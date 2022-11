Luzerner Theater «Die Schneekönigin»: Ein Familienstück mit Hinguckern und viel Klamauk Das Luzerner Theater spielt als Familienstück zur Weihnachtszeit «Die Schneekönigin» als wilde Kinderoper. Aber werden die Kinder auch genügend ernst genommen? Roman Kühne Jetzt kommentieren 09.11.2022, 18.00 Uhr

Die Kostüme von Genia Leis sind dieser Kinderoper «Die Schneekönigin» ein Hingucker. Bild: Ingo Höhn

Man kann es vorwegnehmen. Diese Oper ist definitiv eine Produktion für Kinder. Für die Erwachsenen ist wenig dabei. Was eigentlich schade ist. Hätte doch gerade diese Geschichte viel Substanz für alle Altersklassen.

Das Märchen «Die Schneekönigin», von Hans Christian Andersen, wurde zwar schon 1844 geschrieben. Doch mit seinen zeitlosen Themen, vielschichtig und philosophisch auserzählt, ist es bis heute aktuell. Der Teufel schafft einen Spiegel, der alles Gute in sein Gegenteil verkehrt. Dieser möchte hinauf, immer weiter. Hin zu Gott führt sein Weg, wo er zerspringt in tausend Scherben. Reste, die anschliessend jeder und jedem ihre Freuden nehmen. Sie dringen ein, in die Herzen und Augen der Menschen. Aus Gefährten werden Feinde, aus Eltern Vagabunden. Es sind grosse Motive, die hier anklingen. Die ewig scheinende Beziehungen, die wegen Nichtigkeiten in Brüche geht. Die Liebe, die auch das kälteste Herz erreicht.

Die Kostüme sind eine Geschichte für sich

Der Start zu diesem Märchen im Luzerner Theater am Mittwochmorgen ist denn auch vielversprechend. Stolz steht sie da, die Schneekönigin. Kalt und böse. Entschlossen, das zersplitterte Glas für ihre Zwecke einzusetzen. Zu ihr sollen sie kommen, die Menschen. Hinein ins blaue, totenstarre Eis. Die Kinder im Zuschauersaal hängen gebannt an ihren Lippen.

Die Schauspielerin Hanna Binder zeichnet mit genussvoller Kühle die fiese Figur. Das sich nach oben schraubende Kostüm – kristallen schimmernd, giftgrün, eine Drachenhaube auf dem Kopf – lässt schon alleine die Kinderherzen stocken. Überhaupt sind die Kostüme von Genia Leis über die ganzen 90 Minuten ein Hingucker. Die abgehobenen Räuber mit ihren roten Schweifmützen und Glupschaugen oder das Farbengewitter beim Hühnervolk geben dem Stück viel Würze.

Die Kinder hängen gebannt an ihren Lippen: Hanna Binder als Schneekönigin. Bild: Ingo Höhn

Manchmal zu forciert

Die Musik macht munter mit bei diesem wilden Reigen. In einem Mix aus Klassik, östlichen Tänzen und notierten Wildheiten folgen sie dem unberechenbaren Spiel. Trotz der rhythmischen Prägnanz und den fetzigen Tänzen – an den drei Musikern und der Musikerin liegt es definitiv nicht – vermisst man hier etwas den kompositorischen Drang und Faden. Sich bewegend mit Tuba, Cello, Klavier und Schlagwerk werden die Musiker ebenfalls in das Spiel eingebunden. Als Krähe, Blume oder Tauben hüpfen und quieken sie über die Bühne.

Und hier liegt auch das Fragezeichen, welches das Stück hinterlässt. Es sind nicht nur die oft wild kreischende Klarinette oder das hämmernde Klavier, welche einmal zu viel aus dem Wilden schöpfen. Auch das «echte» Bühnenpersonal agiert teils gar etwas forciert. Es wird über die Bühne klamaukt, gelärmt, gesprungen oder das Gesicht im Slapstickmodus verzogen. Manchmal ist kaum verständlich, was da besprochen wird.

Andererseits gibt es ruhigere Augenblicke – zum Beispiel als die Räuberin ihre Tiere in der Höhle zeigt – in denen die Geschichte fast stehen bleibt. Stimmige Punkte, wo zum Beispiel das Mädchen Gerda (die Sopranistin Réka Szabó) vom kalten Herzen singt, wechseln mit Clown-Momenten, die oft überflüssig scheinen. Auf der anderen Seite gibt es intellektuelle Einsprengsel – «die Oma sitzt am See, trinkt Kräutertee, mit dem Sensenmann» – die sicher nur für wenige Kinder verständlich sind.

Oper Zürich macht es vor

Dies kann man natürlich so machen. Allerdings muss man nicht weit gehen und findet jährlich ein Schauspiel, wo die kleinen Hörerinnen und Hörer ernsthafter behandelt werden. Die Oper Zürich führt seit Jahren anspruchsvolle Stücke auf. Meistens Auftragswerke, mit modernsten Tönen und einem grossen musikalischen Bogen. Auf Gepolter im Spiel wird verzichtet. Stücke wie «Nora, die Räubertochter», «Hänsel und Gretel» oder «Caroline» bringen neben fröhlichen Momenten auch Dramatik und Dunkelheit ins Spiel. Die Oper ist hier wirklich eine Oper.

In Luzern ist am Schluss bei der «Eiskönigin» wieder alles im Lot. Die Menschen finden zum Lachen zurück und mit einem schönen gesanglichen Schlussbouquet wird die junge Kinderschar in den Mittag entlassen.

Oper für Kinder «Die Schneekönigin» noch bis und mit Sonntag, 15. Januar 2023, Luzern Theater (www.luzernertheater.ch)

«Alice im Wunderland» vom Samstag, 12. November, bis Donnerstag 19. Januar, Opernhaus Zürich

