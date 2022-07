Luzerner Theater «Es braucht dieses Flaggschiff» – die abgetretene Stiftungsratspräsidentin Birgit Aufterbeck Sieber will ein Theaterneubau, der allen zugutekommt Birgit Aufterbeck Sieber blickt auf ihre Amtszeit als Stiftungsratspräsidentin des Luzerner Theaters zurück – und schaut mit Freude in die Zukunft mit dem geplanten Neubau. Dieser soll ein Meilenstein für die Luzerner Architektur und für das Sozialleben der Stadt werden. Interview: Stefan Welzel Jetzt kommentieren 08.07.2022, 17.00 Uhr

Birgit Aufterbeck Sieber hat turbulente, aber auch erfolgreiche Jahre an der Spitze des Luzerner Theaters hinter sich. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 4. Juli 2022)

Seit 2015 gab Birgit Aufterbeck Sieber als Stiftungsratspräsidentin des Luzerner Theaters die strategische Ausrichtung des einzigen Zentralschweizer Mehrspartenhauses mit festem Ensemble vor. Sie erlebte drei Intendanzen, das Ende der Salle Modulable, die Coronapandemie und prägt nun das Aufgleisen eines neuen Theatergebäudes an der Reuss.

In Ihre Amtszeit fallen die Intendanzen von Dominique Mentha, Benedikt von Peter und Ina Karr. Drei Menschen mit drei unterschiedlichen künstlerischen Konzepten und Arbeitsweisen. Wie würden Sie die drei jeweils kurz und knapp charakterisieren?

Birgit Aufterbeck Sieber: Dominique Mentha ist ein äusserst sorgfältiger Ensemblepfleger, der das Haus sehr solide und mit Hingabe geführt hat. Mit Benedikt von Peter haben wir den Aufbruch geschafft, den wir unbedingt wollten. Er hat das Unmögliche möglich gemacht, vor allem die Box als neue Spielstätte, und uns auf eine neue Ebene katapultiert. Ina Karr – darauf, dass wir eine Intendantin haben, bin ich stolz – hat ein herausragendes künstlerisches Team aufgestellt und produziert zuverlässig auf sehr hohem Niveau. Mit ihr können wir uns blind auf Experimentelles und Zeitgenössisches einlassen genauso wie auf die klassischen Geschichten. Alles beste Unterhaltung. Das ist eine überaus erfolgreiche Entwicklung über die ganzen letzten Jahre.

Der Abgang von Peters nach Basel war nicht geräuschlos und tat bestimmt weh. Mit ihm hätten Sie wohl liebend gerne weitergemacht.

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich sehr gerne mit von Peter zusammengearbeitet habe. Aber rückblickend muss man sagen, dass es gut ist, wie es letztlich kam. Denn von Peter wie nun Karr waren und sind die genau Richtigen zu ihrer jeweiligen Zeit.

Wie beurteilen Sie die erste Saison von Ina Karr aus künstlerischer Sicht?

Die aktuelle Intendantin des Luzerner Theaters Ina Karr. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30. Mai 2022)

Ich bin begeistert und habe jede Inszenierung genossen. Und zwar in allen Sparten gleichsam. Das ist das Phänomenale daran. Wir hatten Unbekanntes mit intellektuellem Anspruch genauso dabei wie die grossen, bekannten und eingängigeren Titel, die trotzdem innovativ interpretiert wurden. Das ist vielleicht das Wichtigste, das wir im Stiftungsrat vorgaben: Macht gutes Theater, damit wir zeigen können, was Theater für die Gesellschaft leisten kann. Das wurde eingelöst.

Was genau soll denn die Kunstform Theater heute für die Gesellschaft leisten – gerade in Zeiten zunehmenden Rückzugs der Menschen ins Private, sei es aufgrund einer Pandemie oder der zunehmenden digitalen Kulturkonsumation?

Da kommen mir zunächst die Aussagen vieler Eltern in den Sinn, die für ihre Kinder lieber ein Kulturangebot wollen, das analog und live vor Ort stattfindet und eben nicht vor einem Bildschirm.

Und wir brauchen das Theater tatsächlich auch, um die Welt besser zu verstehen.

Hier kann man politische und gesellschaftliche Ereignisse emotional verarbeiten, die man sonst im Alltag in den News oder im Internet ganz nüchtern vorgesetzt bekommt.

Wie haben Sie die zwei Coronajahre intern gemanagt und erlebt?

Wir mussten zwei wesentliche Leitlinien durchgeben. Erstens: sparen, wo es nur geht. Zweitens: jederzeit spielbereit sein. Zum Beispiel für die Hofkonzerte, mit denen wir auch über Land gefahren sind. Die Tänzer, Schauspielerinnen und Sänger mussten die ganze Zeit mit Masken proben, um fit für einen Auftritt zu sein. Das war eine schwierige Situation für alle. Sie waren wie Hochleistungssportler, Sprinter, die in den Startblöcken ausharren und nicht starten können oder wenn, dann nach zehn Metern schon wieder abbrechen mussten. Diese professionelle Haltung unserer Leute sucht ihresgleichen.

