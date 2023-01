KKL Luzern Luzerner Sinfonieorchester: Der Hut allein macht keinen Swing Der Star des Abends ist im ersten Teil der Pianist Jean-Yves Thibaudet und erst im zweiten das Luzerner Sinfonieorchester. Auf der Strecke blieb zwischen beiden Gershwins Swing. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 19.01.2023, 13.52 Uhr

Michael Sanderling dirigiert – im Bild im Neujahrskonzert – das Luzerner Sinfonieorchester. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. Januar 2023)

Ohne Umschweife vornweg: Wer einen Pianisten wie Jean-Yves Thibaudet einlädt, um mit ihm George Gershwins Klavierkonzert in F zu spielen, muss besser vorbereitet sein. Es geht um das Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters vom Mittwochabend im KKL. «Jazz» ist das erste Wort im Programmheft, bleibt der prominenteste Begriff im ganzen Text und erweckt den Eindruck, als hätte man sich intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. Dies ist jedoch ein Trugschluss.

Das Orchester ist unsicher und bei dem Versuch, eine jazzige, swingige Phrasierung zu erzeugen, entsteht so ein Chaos, dass bei längeren Läufen die Transparenz verloren geht. Dirigent, Orchester und Solist finden sich nicht.

Ein Solist gegen 70 Musiker

Man kann eigentlich zum Spiel von Thibaudet nicht wirklich etwas sagen, da er keinen soliden Boden hat, auf dem er sich bewegen kann. Nur in den Passagen, wo er alleine spielt, kann er zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Einzig hervorzuheben ist die Flötistin Ronja Macholdt. Sie macht konzentriert ihre Arbeit, während man sich hinter ihr als Showeinlage einen Hut über die Trompete stülpt. Der Hut allein macht keinen Swing, das sei hier einmal so festgestellt. Dies mag vielleicht eine etwas harsche Kritik sein, jedoch nicht, wenn man sich die einfache Lösung des Problems vor Augen führt. Zeit! Das Stück ist schlichtweg unterprobt. Dass Jean-Yves Thibaudet während ein paar Minuten Zugabe ein x-Faches mehr an Energie erzeugt als 70 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, spricht Bände. So ärgerlich dies ist, so toll sein Spiel.

Im zweiten Teil des Konzerts steht das Klavierquartett Nr. 1 von Johannes Brahms in der Bearbeitung von Arnold Schönberg auf dem Programm. Dass ausgerechnet Schönberg, der die Gemüter seiner Zeit mit atonaler Zwölftonmusik verstörte, sich an Brahms vergreift, ist nicht so verwunderlich, wie man denken mag. Denn Schönberg wollte zwar musikalisch neue Wege gehen, aber keineswegs eine Revolution anzetteln, um alte Musiktraditionen zu zerschlagen.

Die Bearbeitung ist schlicht grossartig. Um zu erfahren, warum Schönberg ein Klavierquartett allerdings ohne Klavier arrangierte, lohnt es sich, den Komponisten selbst zu zitieren: «1. Ich liebe dieses Stück. 2. Es wird selten gespielt. 3. Es wird immer sehr schlecht gespielt, weil der Pianist desto lauter, je besser er ist, und man nichts mehr von den Streichern hört. Ich wollte einmal alles hören, und das habe ich erreicht.»

Das Orchester kommt wieder zu Hause

Et voilà, das Orchester ist wieder zu Hause angekommen. Vielleicht hat der Trainer während der Pause in der Kabine eine Ansprache gehalten, jedenfalls ist jetzt alles so, wie es sein soll. Die Musik hat einen vollen, runden Klang und die nötige Transparenz. Die Masse an Musikerinnen und Musikern auf der Bühne ergibt plötzlich Sinn und die Energie des Orchesters wird der Grösse gerecht. Der Dirigent Michael Sanderling hat seine Truppe im Griff. Ein weiteres Mal muss die Soloflötistin Ronja Macholdt lobend erwähnt werden, ebenso wie ihre Registerkolleginnen Anne-Laure Pantillon und Theresa Wunderlin wie auch die Oboistin Andrea Bischoff.

Im vierten Satz werden in einem fulminanten Finale nun wirklich jegliche Erwartungen erfüllt. Da gibt es alles, was das Romantikerherz begehrt, extreme Dynamik, riesige Bögen und die präzis gespielte schnelle Läufe. Marco Kurmann erfreut das Publikum am Xylofon und während der Schlusstakte wackeln die Wände. Ein ehrbares Friedensangebot und man kann Arm in Arm nach Hause gehen.

