzert

In dieser staunte man einmal mehr, wie das Luzerner Sinfonieorchester inzwischen aus dem Stand heraus klingt wie ein ausgewachsenes Sinfonieorchester:. Wenn sich punktgenau gezündete, mit rhythmischem Drive entfaltete Marschrhythmen und jähe Trompetenfanfaren zu schmerzhaften Klangballungen und später zum triumphalen Choralton steigerten, sass man wie übergossen vom Glanz dieses Orchestersounds in seinem Sessel. Aber zugleich bewies Gaffigan, dass grosse Besetzungen – mit 14 ersten Geigen – nicht einfach bedeuten, mit der grossen Kelle anzurichten. Im Gegenteil war die erste Abteilung ausserordentlich geprägt von einer kammermusikalischen Intimität – vom feinnervigen Gesang der Streicher bis hin zum beseelten Musizieren der Holzbläser, die auch mit der Spontaneität einer Dorfkapelle oder Klezmerband aufspielten.

So war in den auch mal geschärften Kontrasten und bis hin zur nervösen Geschäftigkeit des Finale alles da, womit diese Musik die Welt abbildet und übersteigt. Wirklich alles? Lediglich im berühmten Adagietto mochte man ein ozeanisches Gefühl vermissen, das man mit diesem als Filmmusik («Tod in Venedig») berühmt gewordenen Satz verbindet. Und erinnerte sich daran, dass die Entwicklung hin zum grossen Orchester noch nicht abgeschlossen ist. Die zum Taumel gesteigerte Choralapotheose zum Schluss liess aber keinen Zweifel daran, dass sie auf gutem Weg ist. Dass das wesentlich Gaffigans zehnjähriger Arbeit in Luzern zu verdanken ist: Auch dem galten gewiss die Standing Ovations zum Schluss. Insofern war dieses Abschieds- zugleich ein Antrittskonzert, nämlich für künftige Gastdirigate.