Künstlerpaar Halter & Marchisella spricht über erhaltenen Preis

Preis erhalten Künstlerduo Marianne Halter & Mario Marchisella: Täglich Theater im öffentlichen Raum Sie freuen sich über den Preis der Zentralschweizer Kantone. Marianne Halter & Mario Marchisella eint nicht nur der Blick auf die Welt. Susanne Holz 26.12.2021, 16.41 Uhr

«An fremden Orten schaut man anders», sagen Marianne Halter (51) und Mario Marchisella (49). Um zu ergänzen: «Wir sind sehr gerne unterwegs. Uns interessiert es, öffentlichen Raum und Landschaft als Bühne zu benutzen, um scheinbar Absurdes oder Poetisches innerhalb der ortsüblichen Normalität stattfinden zu lassen – und diese damit zu befragen.» Der Ton spiele bei ihrer Kunst, ihren Videos und Installationen, eine ebenso wichtige Rolle wie das Visuelle.

Marianne Halter und Mario Marchisella mit der Videoskulptur «Debütantenball» Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Dezember 2021)

Das Visuelle ist das Kerngebiet von Marianne Halter, der Ton wiederum ist das Metier von Mario Marchisella. Zusammen ergänzen und inspirieren sich die beiden, die auch privat ein Paar sind, seit 2008. Damals führte sie eine gemeinsame Residence vier Monate nach Johannesburg. Hier entstand die Videoinstallation «The conductor`s fear of the soloist – ten small pieces for violin». Angesichts des völlig chaotischen Verkehrs auf einer Kreuzung in Johannesburg, den ein einzelner Mann zu lenken versuchte wie ein Dirigent, dachte sich Musiker Mario: Hier fehlt noch der Solist. Und stellte sich mit einer Geige mitten in den Verkehr – Marianne filmte.

«Es macht Klick aus zwei Perspektiven»

13 Jahre später zeigen die beiden nun ihre Videoskulptur «Debütantenball» im Kunstmuseum Luzern in der Ausstellung «zentral!». Mit dieser Arbeit überzeugte das Duo die Jury von «zentral!», die Marianne Halter & Mario Marchisella gerade den mit 10'000 Franken dotierten Jurypreis/Preis der Zentralschweizer Kantone verlieh. Ein weisser Sockel ist hier die Bühne für das Video. Ein Miniprojektor neben dem Sockel spielt das Video auf diesen. «Debütantenball» fängt die entrückte Poesie einer japanischen Fahrschule in Kyoto ein. Ein Fahrpark gebettet in eine künstliche Stadt – und diese wiederum befindet sich inmitten der echten Stadt. Rote Autos bewegen sich langsam und wie einer Choreografie folgend um die Kurven. Das Autoballett wirkt surreal und real zugleich, und eine besondere Magie stellt sich durch das Abendlicht ein. Als Betrachter meint man zudem, einen imaginären Walzer zu hören, bei aller Lautlosigkeit.

Die Poesie des Alltags. Die in Luzern aufgewachsene Marianne Halter und den in Zürich aufgewachsenen Mario Marchisella eint ein ziemlich ähnlicher Blick auf die Dinge, auf Orte oder Situationen. «Wir verbringen viel Zeit an Orten und sammeln Material», erzählt Marianne Halter. Und:

«Uns fallen die gleichen Dinge auf. Es macht Klick aus zwei Perspektiven.»

Wie 2018 im Safiental in Graubünden. Das Duo war eingeladen, etwas für die Biennale Art Safiental zu machen. Inspiriert wurde es vom Wasserausgleichsbecken des dortigen Elektrizitätswerks. «Ein Betonbecken mit abgeschrägten Flanken, ein Zeitzeuge aus den 50ern», so Mario Marchisella. «Das Becken sieht aus wie eine Rennbahn.» Ergebnis der Inspiration: die Installation «Apedromo». Marchisella & Halter übertrugen den Live-Sound dreier Bienenvölker auf vier Stadionlautsprecher an den gegenüberliegenden Enden des Beckens. Blickte man auf das Becken und hörte dazu den Ton der Bienen, so wurden diese zu gefühlten Rennfahrerinnen.

Oft filmt sie, und er performt

Die Faszination eines Orts führt zu einem Werk, das Drehbuch stellt sich ein. Oft filmt sie, und er performt. Solo ist Mario Marchisella übrigens bald im UG des Luzerner Theaters zu erleben: Mitte Januar ist Premiere von «Der Amokläufer» nach Stefan Zweig. Marchisella verantwortet die Musik der Aufführung, die zwischen Live-Hörspiel, Lesung und Konzert angesiedelt ist.

Mario Marchisella, der in Zürich ein eigenes Tonstudio führt, studierte klassische Musik am Konservatorium Zürich (heute ZHdK). Marianne Halter studierte an der Hochschule Design & Kunst in Luzern und arbeitet als Dozentin an der Grafikfachklasse Luzern und HSLU D&K. Die Projekte der beiden wurden mehrfach prämiert. Marianne Halter erhielt 2002 einen Werkbeitrag des Kantons Luzern und 2003 die Atelierstipendien in Chicago und Paris. 2010 wurde ihre gemeinsame Arbeit «The conductor`s fear of the soloist» mit dem Swiss Art Award ausgezeichnet.

Hinweis: Ausstellung «zentral!» bis zum 13. Februar 2022, im Kunstmuseum Luzern. Am 2. Januar 2022, um 11 Uhr: Rundgang mit Künstlerinnen und Künstlern. Infos gibt's hier.