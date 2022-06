Vor Auftritt Marc Smith, Vater der Poetry-Slam, in Luzern: «Man nannte uns ein Haufen Besoffener, die auf der Bühne herumschreien» Am Dienstag tritt Marc Smith in Luzern auf. Der 72-Jährige aus Chicago gilt als Begründer der weltweiten Poetry-Slam-Bewegung. Er berichtet uns, wie alles begann. Und was daraus entstanden ist. Interview Arno Renggli Jetzt kommentieren 05.06.2022, 10.38 Uhr

Mit ihm hat Poetry -Slam begonnen: Marc Smith.

Marc Smith, man nennt Sie auch den «Vater des Poetry-Slam. Einverstanden damit?

Marc Smith: Klar. Begründer, Vater, Grossvater, Papi ... Was immer Sie mögen. (In seiner Mailadresse nennt er sich selber «Slampapi», Anm. d. Red.)

Wie hat alles begonnen mit dieser auch kompetitiven Präsentation von Wortkunst? Was wollten Sie erreichen?

Performance poetry, die später den Übernamen «Slam» erhielt, begann 1984 im Chicagoer «Get Me High Jazz Club». Wir reagierten auf die stets langweilige Präsentation von Literatur in den etablierten Lokalen. Das Element des Wettbewerbs baute ich 1986 ein, und zwar in die Sonntagnacht-Show, die jeweils im «Green Mill» ebenfalls in Chicago über die Bühne ging.

Wie reagierte die Szene?

Oft vernichtend! Die Akademie der Dichter in Chicago etwa verurteilte jede Form von Performance poetry. Diese würde Kunst billig machen. Worte sollten für sich selber wirken. Man nannte uns einen Haufen Besoffene, die auf der Bühne herumfuchteln und schreien. Das sei keine echte Dichtkunst.

Und das Publikum?

Das reagierte etwas anders. Wir hatten immer mehr davon. Und «Slam» begann, sich auch in anderen Städten auszubreiten. Rasch hatten wir mehr Erfolg, als die «echten» Dichter», die uns derart kritisierten.

Wo sehen Sie – Jahrzehnte später – die wichtigsten Entwicklungen, welche diese Kunstform gemacht hat?

Am wichtigsten ist die weltweite Verbreitung. Von Brasilien bis Singapur, von Mali bis zum Balkan, quasi vom Nordpol bis zum Südpol. Es gibt heute überall Veranstaltungen und interessierte Communities. «Slam» ist ein wichtiger Faktor geworden, um junge Menschen für Dichtkunst und Literatur zu interessieren, vielerorts sogar als Teil des Lehrplans. Auch die Performances wurden weiterentwickelt, es gibt immer mehr und teils auch krassere Formen. Ein Beispiel: Googlen Sie mal den französischen Künstler, der als «Grand Corps Malade» auftritt.

Inwiefern haben sich Ihre eigenen Auftritte verändert?

Ich lernte durch das Auftreten. Ich hatte keinerlei Training, als ich begann. Ich wusste nur eins: Ich will niemanden langweilen! Sah ich im Publikum eine einzige Person, die gähnte, veränderte ich meine Show, um ihre Aufmerksamkeit zurückzuholen.

Und fachlich?

Wie alle begann ich mit der Zeit, verschiedene Formen der Präsentation zu studieren und auszuprobieren. Wir lernten von Schauspielenden, von Standup-Comedians, von Menschen, die öffentlich Ansprachen hielten. Wir befassten mit mündlicher Textinterpretation, aber auch mit Tanz. Ich selber lernte vor allem, zum einen vor kleinem, aber auch vor sehr grossem Publikum zu performen. In der ersten Zeit trat ich eher aggressiv auf, legte es auf die Kontroverse an. Später merkte ich, dass ich offenbar lustig sein kann.

Und was dürfen wir beim Auftritt am Dienstag von Ihnen erwarten?

Ein Eindruck davon, was vor über 35 Jahren in Chicago los war. Damals, als alles begann.

Marc Smith tritt am Dienstagabend auf Englisch in der Loge Luzern an: www.logeluzern.ch. Dies vor dem Poetry Slam-Abend mit Matto Kämpf, Sandra Künzi, Etrit Hasler, Rosie Hörler, Valerio Moser, Miriam Schöb und der Impro-Jazz All Star Band. Infos: www.beausejourlucerne.ch

