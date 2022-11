KKL: Arthur-Waser-Preisträger mit dem Luzerner Sinfonieorchester

Luzerner Sinfonieorchester Preisträgerkonzert im KKL: Junger Klarinettist hält die höchsten Versprechen Der Lebenslauf des Klarinettisten Jonathan Leibovitz ist mit dem üblichen Lob angereichert. Aber als Solist des Luzerner Sinfonieorchestern löst der Arthur-Waser-Preisträger selbst die höchsten Versprechen ein: Da stand ein ganz Grosser auf der Bühne. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 10.11.2022, 17.00 Uhr

Schliesst dieses Jahr sein Masterstudium in Basel aber: Klarinettist Jonathan Leibovitz. Kaupo Kikkas

Das Luzerner Sinfonieorchester kündigte sein Konzert anlässlich der fünften Verleihung des Arthur-Waser-Preises in grossen Tönen an. Und damit den 25-jährigen israelischen Klarinettisten Jonathan Leibovitz. Er bekam die mit 25'000 Schweizer Franken dotierte Auszeichnung der gleichnamigen Stiftung zugesprochen, wozu auch ein Auftritt mit dem Orchester im KKL gehört.

Der Lebenslauf des jungen Musikers liest sich im Programmheft so, wie man das gewohnt ist. Schon ganz früh grosses Talent gezeigt, von den Besten der Besten gefördert und dann in alle Welt verschifft, um die Zuschauer der grossen Konzerthäuser zu beglücken.

In der Laudatio von Julia Spinosa heisst es sogar, er sei einer der ganz wenigen herausragenden Künstler, die schon in jungen Jahren eine «eigenständige künstlerische Sprache erkennen lassen». Solch grosse Töne hat man oft gehört, ohne dass man von ihnen auf der Bühne immer überzeugt worden ist.

Ein slawischer Tanz gut verkauft

Zunächst jedoch einige Stücke aus den «Slawischen Tänzen» von Antonin Dvořák. Diese wurden komponiert mit dem klaren Auftrag des Verlegers Fritz August Simrock, etwas zu schreiben, das sich ebenso gut verkaufen würde wie die «Ungarischen Tänze» von Brahms. Gefällig wurden die Stücke daher, jedoch bei weitem kein Kitsch.

Den ersten kleinen Höhepunkt durfte man mit der Nr. 2 in e-Moll erleben. Auch ohne etwas von slawischer Volksmusik zu verstehen, hat man hier das Gefühl, dass die Art und Weise, wie der Dirigent Juanjo Mena diesen Satz interpretiert, einfach irgendwie richtig ist. Das getragene Stück hat die Ruhe, die es braucht, die Bögen ergeben allen Sinn und die langen Crescendi erzeugen ungeheure Spannung.

Allerdings plätschern die weiteren vier Tänze im Folgenden eher dahin und wird diese Spannung nicht gehalten. Das kann daran liegen, dass nach den jeweiligen Stücken zu schnell weitergespielt wird und man sich auf die je eigenen Stimmungen kaum einstellen kann.

Ein ganz grosser schwimmt oben auf

Für den Beitrag von Jonathan Leibovitz wird das Orchester verkleinert. Es bleiben übrig die Streicher, Harfe und Klavier. Das Klarinettenkonzert von Aaron Copland wurde 1947 von Benny Goodman in Auftrag gegeben, was eine gewisse Nähe zum Jazz vermuten lässt.

Es darf jetzt vorweggenommen werden, dass der Auftritt von Leibovitz alle Versprechen, die gegeben wurden, einhält. Vom ersten Ton an steht da ein ganz Grosser auf der Bühne. Er spielt für das Orchester, nicht umgekehrt. Er schafft es, die langsame und getragene Melodie wie eine sanfte Welle immer wieder unter dem Orchester zu verstecken, um dann wieder oben aufzuschwimmen.

Es ist einer der Momente, in denen sich die Musik von ganz alleine spielt, was nicht zuletzt dem Umgang des Solisten mit dem Orchester geschuldet ist. Die Überleitung in den zweiten Teil ist eine Solokadenz, während der die ganze Virtuosität zur Schau gestellt werden kann. Aber auch hier ist es nicht nur die Technik, die beeindruckt.

Alles klingt weich und mit Bedacht gespielt, wie es nur klingt, wenn sich ein Musiker ein Stück wirklich zu eigen gemacht hat. Im zweiten, lebhaften Teil kann das Orchester an manchen Stellen seine jazzige Phrasierung zwar nicht ganz so elegant begleiten wie im ersten, dennoch ist alles hervorragend gespielt. Im Gegensatz zum Stück davor absolut verdienter Riesenapplaus.

Ein Wand aus Blechbläsern

Den Schluss des Abends machte die «Sinfonietta» von Leoš Janáček ein fünfteiliges, sehr blechlastiges Werk. Das Orchester wird mit elf Trompeten auf den Chorrängen verstärkt, was für eine kleine Überraschung sorgt. Es sind recht kurzweilige Sätze und besonders im Finale wird mit den vielen Blechbläsern eine Wand erzeugt, die einem kurz den Atem verschlägt. Die Fähigkeit für extreme Dynamik war zudem allgemein eine Stärke des Orchesters.

Das Highlight des Konzerts blieb jedoch Jonathan Leibovitz mit Coplands Klarinettenkonzert. Warum im Konzertsaal nicht der gesamte Luzerner Holzbläsernachwuchs geschlossen zu Lehrstunde angetreten ist, lässt sich nicht erklären.

Wiederholung: Donnerstag, 11. November, 19.30, Konzertsaal KKL; www.sinfonieorchester.ch

