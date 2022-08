Lucerne Festival 2022 Artiste étoile Tyshawn Sorey: Sogar Magenknurren verändert Raum und Zeit Am Sonntag wurde die Lucerne Festival Academy vom JACK Quartet im Luzerner Saal eröffnet. Der schwarze Ausnahmemusiker Tyshawn Sorey lud bei seinem ersten Auftritt als Artiste étoile zur Entspannung ein. Florian Hoesl 15.08.2022, 14.16 Uhr

Höchste Pianissimo-Disziplin: Tyshawn Sorey und das Jack Quartet im Luzerner Saal.

Heute in der Musik noch etwas wirklich Neues zu kreieren, ist schwierig bis unmöglich. Hin und wieder gibt es jedoch Momente, in denen es gelingt, Dinge ein wenig anders zu tun. Das Eröffnungskonzert der Lucerne Festival Academy für zeitgenössische Musik am Sonntag war einer dieser Momente. Gehört wurden zwei Uraufführungen von Liza Lim und Tyshawn Sorey: Der schwarze Ausnahmemusiker aus New York ist diesen Sommer «Artiste étoile» und stellte sich mit einem für das Jack Quartet geschriebenen Werk vor, das selber aus der Academy hervorgegangen ist.

Denn Christopher Otto und Austin Wulliman (Violine), John Pickford Richards (Viola) und Jay Campbell (Violoncello) sind allesamt Alumni der Festival Academy und gründeten das Streichquartett 2003. Ihrem Ruf als Spitzenensemble für zeitgenössische Musik wurden sie am Sonntag derart professionell, unaufdringlich und bescheiden gerecht, dass einem wahrlich anders werden konnte.

Wie viel Geräusch verträgt ein Ton?

Auf den Spuren der Wurzeln von Schönheit: die australische Komponistin Lisa Lim. Manuela Jans | Lucerne Festival

Zu Beginn erklang ein Werk der 1966 im australischen Perth geborenen Komponistin Liza Lim, die in ihren Werken transkulturelle Praktiken untersucht und den Wurzeln des Schönen nachspürt. In ihrer Komposition «String Creatures» geht sie ihrer Faszination für «Strings» nach, hier nicht nur zu übersetzen mit der Saite am Instrument, sondern auch mit Strick oder Band. Erzählt wird vom Hexenspiel auf den Pausenhöfen dieser Welt, das Gefühl von Losgelöst- und Ungebundenheit wird jenem gegenübergestellt, innerlich gefesselt zu sein.

Umgesetzt wird das mit allem, was die Saite hergibt, Kratzen, Schleifen, Flageoletts und mit Obertönen. Man könnte meinen, die Komponistin wolle ergründen, wie viel Nebengeräusch ein Ton verträgt, um noch als Ton wahrgenommen zu werden. Die Klangvielfalt ist interessant, aber dennoch fehlt dem Stück ebendieses «andere Etwas». Es sind zu viele Ideen ohne wirklich erkennbare dynamische Dramaturgie verwoben.

Als Schlagzeuger im Jazz ohne Barrieren

Wer sich mit Tyshawn Sorey beschäftigt hat, weiss, dass er zu einer kleinen Gruppe von wirklich selten begnadeten Musikern gehört. Als Schlagzeuger im Jazz scheint es für ihn am Instrument keine natürlichen Barrieren zu geben. Klavier sowie Posaune spielt er ebenfalls auf Weltniveau. Seine Musik sei all den Menschen gewidmet, die für ihn auf seinem Weg als Musiker wichtig sind oder waren.

Die Uraufführung «For Grachan Moncur III» ist dem gleichnamigen Posaunisten gewidmet, der, so Sorey, dem lauten, schnellen und aggressiven Freejazz der 1960er-Jahre mit Ruhe entgegenwirkte. Sorey steht dafür, Dinge etwas anders zu machen, und Granchan Moncur sei für ihn in dieser Hinsicht ein Vorbild. Der Streicherpart des Stücks ist auskomponiert, der Schlagzeugpart improvisiert. «Entspannt euch einfach und lasst die Musik auf euch einwirken», gab er seinem Publikum mit auf den Weg.

Das Publikum komponiert mit

Das Stück beginnt im dreifachen Pianissimo und wird auch während gut einer Stunde über ein gesundes Pianissimo nicht hinauswachsen. Atonale Cluster entwickeln sich kaum merklich zu harmonischen Strukturen, nach etwa 30 Minuten ergibt sich ein kleines melodisches Motiv. Ein paar vereinzelte Töne am Vibrafon oder den Pauken, etwas Beckenwirbel hier und da. So lange so leise zu spielen und gleichzeitig die Spannung zu halten, ist etwas, was Musikern Wahnsinniges abverlangt.

Ein neues Zeitgefühl: Tyshawn Sorey. Manuela Jans | Lucerne Festival

Für das Publikum ist dies aber ebenfalls anstrengend. Die Musik ist so leise, dass jede Bewegung, jedes Magenknurren, jedes Räuspern und Hüsteln zu hören ist. Es gehe ihm darum, die menschliche Beziehung zur Wahrnehmung von Zeit durch diese Musik zu verändern, sagt Sorey im Gespräch mit Festivaldramaturg Mark Sattler vorab. Das gelingt. Die Raum- und Zeitwahrnehmung verändert sich definitiv. Man kann spüren, wie das Publikum nach und nach die Anspannung verliert. Die Geräusche werden weniger und für den, der es möchte, sogar Teil der Musik.

Während einer Masterclass in Nürnberg sagte Sorey einmal, dass das Publikum für ihn immer Teil der Musik sei. Ob ein Husten oder das Rascheln eines Bonbonpapiers – man muss es in die Musik mit einbauen. Auf die Frage, ob dieses Konzert in Luzern eine dieser Erfahrungen gewesen sei, grinst und freut er sich: «Absolut!»

Konzerte mit Tyshawn Sorey Mittwoch, 17. August, 18.10, Luzerner Saal: «40min» (17. August)

Samstag, 20. August, 22.00, Luzerner Saal: Lucerne Festival Contemporary Orchestra; Sorey: Adagio (For Wadada Leo Smith) für Altsaxofon und Orchester, Adès: Klavierkonzert mit Video.

Sonntag, 28. August, 15.00, Luzerner Saal: Kollektivimprovisation mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra

www.lucernefestival.ch