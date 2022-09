Luzerner Theater 2022 Geschlechterkampf in der Endlosschlaufe: Bartóks «Blaubart» bringt grosse Oper ins kleine Haus Regisseurin Anita Rutkowsy will die Geschichte der Frauen als Opfer in Bartóks Oper neu schreiben und schafft dafür eine raffinierte Ausgangslage. Zugleich ist das gross besetzte Werk ein Beitrag zur Frage nach einem neuen Theater. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 05.09.2022, 14.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Frau als Objekt der Begierde: Camila Meneses als eine der beiden Judiths, Christian Tschelebiew als Blaubart. Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater

Mit einer grossen Oper im kleinen Haus eröffnet das Luzerner Theater seine Spielzeit auf der Hauptbühne mit einer Provokation. Denn Béla Bartóks Einakter «Herzog Blaubarts Burg» verlangt eine Grossbesetzung, die den Rahmen des Orchestergrabens des Hauses sprengt und diesen an der Premiere vom Sonntag selbst in der reduzierten Fassung von Eberhard Kloke bis auf den letzten Winkel ausfüllte.

Damit ist die Produktion – ungewollt – ein Beitrag zur Frage, ob Luzern von Grund auf einen grösseren Theaterneubau braucht. Zusätzliches Gewicht verleiht der Frage die Tatsache, dass diese Premiere eine Koproduktion mit Lucerne Festival ist, dem für grosse Opernproduktionen ein entsprechendes Theater fehlt.

Spektakulärer Anfang ohne Ende

Damit geht das Theater aber auch ein doppeltes Risiko ein. Überzeugt das Resultat, spielt das Befürwortern eines Umbaus des historischen Gebäudes ein Argument in die Hand. Überwiegen die Mängel, fallen diese auf die Produktion selber zurück. Kommt hinzu, dass mit Richard Strauss’ «Rosenkavalier» in dieser Saison gleich nochmals grosse Oper in reduzierter Besetzung ansteht.

Zeit, um über solche Fragen nachzudenken, gibt einem die Inszenierung von Anita Rutkowsy auf spektakuläre Weise gleich zu Beginn. Denn die Regisseurin suchte den aktuellen Kern der Geschichte von Blaubart, der im Märchen seine Frauen ermordet und sie (bei Bartók) auf seiner Burg wegsperrt. Und sie sieht dessen finstere Burg mit ihren sieben verschlossenen Türen und blutenden Wänden als «Maschine», die die «tägliche Erniedrigung und Entmündigung» der Frauen und die Gewalt von Männern gegen sie fortwährend reproduziert. Und so beginnt der gesellschaftlich hingenommene Geschlechterkampf, in der Oper zwischen Blaubart und seiner aktuellen Frau Judith, in Luzern am Ende immer von neuem.

Denn, wenn man im Luzerner Theater seinen Platz einnimmt, läuft die Oper bereits. Das Orchester spielt wie in einer Endlosschlaufe den Auftakt zur letzten Szene, die hier – in einer Urfassung von Bartók – zuerst gespielt wird. Wenn Judith also schon zu Beginn die siebte der Türen öffnet, hinter denen sich Blaubarts düstere Geheimnisse verbergen, hat der Abend bereits seinen ersten Höhepunkt erreicht: Camila Meneses steigert beim Anblick von Blaubarts früheren Frauen das Grauen der Judith zur ekstatisch durchdringenden Salve. Dass sie im Blut endet, gibt diesem vorgezogenen Schluss nach 15 Minuten etwas Endgültiges. Und umso stärker wirkt, dass nach einem gesprochenen Prolog die Oper – jetzt mit Solenn' Lavanant Linke als neuer Judith – von vorne beginnt.

Austauschbar: Solenn' Lavanant Linke als Judith im Spiegellabyrinth der Männerseele. Bild: Ingo Höhn / Luzerner Theater

Schon beim Warten auf diesen Beginn überrascht der satte Orchesterklang, der aus dem Graben kommt. Später zeigt sich: Die Modernität der Partitur wie die folkloristischen Einsprengsel gewinnen in dieser reduzierten Fassung an Prägnanz und Schärfe. Holzbläserlinien reiben sich schmerzhaft aneinander, die Musik zur Waffenkammer klirrt geradezu metallisch.

Die Grenzen der Besetzung wie des Theaterraums zeigt sich hingegen da, wo Bartók in diesem stilistisch schillernden Werk von 1918 die Farben impressionistisch ausbreitet. Wenn die weite Landschaft hinter der fünften Tür die Burg mit dem Licht flutet, das die Inszenierung vorenthält, hat der Orchesterklang majestätische Grösse, aber keine Weite bis hin zum Horizont. Durch den Blumengarten schweben wir hier nicht, und im Tränensee kann man auch nicht baden. Unter dem Strich ist das dann doch ein Fazit für ein neues Theater.

Männer-Voyeurismus bedient und entlarvt

Das aber passt zur Ästhetik der Inszenierung. Sie bedient und entlarvt zwar beim Auftakt mit Judiths erotisch inszenierter Opferhaltung voyeuristische Männerblicke. Aber die durch drehbare und verspiegelte Wandelemente abgeschlossene Bühne vermeidet mit ihrer abstrakten Maschinenmetaphorik jede falsche Versöhnung, das Licht, das in Bartóks Musik auf dem Höhepunkt gleisst, kommt hier vom Neonröhrengestänge.

Damit zieht die Inszenierung den raffinierten Anfang nicht entschieden weiter. Dass man die Geschichte von der Neugier und Selbstaufopferung der Frau für den Mann, der seine dunklen Emotionen hinter einem Panzer verschliesst, heute neu schreiben muss, wie Rutkovsky sagt, ist selbstverständlich. Den Weg dazu wies schon Bartók, der sich in einem Brief dazu bekannte, auch die Frau solle «dürfen, was der Mann darf». Und die «Blaubart»-Inszenierung, die im Dezember in Biel-Solothurn ebenfalls in der Kloke-Fassung wiederaufgenommen wird, blickte in die Abgründe der Titelfigur, indem sie aus ihr einen pathologischen Kriminalfall Fritzl im Keller machte.

In der Luzerner Inszenierung bleibt es den beiden Darstellern vorbehalten, der Umdeutung konkretes Profil zu geben. Christian Tschelebiew gibt dem Blaubart mit mächtigem, manchmal leicht schlingerndem Bass zwar die Statur eines verschlossenen Bösewichts, aber auch Züge eines an sich selbst zerbrechenden Opfers. Ungleich vielfältiger angelegt ist die Figur der Judith, der Solenn' Lavanant Linke mit wendiger Stimme alle Facetten vom mädchenhaften Opfer zur schelmischen und resolut fordernden und aufbegehrenden Frau gibt. Auch wenn die Pistole in ihrer Hand dann doch nicht losgeht, ist das ein Ereignis bis hin zum überraschenden Schluss.

Nächste Vorstellungen: 16., 18. September, 16., 21. Oktober (bis 7. Dezember).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen