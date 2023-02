Luzerner Theater Hat das Schulsystem einen Vogel? Getanzte Rebellion im Klassenzimmer bei Premiere von «Top oder Flop» «Top oder Flop», die neue Produktion von TanzLuzern für Junge und Junggebliebene in der Luzerner Theater Box, darf keinesfalls verpasst werden. Am Donnerstag war Premiere. Edith Arnold Jetzt kommentieren 03.02.2023, 15.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Man könne das Stück gerne repetieren, empfiehlt Tanzdirektorin Wanda Puvogel. Je sechs Ensemblemitglieder wechseln sich bei «Top oder Flop» ab. Bild: PD

Dunkel ist das grosse Schulzimmer, fast düster. Auch wenn die rollenden Wandtafeln mit kreideweissen Formeln und Wörtern vollgekritzelt sind. Drill liegt in der Luft, Erwartungen von innen wie aussen. Fast punkt 20 Uhr geht’s los. Sechs Schüler und Schülerinnen folgen ihrem Lehrer. Fleiss am Fliessband: «Willkommen», sagen sie, hinter einem langen Pult vorbeigleitend, «Dankeschön», später «Ich habe eine Frage». Bald ist man froh um die kleine Rebellion: Statt Arme werden Beine auf dem Pult platziert, vereinzelt kommt’s sogar zum Handstand.

«Top oder Flop» beruht auf Tatsachen. Ursprungsidee ist der Austausch zwischen einer Schulklasse und dem Tanzensemble. In der Klasse C1a der Sekundarschule Avanti in Hochdorf findet sich eine inspirierende «Tanzpartnerin». Im Dezember besucht man sich gegenseitig. Die rund 14-Jährigen erkunden, was für sie top, was Flop ist. Choreograf Luca Signoretti setzt die Erkenntnisse mit den professionellen Tänzerinnen und Tänzern in Bewegungen und Szenen um. In der Box des Luzerner Theaters gibt’s nun den Anschauungsunterricht.

An der Premiere hat der Lehrer alias Dario Dinuzzi die Sache zunächst weiter unter Kontrolle. «Wo ist das Buch, wo ist der Vogel, das Buch, der Vogel», ruft er, immer rhythmischer. Derweil bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer bereits wie Vögel. Hat er selbst einen Vogel, hat das Schulsystem, haben andere Systeme einen? Auf einmal dreht sich der rappende Lehrer um und macht kurzum das Publikum zu Schülerinnen und Schülern. Diese stimmen spontan in den Vogel-Buch-Singsang ein.

Die Angst, aus dem System zu fallen

Doch diese roten Bücher, sind sie eigentlich rote Karten? Jedenfalls werden sie von den Schülern hochgehalten. Hat man Angst, aus dem System verwiesen zu werden? Nach den Gruppenarbeiten folgen Reibereien, Soli. Die Hektik im Schulzimmer überschlägt sich. Mobile Wandtafeln werden herumgeschoben. Nun scheint auch die Position des Lehrers nicht mehr gefestigt. Wie eine Marionette wird er von Schülerinnen vorgeführt. Dann aber: Selfies, Jubeln auf Knopfdruck, vor der Kamera halten alle zusammen.

Luca Signoretti, der in Luzern lebende Choreograf aus Pesaro, hat einschlägige Erfahrungen. Er habe mehrmals Klassen wiederholen müssen, sagt er, «traumatisch»! Spätere Diagnose: eine Art Dyslexie, die sich korrigieren lässt. Mit fast 20 Jahren motiviert ihn ein Kollege, tanzen zu gehen. Endlich kommt sein Talent ans Licht. Signoretti nimmt Ballettunterricht. Bald ein Quantensprung: Er wird vom Junior Ballett in Genf engagiert. 2009 wechselt er ans Luzerner Theater, wo er bis 2014 tanzt. Inzwischen hat er ein Choreografie-Repertoire aufgebaut.

Doch was sieht die Hochdorfer Schulklasse genau als «Top oder Flop»? Auf der «Horrorliste» stehen «Ausgelachtwerden», gefühlte «Peinlichkeiten» sowie «Depri und Sad Life» für «Wut, Traurigkeit, Langeweile, Aggressivität». Top ist dagegen «Applaus zu erhalten», «in einem Traumberuf zu arbeiten», «überhaupt einen Beruf zu haben». Das Handy dient als Verbindung zu Tiktok, um Likes zu erzielen, erfährt man im Programmheft.

Der Choreograf bringt während 70 Minuten unterhaltsam Disziplin, Langeweile, Partystimmung ins Spiel. «Should be fun» steht auf einem grossen Display. Ein Tänzer schaut sich tinderartig Tänzerinnen und Tänzer an, zoomt sie heran, um sie dann nach links oder rechts zu wischen.

«Top oder Flop» – unter der Choreografie von Luca Signoretti wird hier im Luzerner Theater getanzt. Bild: Caroline Minjolle/Luzerner Theater (Luzern, 27. Januar 2023)

Happy End? Gerade wenn die Zukunft etwas in den Sternen liegt, ist Hoffen und Träumen wichtig. Violettes Licht strahlt ins dunkle Schulzimmer. Der Lehrer verteilt den Schülern silberne Folienballons. Darin spiegelt sich, was man hineinprojiziert. Daumen weit hoch für Bühne (Selin Samci), Choreografie, Tänzerinnen und Tänzer, die Inspirationen von der noch nicht anwesenden Schulklasse aus Hochdorf.

Weitere Aufführungen vom 4. Februar bis zum 10. März 2023. www.luzernertheater.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen