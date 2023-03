Geschichte Burgen entlarven einen Schweizer Befreiungsmythos: Mit den Habsburgern gab es damals gar keinen Ärger Tell, der Aufstand gegen böse Vögte und die Stürme auf Burgen sind die Fiktion eines Landschreibers. Zwei Historiker liefern Beweise in einem aufregenden neuen Buch. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 03.03.2023, 14.52 Uhr

Der Rütlischwur, hier in der «Wilhelm Tell»-Verfilmung von 1960, wird nun endgültig zur Erfindung Schillers degradiert. Bild: PD

Heute noch wird Wilhelm Tell in Urschweizer Kapellen wie ein Heiliger verehrt. Und auch in Rossinis Oper oder Schillers Drama sorgt er weiterhin für Applaus. Zentrale Quelle für die Verehrung ist das Weisse Buch von Sarnen, ein handschriftliches Dokument aus dem Jahr 1470, das im Staatsarchiv des Kantons Obwalden liegt.

Ausgerechnet der langjäh­rige Obwaldner Staatsarchivar Angelo Garovi hilft mit, den Freiheitshelden endgültig zu entmystifizieren. Er tut dies zusammen mit dem Mittelalterarchäologen Werner Meyer in einem neuen Buch. Den entscheidenden Beweis liefert dabei Meyer, der nicht zu Unrecht auch «Burgenmeyer» genannt wird.

«Die Hinterfragung der Befreiungsgeschichte aus dem Weissen Buch ist natürlich nicht neu», sagt Meyer. Schon Anfang 19. Jahrhundert habe Josef ­Eutych Kopp aus Beromünster dazu eine polemische Debatte entfacht. In Uri gar als Ketzer verschrien und tätlich angegriffen wurden wegen ihrer Zweifel an Tell später der Zürcher Uniprofessor Marcel Beck oder der Luzerner Autor Otto Marchi.

Ruinen: Also musste es doch Aufstände gegeben haben

«Was jedoch hartnäckig überlebt hat, ist die Erzählung vom Burgenbruch auf der Schwanau, dem Sarner Landenberg oder im urnerischen Amsteg», betont Meyer. Und gegen Burgruinen gab es keine Argumente. Da musste es doch auch Aufstände gegeben haben! «Daran glaubte auch ich noch, als ich bei der Zwing Uri in Amsteg Grabungen vornahm», gesteht Meyer.

«Zwing Uri» (hier die Ruine in Amsteg/Silenen UR) war stets ein Symbol für den Freiheitskampf der Eidgenossen. Aber es finden sich aus jener Zeit keine Zerstörungsspuren. Bild: PD

Doch dann die grosse Überraschung: Nichts wies auf eine Zerstörung hin. Diese Erkenntnis veranlasste Meyer, weitere angeblich gestürmte Burgen zu untersuchen. Weder am Rotzberg in Küssnacht noch auf dem Sarner Landenberg fanden sich Spuren gewaltsamer Zerstörung. Auch Untersuchungen der Inselburg Lauerz – irrtümlich Schwanau genannt – zeitigten das gleiche Resultat. Werner Meyers Quintessenz: «Die im Weissen Buch geschilderte gewaltsame Abschüttelung einer Tyrannenherrschaft gab es in der Urschweiz um 1291 nicht.»

Als Vorbild für den Burgensturm diente Hans Schriber, ­Autor des Weissen Buches, ein Bild von 1410. Dieses zeigt, wie Eidgenossen einen Burgturm in Domodossola zerstören. Doch die einzige Innerschweizer Burg, die zerstört wurde, war die Neu-Habsburg im Kanton Luzern. Allerdings erst 1352, vor der Schlacht bei Sempach.

Die einzige von Eidgenossen zerstörte Burg der Habsburger in der Innerschweiz war Neu-Habsburg in Meggen. Dies aber erst im 14. Jahrhundert (Zeichnung von J. H. Meyer). Bild: PD

«Heute würden Habsburger ans WEF eingeladen»

Was bleibt vom Konflikt zwischen der Urschweiz und Habsburg mit den verhassten Vögten Gessler, Wolfenschiessen oder Landenberg übrig? «Praktisch nichts!», sagt Historiker Angelo Garovi. Und: «Würde der Habsburger König Albrecht heute ­leben, würde er ans WEF nach Davos eingeladen.» Mit ihrem weitreichenden Handel über den Gotthard betrieben die Habsburger hochentwickelte Macht- und Finanzpolitik. Sie übernahmen das in Norditalien ausgebildete, frühkapitalistische System. Ein Bild aus der Schillingchronik zeigt sie in Mülhausen als erste «Banker» mit einem Geldwechsler auf einem Marktplatz.