Als Kulturliebhaber und Theatergänger war man dankbar für jede kleine Vorstellung …

Unser Ziel bestand darin, für das Publikum da zu sein, sobald es irgendwie möglich war. Und als dann wieder Aufführungen vor 50 Leuten erlaubt wurden, führte das zu einem regelrechten Run auf die Tickets. Der hat uns alle überrascht und gefreut. Es war ein harter Weg, aber der richtige.

Was war die grösste Enttäuschung an und um das Luzerner Theater während Ihrer Amtszeit?

Das Schwierigste war vielleicht der Tag der Spielzeiteröffnung 2016. Benedikt von Peter begrüsste auf der imposanten Holztreppe an der Theaterfassade freudig sein Publikum. Ich hatte kurz zuvor von einer ausserordentlichen Budgetkürzung erfahren. Das Problem dabei war die Planungssicherheit und -erfüllung – wir hatten doch schon alle Verträge im Voraus abgeschlossen. Da wurde es finanziell plötzlich recht eng.

Benedict von Peter 2016 vor dem Luzerner Theater. Kurz nach der Premiere musste Aufterbeck Sieber ihm die schlechte Nachricht der Budgetkürzung überbringen. Bild: Manuela Jans- Koch (Luzern, 2. September 2016)

Und welches war mit das schönste Erlebnis?

Der mit Sicherheit glücklichste Moment als Stiftungsratspräsidentin war ein kräftiger Handschlag – und mit diesem die Zusage von Arthur Waser, den Architekturwettbewerb für ein neues Theatergebäude mit einer Million Franken zu unterstützen. Das war ein Schlüsselmoment, der einen Quantensprung auslöste. Der Weg zum Neuen Luzerner Theater war frei.

Apropos Quantensprung: Einen solchen gab es in Luzern ja schon einmal, als 1999 Barbara Mundel das ziemlich konservative Haus umgekrempelt hat und unter anderem einen Christoph Schlingensief holte. Hat es diesen Schock von damals gebraucht, um überhaupt die Entwicklung hin zum dauerhaft modernen und innovativen Theaterhaus anzuschieben? Und damit einem von Peter oder Ihnen den Weg zu ebnen?

Ich weiss nicht, ob es das wirklich gebraucht hat, um zum heutigen Zustand zu gelangen. Ich kann mich erinnern, dass es total begeisterte Mundel-Fans gab. Ich kenne aber auch viele, die verschreckt waren.

Dass Mundel nach fünf Jahren schon wieder ging, ist aber nicht am Künstlerischen gescheitert, sondern an der Kommunikation.

Der Brückenschlag zum breiten Publikum ist nicht gelungen. Das müssen ein Theaterhaus und seine Leitung eben auch hinbekommen. Künstlerisch hat Mundel jedoch eine Marke gesetzt, die ich auf keinen Fall missen möchte.

Reden wir kurz über Ihre Nachfolgerin. Sind Sie zufrieden mit der Wahl Gabriela Christens?

Die neue Chefin des Stiftungsrats ist Gabriela Christen. Bild: Ingo Höhn

Ich bin darüber sehr glücklich. Ihre immense Erfahrungen mit künstlerischen und politischen Prozessen sind ein Erfolgsgarant. Ihr grosses Bauprojekt, das Hochschulgebäude für Design und Kunst, ist gelungen. Wir denken auf derselben Wellenlänge, insbesondere was das Theaterbauprojekt betrifft. Im Winter präsentieren wir zusammen mit der Projektierungsgesellschaft das Siegerprojekt, danach geht es auch darum, dafür Geld zu sammeln.

Was braucht es, um das neue Theatergebäude dem breiten Publikum und letztlich den Steuerzahlenden schmackhaft zu machen?

Es gibt viele Menschen und Interessensgruppen, die dieses neue Haus wollen. Nicht nur wir Theaterschaffende wollen es, sondern auch unsere Partner wie das Luzerner Sinfonieorchester, Lucerne Festival und Vertreter der Freien Theater- und Tanzszene. Auch die Politik, denn das aktuelle Haus mit seinen begrenzten Möglichkeiten und der alten Infrastruktur ist ein Sanierungsfall und wird immer teurer im Unterhalt und in den Betriebskosten. Das Luzerner Theater ist darüber hinaus ein bedeutender Faktor für die Zentralschweizer Kreativwirtschaft mit seinen rund 350 Mitarbeitenden. Es braucht dieses Flaggschiff. Was ein Theater ebenso ausmacht, ist Sinnlichkeit. Und diese wird das Theater nun auf besondere Art unter Beweis stellen.

Sie sprechen nun primär von einer einladenden und überzeugenden Architektur …

Ja. Wir brauchen Volumen, aber es wird nichts zugebaut, sondern Lust machen, hierherzukommen und den Ort zu beleben. Solche städtebaulichen Vorzüge, die auch dem Sozialleben Luzerns zugutekommen, müssen wir vermitteln.

Und Sie halten nach wie vor den jetzigen Standort für den idealsten? Man denke an entsprechende Diskussionen in der Vergangenheit – unter anderem in Bezug zum gescheiterten Salle Modulable.

Wir haben immer den aktuellen Standort präferiert. Erstens, weil er tradiert ist, und zweitens, weil er bestens funktioniert. Hier zwischen Kirche, Rathaus, Markt und Reuss gehört Theater hin. Nur hier können wir auch die Verbindung zum KKL stärken. Zum Scheitern des Salle Modulables möchte ich gern festhalten, dass daraus auch etwas Positives entsprungen ist.

Das Luzerner Theatergebäude an der Reuss ist alt und wäre sanierungsbedürftig. Nun soll es einem Neubau weichen. Der Architekturwettbewerb läuft. Eine viel diskutierte Frage war stets, ob man dabei auch an die Jesuitenkirche heranbauen darf. Die Denkmalpflege sagt aber Nein – und die Projektverantwortlichen respektieren das. Bild: Urs Flüeler / Keystone (12. März 2020)

Und das wäre?

Erstmals sassen alle relevanten Entscheider aus der Politik, den Kulturhäusern und Vereinen an einem grossen Tisch und haben sich vernetzt. Das legte den Grundstein für die jetzige Projektierungsgesellschaft, die eine Erfolgsgeschichte ist.

Gibt es ein Kulturhaus in Europa, an dem Sie sich orientieren?

Da kommt mir zuerst der Theaterneubau in Heidelberg in den Sinn. Dort wurden historische Gebäude komplett ausgehöhlt und um einen zusätzlichen, grossen Annex erweitert. Doch um etwas Ähnliches zu schaffen, müsste man bis an die Jesuitenkirche anbauen können.

Und das halten Sie für nicht erstrebenswert oder nicht umsetzbar?

Meine persönliche Meinung steht hier entgegen der nüchternen Einschätzung. Ich würde dranbauen. Aber das ist nicht mehrheitsfähig und wird auch von der Denkmalpflege abgelehnt. Dementsprechend hat die Projektierungsgesellschaft die Vorgaben für den Architekturwettbewerb formuliert. Ich nehme das sportlich.

An welche Vorbilder denken Sie noch?

An die Oper in Oslo. Diese wurde wie eine Eisscholle in den Fjord gebaut. Sie ist zu einem offenen, begehbaren Haus für die Bevölkerung geworden und hat einen hohen Nutzen für die Osloerinnen und Osloer, auch abseits der Funktion als Bühnenhaus. Das ist der entscheidende Massstab: dass die Luzernerinnen und Luzerner dies gerne annehmen.

Bedeutet das auch, dass zum Beispiel ein Gastronomiebetrieb geplant ist, der ebenso abseits des Vorführungsbetriebs offen sein wird? Oder dass es eine für alle zugängliche Dachterrasse geben könnte?

Dass ein solcher Gastrobetrieb in den Bau integriert wird, steht in unserem Betriebskonzept. Das wurde in der Projektierungsgesellschaft intensiv diskutiert und dann so verabschiedet.

Wir wollen ein Haus bauen für Theaterfans und solche, die es nicht sind.

Es soll ein niederschwelliger Ort entstehen, an dem man gerne verweilt und sich austauscht. Das mit der Dachterrasse ist mein persönlicher Wunsch. Es wäre ein atemberaubender Blick auf die Stadt möglich. In manchen Wettbewerbsbeiträgen ist das berücksichtigt, in anderen nicht. Aber mein Wunsch ist hier nicht ausschlaggebend. Die Frage nach einer Terrasse ist letztlich auch mit der Logistik verbunden. Alles muss kompatibel sein mit den Betriebsabläufen eines Bühnenhauses. Das ist gar nicht so einfach zu bewerkstelligen.

Hand aufs Herz: Es geht in die entscheidende Phase des Neubaus. Tut es da nicht etwas weh, gerade jetzt dieses Amt abzugeben?

Vorab muss ich sagen, dass es immer spannend war, dieses Amt auszuführen. Wir hatten im Stiftungsrat eine tolle Zeit, in der extrem viel passiert ist. Und nun kommt erneut eine ereignisreiche Phase für das Theater. Dabei bleibe ich ja nicht weg, sondern unter anderem in der Wettbewerbsjury vertreten. Und ich unterstütze meine Nachfolgerin Gabriela Christen, wo immer sie es wünscht. Dazu brauche ich weder Titel noch konkrete Funktion. Und nun habe ich mehr Zeit, für den Neubau zu werben.

