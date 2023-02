Darüber hinaus zeigen die Kinos Bourbaki und Stattkino Luzern Animes, und Letzteres ukrainisches Avantgarde-Kino von 1929 mit Livebegleitung: Diese Filme starten am 23. Februar in den Zentralschweizer Kinos.

Die ukrainischen Musiker ­Roksana Smirnova und Misha Kalinin spielen anlässlich des ersten Jahrestags des Überfalls auf die Ukraine live – mit ­E-Piano und elektrischer Gitarre – den Soundtrack zum dokumentarischen Stummfilm aus dem Jahr 1929. Die Hommage an die Hauptstadt Kiew ist ein Meisterwerk der ukrainischen Kino-­Avantgarde.

Bourbaki, Luzern: So, 26.2., 11.00 (in Anwesenheit von Regisseur Martin Schilt); Cinéboxx, Einsiedeln: Fr, 24.2., 18.00 (in Anwesenheit des Regisseurs); Cinema 8, Schöftland: So, 26.2., 17.00.

US-Mystery-Thriller von den Machern von «Searching» über eine Tochter, die mittels neuster Technologien ihre in Kolumbien verschwundene Mutter sucht – und irgendwann merkt, dass sie sie gar nicht richtig kennt.

Pilot Brodie Torrance muss auf einer vom Krieg zerrütteten Insel notlanden. Die meisten Passagiere werden von Rebellen als Geiseln genommen. Um sie zu retten, spannt Brodie mit dem Häftling Louis (Mike Colter) zusammen. Trotz absurdem Plot machen viel unterhaltsame Action und Gerard Butler im Cockpit den Triller zum Spass für Freunde des guten alten Actionkinos.

Lydia Tár leitet als erste weibliche Chefdirigentin ein grosses deutsches Orchester. Doch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere wird die begnadete Musikerin von ihren eigenen Obsessionen eingeholt, und ihr Leben gerät zunehmend ausser Kontrolle. Sechsfach oscarnominiert, u.a. Cate Blanchett in der Hauptrolle.

Deutsche Tragikomödie über eine Kindheit als Sohn des Direktors (Devid Striesow) einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik, basierend auf dem autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff.

What’s Love Got to Do With It? – Vorpremiere