Die «freien» Bewohner in den Tälern Uri, Schwyz und Unterwalden profitierten davon. Schon im 13. Jahrhundert waren sie den Reichsstädten Bern und Zürich als Talgemeinden gleichgestellt. Damit beginnt der Tell-Mythos arg zu bröckeln. Das Rütli wird im Bundesbrief von 1291 mit keinem Wort erwähnt. Und: Der Bundesbrief mahnt die Talbewohner mehr zu Gehorsam als zu einer Rebellion.

Ein Landschreiber wird zum Romancier

Erste Abbildung von Tell mit Armbrust und Kind (Etterlins Chronik 1507). Doch ist es eher unwahrscheinlich, dass der Apfelschuss so stattgefunden hat. Bild: PD

Hans Schriber (1400–1478), der Verfasser des Weissen Buches, war laut Garovi eher begabter Geschichtenerzähler als wahrheitsgetreuer Chronist. Erstmals zeigen die Autoren in ihrem Buch die älteste, lateinische Handschrift, die den Apfelschuss des nordischen Helden Toko beschreibt. «Wir durften sie in der königlichen Bibliothek Kopenhagen bewundern», erzählt Garovi. «Die Saga war Hans Schribers Vorlage, er kannte sie aus einer Abschrift im Kloster Engelberg.» Die Geschichte auf dem Dorfplatz von Altdorf neu zu inszenieren, war ein Geniestreich des Obwaldner Landschreibers. Selbst Germanist Peter von Matt zeigt sich vom Talent des «Romanciers» beeindruckt. Allerdings ersetzte Schriber Tokos Langbogen, der in der Schweiz als Türkenwaffe verpönt war, durch eine Armbrust. Nur, dies stellt ­Werner Meyer waffentechnisch klar: Damit funktioniert die ­Geschichte mit dem berühmten zweiten Pfeil beim Apfelschuss nicht mehr. Eine Armbrust ein zweites Mal zu spannen wäre für Tell viel zu umständlich ­gewesen.

Aber warum hat Hans Schriber diese Story überhaupt geschrieben? Zur Zeit Schribers stand die Schweiz – fast wie heute als Skination – in steter Rivalität zu Österreich. Um 1469 beharrte der Tiroler Erzherzog ­Sigismund in einer Chronik auf die rechtliche Zugehörigkeit der Eidgenossenschaft zu Habsburg. Als Pamphlet gegen Österreich erfand Schriber die geniale Saga von Tells Notwehr gegen verhasste habsburgische Vögte.

War Schriber gar ein Visionär von «MeToo»?

Nachgerade fortschrittlich mutet an, dass Hans Schriber in ­seiner Chronik einer Frau eine Schlüsselrolle zudachte. Angelo Garovi dazu: «Der belesene Landschreiber nahm aus dem damals verbreiteten lateinischen Volksbuch ‹Melibeus› die Sentenz ‹Von dem lobe des rats der frawen›». Daraus habe er die kluge Stauffacherin geschaffen, die den Eidgenossen den Rat zum Rütlischwur gab.

«MeToo» im Mittelalter: Minnesänger Rost greift einer Dame unter den Rock und kriegt aufs Dach. Bild: PD

Das Buch belegt auch, dass die Stellung der Frau in der mittelalterlichen Gesellschaft differenzierter war, als bisher in der historischen Literatur vermutet. Bilder zeigen Erstaunliches: Etwa eine Frau um 1288, die einen Mann im Zweikampf niederringt. Oder jenes Bild, das darstellt, wie der Minnesänger Rost, Kirchherr zu Sarnen, einer Dame unter den Rock greift (Gab es da womöglich schon etwas wie «MeToo»?) Und von dieser mit dem Weberschwert eins übergezogen bekommt! Ein Buch zur Schweizer Geschichte, das einen kaum mehr loslässt.

Werner Meyer/Angelo Garovi: Die Wahrheit hinter dem Mythos. Nünnerich-Asmus Verlag. 300 S. und viele Bilddokumente. Ab Fr. 30.–.

