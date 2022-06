Volkskulturfest Obwald Nach 16 Jahren ist Schluss – Künstlerischer Leiter Martin Hess: «Mein inneres Feuer brennt weiter» Der unermüdliche Impresario Martin Hess (74) präsentiert seine letzte Ausgabe des Volkskulturfests Obwald – nach 16 Jahren. ­ Was hat ihn angetrieben? Und was hat er erreicht? Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 29.06.2022, 19.26 Uhr

Als Jugendlicher lag Martin Hess ein Jahr lang mit Tuberkulose im Bett und las Unmengen von Büchern. Es war ein geistiges Fundament, aus dem ein abenteuerliches Leben erwuchs. Als Gewinner von zwei grossen Kunststipendien zog er als junger Erwachsener nach Amerika. Zurück in Zürich, mitten in der «Bewegung», veranstaltete er Anfang der 1980er-Jahre die legendären Punk-Konzerte in der «Eintracht» in Wolfenschiessen.

Als Manager und Berater machte er Stefan Eicher gross.

An der Expo.02 inszenierte er das wundersame Café Mondial auf der Arteplage Yverdon. 2006 wurde er als künstlerischer Leiter ans Volkskulturfest ­Obwald berufen, das er an diesem Wochenende zum letzten Mal präsentiert.

Martin Hess zieht sich oft und gerne auf seine Alp Hamme ob Emmetten zurück. Bild: Niklaus Spoerri (1. April 2015)

16 Jahre lang hat der gebürtiger Engelberger Martin Hess in der Waldlichtung bei Giswil das Volkskulturfest Obwald mit seiner eigensinnig-visionären Handschrift weit über die Kantonsgrenzen hinaus zu einem sinnlichen und oft berührenden Ereignis gemacht.

Eines, das nicht mit populären Namen bezirzte, sondern die einheimischen Volksmusik-Traditionen mit jenen aus anderen Regionen und Ländern der Welt mischte. Jodelklubs, Juuzer und Juuzerinnen, Örgeler und Männerchöre aus der Innerschweiz, dem Toggenburg oder dem Appenzell trafen auf traditionelle Musikerinnen und Musiker aus Vietnam, Ägypten, Mali, Rumänien, Mexiko, Sansibar oder der Mongolei.

Warum die ­ Ausländer?

Es war ein Konzept, das in der Abgrenzung zu den Alpentönen und den Stanser Musiktagen das eigenständige Profil von Obwald schärfen sollte. Das stiess am Anfang nicht nur auf Begeisterung. Hier und dort hiess es von einheimischen Jodelklubs:

«Wir sind gerne dabei. Aber warum machen Ausländer mit?»

Dabei wollte Hess gerade durch die Gegenüberstellung von kulturell verschiedenen, aber im tiefsten Ausdruck einander ähnlichen Volkskulturtraditionen auch das Eigene wieder tiefer bewusst machen. «Obwald will zu einer solchen Wiederentdeckung und Wiederaneignung des Eigenen einladen», schrieb er 2006 im Vorwort zum ersten Volkskulturfest.

Die Ohren und ein wenig auch die Herzen zu öffnen, das ist Hess zu weiten Teilen gelungen. Die frühen Ressentiments lösten sich auf; bald fühlten sich die einheimischen Formationen geehrt, am Obwald auftreten zu können, und es kam regelmässig zu freundschaftlichen Begegnungen und zu wunderschönen Zusammenklängen von einheimischen und ausländischen Stimmen und Instrumentalisten.

Die Wahrnehmung zu verändern, sodass Obwald auch kulturverbindend wirkt und die eigene Tradition im Spiegel der anderen erst recht gestärkt werden kann, das hat Hess erreicht.

Nicht erfüllt hat sich seine Hoffnung, dass diese erneuerten Volkstraditionen auch vermehrt wieder in den normalen Alltag der Menschen einfliessen würden. Die Zeiten haben sich definitiv geändert, das weiss auch Hess. Von daher war dieser Anspruch, mit Obwald auch einen Funken für eine Revitalisierung der Volksmusikkultur im Alltag zu legen, zu optimistisch:

«Natürlich leben die volksmusikalischen Traditionen bei uns weiter, aber sie sind wie abgeschottet und erfahren nicht diese Selbstverständlichkeit im Alltag, wie das in anderen Kulturen noch viel ausgeprägter ist.»

Haltung statt ­ Virtuosität

Hess brachte am Obwald mit wenigen Ausnahmen Amateurmusikerinnen und -musiker auf die Bühne, die das spielten, was sie am liebsten spielten und das ihr Eigenes war. Daraus ergab sich dieser Spannungsbogen aus vielen kleinen gegensätzlichen und sich ergänzenden Einheiten, die jede für sich eine Essenz bildeten und im besten Falle zu einem stimmigen Ganzen wuchsen. Martin Hess erklärt:

«Mich interessiert immer die Haltung, nicht die Virtuosität. Das, was jede und jeder aus dieser Tradition heraus mit seinen Eigenheiten ganz persönlich zu sagen hat.»

Und ja: «Wenn die Haltung stimmt, ist auch der musikalische Ausdruck meistens grossartig.»

