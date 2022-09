Lea Whitcher präsentiert ihr Programm in Luzern

Bühne Lea Whitcher präsenteirt bissig-tiefsinnigem Humor gegen patriarchales Mutterbild Lea Whitcher präsentiert ihre englischsprachige Soloshow. 28.09.2022, 17.31 Uhr

Die Zürcher Schauspielerin und Komikerin Lea Whitcher arbeitet sich in ihrer One-Woman-Show «Mama Love» am weitverbreiteten Mutteridealbild ab. Als Kunstfigur Lea Blair Whitcher verbindet sie Kritik an aktuellen gesellschaftspolitischen Diskursen mit Gedanken zu Lebensformen und Werten jenseits des Patriarchats. Das alles präsentiert sie mit bissigem und tiefsinnigem Humor sowie in englischer Sprache. (sw)