Luzerner Theater Wenn Tanzende singen und sprechen: Bei «Dancing Voices» wird alles ein bisschen durcheinandergewirbelt Die Tanzpremiere der Saison «Dancing Voices» zeigt, was ein Drei-Sparten-Haus alles kann: Die französische Choreografin Marion Zurbach und der israelische Choreograf Tom Weinberger nutzen die Stimme als künstlerisches Gestaltungselement. Regina Grüter 12.10.2022, 17.00 Uhr

Tänzerinnen und Tänzer mit Mikrofon in «Aye Aye Captain» von Tom Weinberger. Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Tanz ist Bewegung. In einem Drei-Sparten-Haus wie dem Luzerner Theater gibt es klare Zuständigkeiten. Oper, Schauspiel, Tanz – in «Dancing Voices», der ersten Premiere von TanzLuzern in dieser Spielzeit, wird alles ein bisschen durcheinandergewirbelt: Tänzerinnen und Tänzer mit Sprechrollen, Tanzende, die singen. Für die Produktion hat Tanzdirektorin Wanda Puvogel dazu zwei Kunstschaffende zusammengebracht, die sich beide mit Stimmen beschäftigen wollten: die französische Choreografin Marion Zurbach und den israelischen Choreografen Tom Weinberger. Sie arbeiten beide zum ersten Mal am Luzerner Theater.

«Dancing Voices» ist ein Doppelabend mit zwei Uraufführungen: «Aye Aye Captain» (Weinberger) und «Reef» (Zurbach). Ist es üblicherweise ein übergeordnetes Thema, das die Stücke verbindet, wie in der letzten Saison etwa Menschsein oder Veränderung, ist es diesmal eben die Stimme als künstlerisches Gestaltungselement.

Ruhig bleiben oder ­ in Panik verfallen?

Für «Aye Aye Captain» bat Tom Weinberger um zehn Mikrofone, wie Puvogel erzählt: «Die Ensemblemitglieder von TanzLuzern sprechen und bewegen sich oft gleichzeitig, es ist eng verwoben. Sie mussten sehr viel Text auswendig lernen.» Eine stringent erzählte Geschichte könne man sich dennoch nicht darunter vorstellen, sagt Puvogel. «Weinberger schaut in den Kopf einer Person», erklärt sie.

Tanzdirektorin Wanda Puvogel Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. Mai 2021)

Und die Tänzerinnen und Tänzer verkörpern die vielen Stimmen, die da gleichzeitig am Werk sind: Die emotionalen und die rationalen und diejenigen, die man meist gar nicht richtig wahrnimmt. Puvogel:

«Es ist wie ein Diskurs innerhalb eines Kopfes.»

Das sei «nicht ganz rational», sondern manchmal «fast surreal». Die Bewegung solle das transportieren, was «zwischen den Zeilen» abläuft.

Stimmen, die sich streiten im Kopf. Gedanken, die gleichzeitig auftauchen und entweder weiterverfolgt oder gleich wieder verworfen werden. Täglich treffen wir etwa 20 000 Entscheidungen, die auf solch innerem Widerstreit beruhen. Alles machen wir mit uns selber aus.

Tanz, eigentlich nonverbale Kommunikation, ist auch eine Form sozialer Interaktion – zu Musik. Das alles kommt in Marion Zurbachs Stück «Reef», Riff, zusammen. Die Stimme und wie wir sie einsetzen, ist etwas, was uns als Menschen definiert. Was macht ein Wesen zu einem sozialen Wesen?, fragt sie. Wie finden Einzelwesen zu Gemeinschaften zusammen, spezifisch an diesem Ort zwischen Erde und Wasser, der keinen einheitlichen Bezugsraum bietet?

«Kontaktaufnahme in einer Disco» in «unserer Welt» aus Marion Zurbachs «Reef». Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Tanzende agieren in Bewegungs-und Klanglandschaft

Zurbach nutzt die Stimmen eher atmosphärisch. «Sie wollte eine Soundscape, eine Klanglandschaft vorbereiten», schildert die Tanzdirektorin. «Dazu wollte sie auch hören, wie die Tänzerinnen und Tänzer singen können.» Und da wären wir wieder beim Drei-Sparten-Haus: Während zehn Tage erschien Opernsänger Christian Tschelebiew (Bass) jeden Morgen zum Stimmtraining für das Tanzensemble. Die Stimmen seien dann aufgenommen worden, so Puvogel, mal einzeln, mal als Chor.

Die Tonspuren wurden schliesslich in die Hände von zwei Sounddesignern gegeben, die daraus den Klangteppich für die Choreografie kreierten. In dieser Bewegungs- und Klanglandschaft agieren die Tanzenden und «finden langsam heraus, wie sie sich bewegen und wie sie zusammenkommen können», so Puvogel. Zwischendurch sei das auch ein bisschen schräg, sagt die Dramaturgin, «wenn der Querbezug zu ‹unserer Welt› hergestellt wird – bei der Beobachtung der Kontaktaufnahme in einer Disco».

Im Gegensatz zu Weinbergers Stück kommen die Stimmen der Ensemblemitglieder von TanzLuzern bei Marion Zurbach nicht live zum Einsatz, sie können sich auf der Bühne voll auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

Mussten sich aus Komfortzone herausbewegen

Die Rückmeldungen zu «Dancing Voices» an Wanda Puvogel zeigen: Die Tanzenden haben sich aus ihrer Komfortzone herausbewegen müssen. «Im Endeffekt empfinden sie das aber als sehr spannend, weil es den eigenen Horizont erweitert», so Puvogel. Aber ist das noch Tanz? Die Produktion gehe ans eine Ende des Spektrums, was sie am Luzerner Theater zeigen wollten. Und das ist «die ganze Diversität von Tanz». Puvogel: «‹Dancing Voices› geht an Grenzen. Auch von dem her, was die Tanzenden machen.» Am Doppelabend stehen auch die neuen Ensemblemitglieder von TanzLuzern erstmals auf der Bühne. «Interessante neue Tanzstimmen», heisst es von Seiten des Luzerner Theaters.

Premiere: Samstag, 15. Oktober, 19.30, Bühne Luzerner Theater; www.luzernertheater.ch/dancingvoices.