Die entscheidenden Weichen für einige ausserordentliche Musikerlebnisse legte er jeweils hinter der Bühne. Dort kamen Menschen und kulturelle Milieus zusammen: der Pferdekopfgeiger und der Jodler, die Flamenco-Tänzerin und die Juuzerin, der singende Mönch und der Obwaldner Betrufer.

Spätestens am letzten Festivaltag war dann der Bann gebrochen, und es ergaben sich aus den ersten vorsichtigen Begegnungen einmalige musikalische Konstellationen, die dann auch auf der Bühne präsentiert wurden. Und mit etwas Wehmut fiel man ins Sinnieren, dass eine respektvolle Völkerverständigung doch ganz einfach wäre.

Jetzt ist die erste Ära Obwald endgültig abgelaufen, und es ist eine grosse Zäsur. Mit Martin Hess geht auch der technische Leiter Fabian «Hefe» Christen, der ihn von Anfang an begleitete. Auch der Vorstand wird ganz neu konstituiert.

So kommt die Zeit, Obwald anders weiterzudenken. Hess ist nicht mehr dabei, er hat sein Bestes gegeben: «Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, waren Kreise, die oft mit einer Problemstellung begannen, dann mit Leidenschaft gezogen wurden, bis sie sich wieder schlossen.» Jetzt ist auch der Kreis Obwald zu Ende gezogen.

Enthusiastischer ­ Macher

Ob er etwas vermissen werde? Er habe die Gnade, dass er in seinem Leben nie zurückgeschaut habe, sagt er.

«Ich werde nichts vermissen, das war auch bei meinen anderen Stationen so. Aber ich bin mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, immer in angenehmer Weise verbunden geblieben, auch wenn das Lebensrad weiterdreht und neue Bereiche wichtig werden.»

Es ist eine Haltung, die den enthusiastischen Macher unabhängig und kreativ gehalten hat. Hess lächelt. «Mit 74 Jahren ist die Zukunft nicht mehr endlos wie früher. Die Gegenwart wird wichtiger, auch eine gewisse Demut. Aber mein inneres Feuer brennt weiter, um Neues zu entdecken.»

Da kam eine Anfrage vom Jugendstil-Hotel Paxmontana in Flüeli-Ranft, ob er nicht ein Kulturprogramm initiieren würde, gerade richtig. Nur: Auf regelmässige Veranstaltungen hatte Hess keine Lust. Aber schon blitzten seine Ideen.

Wie war das noch, dieser Punk- und Dichter-Abend damals in Wolfenschiessen, wo er ein Wochenende lang die ganze «Eintracht» zur Verfügung hatte? «Das ‹Paxmontana› hat wunderbare Säle und Räumlichkeiten. Also schlug ich vor, das Hotel drei Tage lang mit einem Programm aus Musik, Literatur und Kunst zu bespielen.»

Bergfried ­ 2023

Wahrscheinlich im Herbst 2023 wird dieses Hess’sche Gesamtkunstwerk als Festival Bergfried im «Paxmontana» über die Bühnen gehen. Er macht das zusammen mit seiner Tochter Giulia, ohne Vorstand und Verein, ganz aus dem inneren Feuer heraus – und natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Direktorin Myriam Baumgartner.

Mit dabei sein werden Musikerinnen und Musiker aus China, die Hess schon fürs Obwald 2020 und 2021 vorgesehen hatte, was aus Pandemiegründen nie klappte. Für den literarischen Teil konnte er den Zürcher Verleger Rico Bilger gewinnen.

Das Feinprogramm wird Martin Hess auf seiner Alp Hamme ob Emmetten entwickeln, wohin er sich oft und gerne zurückzieht. Wenn er nicht wieder auf der halben Welt unterwegs ist. Oder in Bhutan, seiner zweiten Heimat, die Nähe zu den Göttern geniesst, die ihm gütig gestimmt sind.

Mongolei, Andalusien, Georgien und Schweiz Programm Martin Hess’ letzte Edition lebt von Gruppen aus dem Ausland, die schon früher am Obwald aufgetreten sind. Die Coronapandemie verunmöglichte das Reisen und die Suche nach neuen Formationen weitgehend – und wirkt auch jetzt noch nach. Die Ausreise für Mitwirkende aus China, die für das bereits fertig geplante Programm 2020 vorgesehen gewesen wären, konnte nicht geregelt werden. Nach Giswil kommen ein georgischer Chor, Flamencosängerinnen und -tänzerinnen aus Andalusien und ein mongolischer Pferdekopfgeiger, die Hess als «gute Freunde» bezeichnet. Sie interagieren mit einheimischen Ensembles aus Bern, Schwyz, Nidwalden und Obwalden. So trifft das Muotathaler «Gäuerle» – eine Art «Bödele» – auf Flamenco, oder georgische Sänger ­werden mit Muotataler Juuz kombiniert, mongolische Obertonsänger mit Obwaldner Juuzerinnen. Die Gruppen würden sich nur von Aufnahmen her kennen, sagt Hess. Wie sie die ganz unterschiedlichen Klänge kombinieren und wie sich das mit zunehmendem Zusammenspiel verändert, das macht das Obwald aus. (mu/reg)

16. Volkskulturfest Obwald

Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, Lichtung Gsang, Giswil

www.obwald.ch

