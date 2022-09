Lucerne Festival 2022 Startenor Flórez und Sopranistin Golda Schultz: Frauenblick auf Männerfantasien Männliche Liebhaber und Frauenperspektiven: Der Tenor Diego Flórez und die Sopranistin Golda Schultz demonstrieren am Lucerne Festival ganz unterschiedliches Rollenverhalten. Thomas Schacher 04.09.2022, 21.05 Uhr

Abschied als Artiste étoile: Golda Schultz bei ihrem Rezital in der Lukaskirche Luzern. Priska Ketterer

/Lucerne Festival

Sie identifizieren sich zu hundert Prozent mit dem, was sie auf dem Podium verkörpern: Sowohl der peruanische Startenor Diego Flórez als auch die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz, «Artiste étoile» am diesjährigen Sommerfestival, schlüpfen bei ihren musikalischen Darbietungen so zwingend in ihre Rollen, dass der Unterschied zwischen Darsteller und Dargestelltem weitgehend dahinfällt.

Flórez ist tatsächlich Nemorino, wenn er am Freitag die berühmte Arie «Una furtiva lagrima» aus Donizettis Oper «L’elisir d’amore» singt. Und Schultz erscheint bei ihrem Rezital am Sonntag in der Lukaskirche als das leibhaftige Sprachrohr der britischen Komponistin Rebecca Clarke, wenn sie deren Lieder zum Erklingen bringt.

Liebhaber zwischen Untreue und Eroberung

Das Sinfoniekonzert vom Freitag im KKL war ganz auf den Startenor zugeschnitten: Als Steigbügelhalter diente das von Roberto González-Monjas dirigierte Sinfonía por el Perù Youth Orchestra. Es handelt sich hier um das Vorzeige-Ensemble des von Flórez in seinem Heimatland gegründeten Bildungsprojekts für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Das Konzertprogramm reihte im ersten Teil bekannte Arien aus dem italienischen Belcanto-Repertoire aneinander, mit denen Flórez seinen Weltruhm begründet hat. Der zweite Teil führte in die von der Volksmusik getränkte Klangwelt Spaniens und Südamerikas.

Diego Florez beim Auftritt mit der Sinfonia por el Peru unter der Leitung von Roberto Gonzalez Monjas. Peter Fischli/Lucerne Festival

Dabei wiederholt sich grundsätzlich immer wieder dasselbe Modell: Der charismatische Sänger schlüpft in die Rolle des wahlweise unglücklichen oder erfolgreichen Liebhabers, beklagt die Untreue oder feiert die Eroberung seiner Geliebten, setzt dann bei der Schlusskadenz zum sehnlich erwarteten Spitzenton an, was vom Publikum sogleich mit tosendem Applaus quittiert wird. Das Ausquetschen dieses Modells führt im Verlauf des Abends dann doch zu gewissen Ermüdungserscheinungen. Bewundernswert bleibt auf jeden Fall, wie sich zwischen Libretto, Komposition und Interpretation eine untrennbare Einheit ergibt: männliches Einverständnis mit einer von Männern geschaffenen Kunstwelt.

Weiblicher Blick auch auf Männer-Fantasien

Golda Schultz’ Rezital duplizierte eins zu eins ihre kürzlich erschienene CD «This Be Her Verse», notabene die allererste Tonträger-Veröffentlichung der 39-jährigen Sängerin. Das durchdachte Programm präsentierte, als bewusstes Statement, Liedvertonungen ausschliesslich von Komponistinnen aus drei Jahrhunderten. Vorwiegend Liebeslieder also aus dem bürgerlichen 19. Jahrhundert, aus der beginnenden Moderne und aus der Jetztzeit. Dabei rückte die weibliche Perspektive zwingend in den Vordergrund.

Problemlos gelingt dies der Sängerin etwa im Lied «Wenn der Abendstern die Rosen» von Emilie Mayer nach einem Text von Helmina von Chézy. Herausfordernder wird die Aufgabe, wenn eine Komponistin den Text eines männlichen Librettisten vertont hat. In Clara Schumanns «Lorelei» nach Heinrich Heine wird ein Schiffer derart in den Bann der «schönsten Jungfrau» auf einem Felsen gezogen, dass er in den Wellen ertrinkt. Wenn Schultz das Lied singt, mit einer Prise Ironie am Schluss, ergreift man vielleicht sogar Partei für die Schöne auf dem Felsen, die doch nichts dafür kann, dass der arme Schiffer sich so sehr in seine Fantasien hineingesteigert hat.

Ganz in ihrem Element ist Schultz am Schluss bei drei Gesängen von Kathleen Tagg. Die südafrikanische Komponistin hat ihren Liedzyklus eigens für Schultz und deren Klavierbegleiter Jonathan Ware komponiert. Die Sängerin verwandelt sich in ihrer Interpretation auf wunderbare Weise in eine emanzipierte Frau von heute, die selber bestimmen will, ob sie sich einem Mann in die Arme werfen will. Und vielleicht bleibt ihr Bett dann – wie in «Single Bed» – auch leer.

Hinweis

Programmänderung: Der Cellist Abel Selaocoe muss sein Débutkonzert am Dienstag, 6. September, absagen. Das Konzert entfällt ersatzlos.