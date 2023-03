Luzerner Theater Opernpremiere von «Alcina»: Zwei Stunden Vollgas mit Feminismus der ersten Stunde In der Händel-Oper «Alcina» bringt die erste Regiearbeit von Barbara Ehnes Spektakel und Üppigkeit auf die Bühne des Luzerner Theaters. Die vielen Stimmen mischen sich zu einem Sturm, in dem man mitunter fast gar nichts mehr aufnehmen kann. Roman Kühne Jetzt kommentieren 20.03.2023, 14.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elizabeth Bailey begeistert in der Titelrolle der Alcina vor farbenprächtiger Kulisse. Bilder: Ingo Höhn / PD

Endlich Ruhe. Oder zumindest fast. Lange hat es gedauert. Die Pause liegt bereits hinter uns. Allein steht Alcina auf der Bühne. Sie singt von der Verlassenheit, von Tränen und vom Leiden. Ohne irgendeinen Bildschirm, der unruhig flattert. Textlos schweigen die Leinwände. Keine nervöse Landschaft stört den Genussfrieden. Ok, den Hintergrund bilden ein paar Frauenporträts, starke Figuren von Black Panther bis zur Königin Elisabeth I. Aber für einen Moment bewegt sich einfach nichts. Nichts, ausser der Musik und der Sängerin.

Fülle ohne Hülle

Es ist einer der wenigen stilleren Momente in der Premiere der Oper «Alcina» von Georg Friedrich Händel. Sonst scheint dieser Sonntagabend im Luzerner Theater eine nahtlose Fortsetzung des gleichzeitig stattfindenden Comicfestivals Fumetto zu bieten. Bunt und lebendig, aber auch schrill und überladen. Während beim Fumetto viele Räume und Zonen für Reichtum sorgen, ist bei «Alcina» alles in einem Stück untergebracht.

Barbara Ehnes schöpft bei ihrer ersten Opernproduktion aus vielen Töpfen. Als Bühnenbildnerin hat sie sich bereits einen grossen Namen geschaffen. Im Duo mit Christoph Marthaler oder als Solokünstlerin bei eigenen Videoinstallationen. In Luzern gibt sie nun zwei Stunden Vollgas.

Vor ihr muss man sich in Acht nehmen: Marcela Rahal als Bradamante / Melisso.

Dies beginnt schon vor der ersten Note. Sechs Zimmer verteilen sich über die Bühne. Sie sind geschmückt mit Krokodilen, Hindu-Masken, chemischen Apparaturen, Waffen oder einem Mikrowellenherd. Spiegelbilder der jeweiligen Personen. Darüber flimmern und flackern Bildschirme. Ein endloser Strom von Bezügen, Schatten und Bewegungen.

Damit noch nicht genug. Rechts werden Texte gescrollt. Ausschnitte aus dem «Buch von der Stadt der Frauen». 1405 fertiggestellt, gelten die Texte von Christine de Pizan als eines der ersten feministischen Werke Europas. Links ist der Slogan «Stop Femicide» eingeblendet. Es gibt viel zu tun für die Besucherinnen und Besucher.

Barocke Ausgelassenheit

Einerseits kann man diesen Überschwang an Gegenständen, Texten und Bildern natürlich rechtfertigen. Nicht zu vergessen die Stoffe von Annabelle Witt, die mit barocker Hofpracht und närrischen Korallenmänteln für sich allein des Schauers Augen füllen. Die Uraufführung der Oper «Alcina» im Jahr 1735 fällt in eine Zeit des künstlerischen Aufbruchs. Neue Bühnenmaschinen ermöglichten damals nie dagewesene Sehwunder.

Die Grundlage des Librettos – Kapitel aus der Schrift «Orlando furioso» von Ludovico Ariosto von 1516 – ist gespickt mit Zaubereien, Erotik, Mythen und Fabeltieren. Neben der Verknüpfung mit der Geschichte von «Alcina» möchte Barbara Ehnes aber auch einen Bogen in Gegenwart und Zukunft ziehen. Begleitet wird sie auf diesem Weg von Karla Max Aschenbrenner, die als geschlechtsloser Performer selber im Stück mitwirkt. Als Gürteltier und Brückenschlag zwischen jenem Reich aus Kastraten und Magiewesen, hin zum Heute mit seinen Vielheiten, Chancen und Problemen.

Es geht noch bunter. Elizabeth Bailey als Alcina mitten in der Farbenpracht.

Gigantischer Totenkopf

Und hier beginnt die Schwierigkeit der Aufführung. Zwar ist die Oper auf zwei Akte reduziert. Die Ballettszenen fehlen gar vollständig. Doch der Abend möchte einfach zu viel. Praktisch pausenlos wird das Publikum bombardiert. Textausschnitte, Hintergrundkommentare, Einsprengsel aus der Basisbiologie – ja, es gibt Tiere, die ihr Geschlecht wechseln können –, Filmmaterial auf sechs Bildschirmen, zwei weissen Scheiben und einer Grossleinwand. Vorhänge gehen auf und zu. Mal nur eine Zellstruktur, mal mit Bildern gefüllt, mal mit Löchern für weitere Hintergründe. In einem Moment schwebt ein riesiger Totenkopf über der Bühne. In vielen Opernproduktionen wäre er ein Hauptsujet. Hier ist er Nebengemüse.

Sinn und Sinne werden begraben

Die Themenvielfalt ist gleich bunt und bewegt sich doch im Erwartbaren. Natürlich enthält die Oper «Alcina» mit ihren Eunuchen, starken Frauen, Liebeswirren, der Alchemie und dem Inselsetting viele Steilvorlagen. Aber vielleicht hätte man nicht alle nützen müssen. Den finalen Untergang der Insel durch tote Korallenriffe zu untermalen ist zum Beispiel naheliegend. Die Botschaft mässig glaubwürdig.

Die Kulturszene mit ihrem internationalen Anspruch dient schlecht als Klimavorbild. Der Dauerstrom an Botschaften und Reizen – Aufführungspraxis in der Renaissance hin oder her – ist zwar oft sehr unterhaltend, spektakulär und teils tatsächlich Ideengeber. Mit der Zeit macht sich jedoch Ermüdung breit. Sinn und Sinne werden unter der schieren Last begraben.

Solenn Lavanant Linke als (Ruggiero, unten) und Elizabeth Bailey als Alcina.

Musik als Kontrast

Dem setzt die Musik Händels barocke Schönheit entgegen. Das über alle Rollen ausgezeichnete Ensemble wird angeführt von der Sopranistin Elizabeth Bailey. Als Alcina setzt sie wattene Ruhemomente. Eindringlich und warm malt sie ihre Trauerstimmung. Ebenfalls ein besonderer Genuss: Tania Lorenzo Castro in der Rolle der Morgana. Zirkusreif hängt sie am Reifen – Kopf nach unten, gleichzeitig mit klarer Stimme ihre Linien singend. Unter der Leitung des Dirigenten und Cembalisten Julian Gaudiano spielen die Mitglieder des Luzerner Sinfonieorchesters schlank und peppig. Ein musikalischer Höhepunkt, ja teilweise wohltuende Augenblicke des Innehaltens, sind die verschiedenen Gesangsduette. Fazit: locker zurückgelehnt, mit einem gewissen ironischen Leichtigkeit genossen, ist es ein durchaus vergnüglicher Opernabend.

«Alcina» im Luzerner Theater: Vorstellungen noch bis Samstag, 27. Mai. Infos: www.luzernertheater.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen