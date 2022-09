Luzerner Theater Start in die Saison mit Dürrenmatt-Knüller: Die Haushälterin stiehlt dem Kommissär die Show Das Luzerner Theater startet mit «Das Versprechen» nach Dürrenmatt überraschend romangetreu in die Saison. Man versteht leicht, worum es geht. Dabei bleibt aber auch einiges blass. Susanne Holz Jetzt kommentieren 19.09.2022, 10.00 Uhr

Kommissär Matthäi (Christian Baumbach) wartet und wartet auf den Mörder von Gritli. Bild: Luzerner Theater/Ingo Höhn (Luzern, 14. September 2022)

Eines kann man dieser Inszenierung nach Friedrich Dürrenmatt nicht vorwerfen: dass sie verrätselt sei. Nein, das Luzerner Theater liefert mit «Das Versprechen» ein Schauspiel, das seinen Inhalt verständlich erzählt und sich von A bis Z an Dürrenmatts Romanvorlage aus dem Jahr 1958 hält. Als Theatergast des 21. Jahrhunderts fragt man sich schon fast, ob das gut sein kann, wenn man alles auf Anhieb versteht.

Das Premierenpublikum am Sonntagabend, das den Zuschauerraum der Box zur Gänze füllte, schien der unverschlüsselten Erzählweise Recht zu geben - mit seinem Applaus an der ersten Schauspielpremiere dieser Spielzeit, die zugleich die erste Premiere in der Box war.

Abgesang auf den Kriminalroman

Dass das Stück unter der Regie von Lorenz Nufer und der Dramaturgie von Eva Böhmer sich eng an Dürrenmatts Roman hält, wird schon dank des übernommenen Untertitels «Requiem auf den Kriminalroman» klar. Dürrenmatt schrieb seinen Roman bekanntlich direkt nach Erscheinen des Films «Es geschah am helllichten Tag» mit Heinz Rühmann als Fahnder und Gert Fröbe als Kindesmörder, zu dem er das Drehbuch verfasst hatte.

Im Nachwort seines Romans erklärt er, dass er die Fabel habe aufs neue aufgreifen wollen - jenseits des Pädagogischen. Gedacht auch als Abgesang auf den üblichen Kriminalroman. Und so fasst der Kommissär in Dürrenmatts Roman den wahren Mörder des blonden Mädchens Gritli nicht und verfällt ob seiner erfolglosen Suche dem Wahnsinn. Während der Film von 1958 ein Happy End nimmt, mit überführtem Täter und zufriedenem Ermittler.

Das Schauspiel hält sich von A bis Z an Dürrenmatts Romanvorlage aus dem Jahr 1958. Bild: Luzerner Theater/Ingo Höhn (Luzern, 14. September 2022)

Das Bühnenbild übertrifft die Erwartungen

Ein Happy End gibt es in der Luzerner Theaterbox nicht, jedoch die gleiche Auflösung wie in Dürrenmatts genialem Roman: Lange nachdem ihm Alkohol und Misserfolg den Verstand geraubt haben, bestätigt sich der Instinkt von Kommissär Matthäi - er war dem wahren Mörder auf der Spur. Nicht der Hausierer hat das Mädchen Gritli auf dem Gewissen, sondern der Riese mit den Schoko-Igeln, der debile und von der Gattin gegängelte Mann.

Hier ist es an der Zeit, auf das Bühnenbild der Luzerner Inszenierung zu sprechen zu kommen, das die Erwartungen weit übertrifft. Robert Schwer ist es gelungen, eine Szenerie zu schaffen, die visuell beeindruckt und den komplexen Inhalt zu erzählen hilft. Da wären rechts Baumstämme, die in die Höhe ragen und dem Ort von Gefahr und Verbrechen ein Gesicht geben, die aber auch Raum sind für den Kommissär, um sich mit der Mutter des Mädchens Annemarie einzulassen, das unwissentlich Köder für den Mörder ist.

Erinnerungen an Sean Penns Film «The Pledge»

Linkerhand nimmt ein auf die Seite gekipptes Autowrack viel Raum ein: Es ist Schlafplatz für Annemarie (Delaila Heuberger), den menschlichen Köder von Matthäi (Christian Baumbach). Es symbolisiert zudem die Tankstelle, die der Kommissär mit der Mutter des Mädchens (Julia Kreusch) betreibt, um den Mörder abzupassen. Und es nimmt den Autounfall vorweg, bei dem der Mörder stirbt, ohne dass der Kommissär das mitbekommt.

Hier erinnert die Inszenierung auch an Sean Penns Film «The Pledge» aus dem Jahr 2001. Ein Film, der sich am von Dürrenmatt gewünschten Ende orientiert – der Täter kommt, bevor er in die Falle tappt, bei einem Verkehrsunfall ums Leben, sein Verfolger sucht weiter und verliert den Verstand. Und noch etwas verbindet Penns Film und die Luzerner Inszenierung: Die Erzählung einer sexuellen und emotionalen Beziehung zwischen Matthäi und seiner Haushälterin, Mutter von Annemarie.

Delaila Heuberger spielt das Mädchen Annemarie, das der Kommissär als Köder für den Mörder benützt. Bild: Luzerner Theater/Ingo Höhn (Luzern, 14. September 2022)

Julia Kreusch glänzt mit Präsenz und Witz

Während Dürrenmatt eine solche Beziehung zwischen der ehemaligen Prostituierten und dem Ex-Kommissär und Neu-Tankwart auf Mörderjagd der Fantasie des Lesers überlässt, wird sie bei Penn und in Luzern Realität. Regisseur Lorenz Nufer reizte es bekanntlich, die Leerstelle in Dürrenmatts Roman, was die Beziehung der Figuren Kommissär, Haushälterin und Tochter betrifft, auszuloten (unser Vorbericht vom 15. September 2022). Zudem war es den Schauspielenden während der Proben ausdrücklich erlaubt, auf Beobachtungen aus dem Alltag zurückzugreifen und so die Charaktere mitzuentwickeln.

Das grösste Charisma verleiht Julia Kreusch ihrer Figur. Sie glänzt mit Präsenz und Witz und lässt ihren Partner Christian Baumbach fast etwas blass aussehen. Man vermisst bei diesem den Mörder jagenden Kommissär die Verzweiflung eines Jack Nicholson im US-Film. Hier löst die Inszenierung zudem das Versprechen der Dramaturgie, auch auf die Vergeblichkeit einer Suche zu fokussieren, nicht ein.

Gelungen ist jedoch, wie behutsam die Regie mit Kinderdarstellerin Delaila Heuberger umgeht. Und auch wie diese mit ihrem gesummten «Mariechen sass auf einem Stein» dem traurigen Inhalt die passende Melodie gibt. Und steigt der Nebel zwischen den Bäumen auf, fühlt man sich an Dürrenmatts wundervolle Landschaftsbeschreibungen erinnert, wenn «weisser Bodennebel sich merkwürdig über Schneefeldern ausmacht» und «Berge Platz machen», um den Blick auf eine Tankstelle freizugeben.

Hinweis

«Das Versprechen» in der Box des Luzerner Theaters: Nächste Aufführung am 21.9. 2022 um 20 Uhr. Letzte Aufführung am 29.10. 2022 um 20 Uhr. www.luzernertheater.ch

