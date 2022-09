Luzerner Theater «Rendezvous mit dem Tod» eröffnet die Saison: Nach dem Flanieren gibt es kein Entrinnen Das Luzerner Theater eröffnet seine Saison im Friedhof Friedental. Nach einer witzigen Carfahrt und grossem Landschaftstheater fährt einem die «Styx Tours» im Alten Krematorium durch Mark und Bein. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 01.09.2022, 16.35 Uhr

«Was soll dieses Musikgedudel?» nervte sich ein Mann, der am Mittwoch mit allen anderen Premierenbesuchern im doppelstöckigen «Styx Tours»-Reisecar Platz genommen hatte. Er freute sich auf den Mix von Mahlers «Abschied» von der Erde bis zu Bob Dylans «Knocking on Heaven’s Door», den der Programmzettel ankündigte. Und wurde jetzt von seichtem Muzak wie im Warenhaus berieselt.

Charons Insel ist eine der Spielbühnen im Gelände vor dem Alten Krematorium, hier mit dem Sänger Vladyslav Tlushch. Bild: Eike Walkenhorst / Luzerner Theater

Aber die penetrante Gute-Laune-Musik war bereits Teil der Inszenierung dieser als «Rendezvous mit dem Tod» angekündigten «Styx Tours». Klar wird das, wenn die Berieselung unterbrochen wird durch die Stimme der Reiseleiterin, die auf der Fahrt zum Friedhof Friedental die Packages anpreist, die man auf dieser letzten Reise für sein individuelles Sterben buchen kann – einen Kuschelsarg oder eine CO 2 -neutrale Öko-Variante inbegriffen.

Ihr Schmuseton wird seinerseits unterbrochen, als ein Verkehrsunfall die Reisecars zum Anhalten zwingt. Den Sarg, der dabei auf die Strasse gekippt ist, nimmt der Reisecar gleich mit zum Friedhof. Die Reiseleiterin ringt um Fassung und wünscht auch dem neuen Passagier eine gute Weiterfahrt.

Ungewissheit im Parklabyrinth

Es ist ein überraschend witziger Auftakt zu einem Abend, der Tod und Sterben thematisiert. Indem er das Sterben ins Angebot der Spassgesellschaft aufnimmt, hält er gleichsam den Tod auf Distanz. Und diese bleibt auch im Friedhofsgelände zunächst bestehen. Dass wir beim Gang zum Krematorium technische Details zur Kremierung erfahren, passt dazu, dass wir seit der Abschaffung der Hölle mehr Angst vor dem Sterben als vor dem Tod haben.

Der Übergang ins Todesreich vollzieht sich dann symbolisch im zweiten Teil, und dieser wird zum grossen Landschaftstheater. Die uniformierten Tourleiter laden uns ein, den Styx – in der griechischen Mythologie der Fluss zur Unterwelt – zu überschreiten. Jenseits der Umfassungsmauer rund um das Krematoriumsgelände eröffnet sich eine weitverzweigte Parkanlage.

Ein Bassin mit Spielbühne suggeriert ein Zentrum, aber der ausgehändigte Tourplan zeigt, dass es deren viele gibt. Und so verläuft man sich durch labyrinthische Gänge zu verwunschenen Orten unter mächtigen Bäumen, über Blumenterrassen und hin zu vereinsamten Plätzen zwischen Sträuchern und hinter Mauern.

Die Imbissbude Dona Muerte wird zum Treffpunkt beim Flanieren im Park. Bild: Eike Walkenhorst / Luzerner Theater

Todesspiel als Spiegelbild des Lebens

Jetzt, wo man ohne verbindliche Programmangaben ganz auf sich allein gestellt ist, stellt sich eine mulmige Ungewissheit ein, die wir mit dem Tod assoziieren. Statt einfach ziellos zu schlendern, lässt man sich also von den Klängen locken, die von überall her ans Ohr dringen.

Einen Anfang macht, vom dunkeln Parksaum heraus, der Opernchor mit einem geistlichen Sterbelied. In der Ferne zieht Robert Maszl mit strahlendem Tenor und viel Wiener Blut «ins Himmelreich» ein. Nora Bertogg zaubert als Rätselwesen – mit einem von Händen umschlungenen Gesicht – das Mysterium von Villa-Lobos’ fünfter Bachiana Brasileira in den Nachthimmel und bittet im Rundpavillon zur Privataudienz.

Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger in dieser Koproduktion mit Lucerne Festival von Instrumentalisten der Festival-Academy. Sie geben bei einer Busstation ins Nirgendwo Privatkonzerte oder sorgen mit Jazz für ausgelassene Stimmung bei der in wohliges Licht getauchten Imbissbude «Dona Muerte». Und die Blaskapelle, die beim Einzug ins Friedhofsgelände Trauermärsche in Tanzmusik kippen liess, irrt mit ihren gespenstischen Totenkopfgesichtern als Klezmerband durchs Parkgetümmel.

Die Jahrmarkt-Polyfonie, die all das ergibt, ist eigentlich ein Spiegelbild des Lebens. Wie das Gefühl, dass man, weil nichts planbar ist, unweigerlich etwas verpasst. Das aber ist Bestandteil des Konzepts, bestätigt Intendantin Ina Karr, der man an der Premiere wie vielen anderen bekannten Gesichtern über den Weg läuft: «Wer schnell den Platz wechselt, um etwas nicht zu verpassen, verpasst dadurch zwangsläufig anderes, das läuft», lacht sie:

«Und man wird sich bewusst, dass es sinnlos ist, geschäftig immer allem hinterherzurennen.»

Diego Vasquez (Klarinette) vom Ensemble des Lucerne Festival Contemporary Orchestra. Bild: Eike Walkenhorst / Luzerner Theater

Ein grosser Theatermoment

Gibt man sich der neu entdeckten Gelassenheit hin, kann man doch noch konkret mit dem Sterben konfrontiert werden. Etwa bei der Hörstation mit «Letzten Worten». Da holt einen ein Dialog mit einem an Krebs erkrankten Kind brutal in die Realität und zum Respekt vor dem Sterben zurück.

Das reicht allerdings nicht, um aus dieser atmosphärisch reichen Häppchen-Revue (Konzept und Regie: Theaterkollektiv Agora) eine tiefsinnige Auseinandersetzung mit dem Tod zu machen. Die Dringlichkeit, die das verlangt, bringt umso überraschender der Schluss ein, zu dem Gongschläge alle Besucher vor dem Alten Krematorium versammeln. Beim Anstieg ins Innere des klassizistischen Rundbaus taucht man vom offenen Park ein in eine ganz andere, gänzlich abgeschlossene Welt.

Auch musikalisch ermöglicht die Uraufführung von Maja S. K. Ratkes Chorstück «Thökk will weep» einen Höhepunkt. Von den Texten aus verschiedenen Mythologien, die vom Gang in die Unterwelt auch als Erlösung handeln, versteht man zwar nur Wortfetzen. Aber dem aufflammenden Gesang der Chorstimmen ist das zur Ritualgemeinschaft zusammengedrängte Publikum nach dem sorglosen Umherflanieren so unausweichlich ausgeliefert wie dem Tod. Ein Abend, der sich vom witzigen Auftakt über angeregtes Flanieren zum grossen Theatermoment steigert, den man nicht vergessen wird.

Hinweis: Vorstellungen: 3., 6., 7., 8., 10. September; www.luzernertheater.ch

